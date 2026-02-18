Po osmi letech opět zlatá. Shiffrinová jela na hranici možností a všechny deklasovala

Michal Koubek
  19:27
Její výraz v cíli hovořil naprosto za vše. Když americká fenoménka Mikaela Shiffrinová po druhém kole středečního olympijského slalomu spatřila, že se u jejího jména rozsvítila velká jednička, vydechla a několik sekund jen vstřebávala, co právě vidí. Žádný úsměv, jásot ani křik. Zprvu pouze kamenná tvář.
Lyžařka Mikaela Shiffrinová se stala olympijskou šampionkou ve slalomu. (18....

Lyžařka Mikaela Shiffrinová se stala olympijskou šampionkou ve slalomu. (18. února 2026) | foto: Lisi NiesnerReuters

Mikaela Shiffrinová slaví po druhém kole slalomu na ZOH 2026.
Američanka Mikaela Shiffrinová v akci během druhého kola slalomu žen. (18. února 2026)
Američanka Mikaela Shiffrinová v akci během druhého kola slalomu žen. (18....
Američanka Mikaela Shiffrinová v akci během slalomu žen. (18. února 2026)
13 fotografií

Bílým svahům naprosto vládne. Ve třiceti letech je nejlepší alpskou lyžařkou historie. Ve Světovém poháru vyhrála neuvěřitelných 108 závodů, vlastní pět velkých glóbů, deset malých a na mistrovství světa vybojovala už osm titulů a celkem patnáct medailí.

Ale olympijské hry?

Úplně jiný příběh. O dost smutnější.

Tak proto taková reakce, když se ve středu v Cortině d’Ampezzo konečně opět dočkala vítězství. Ze srdce jí nespadl jen kámen, ale rovnou obrovský balvan!

Shiffrinová prolomila kletbu a má zlato ze slalomu. Dubovská poskočila na 18. příčku

„Neuvěřitelné,“ vydechla. „Obě jízdy jsem jela na hranici svých možností, ačkoliv jsem věděla, že toho můžu hodně ztratit. Ale řekla jsem si, že musím bojovat a že pojedu zkrátka tak, jak to cítím.“

Ano, v Soči 2014 získala zlato ve slalomu, o čtyři roky později v Pchjongčchangu další vavřín v obřím slalomu a stříbro v alpské kombinaci.

Jenže pak to přišlo.

Do Pekingu 2022 odletěla jako superfavoritka. Vyhlásila, že se pustí na start všech disciplín, a fanoušci se dohadovali: Tak schválně, kolik kovů si přiveze? Realita ale byla zcela jiná.

Američanka Mikaela Shiffrinová v akci během druhého kola slalomu žen. (18. února 2026)

Obří slalom – nedokončila.

Slalom – nedokončila.

Super-G – deváté místo.

Sjezd – osmnácté místo.

Kombinace – nedokončila.

Týmový paralelní závod – čtvrté místo.

„Nechápala jsem, co se tam stalo,“ dumala ještě měsíce poté. „Snažila jsem se tu situaci pochopit, ale dlouho jsem na to nemohla přijít.“

Peking ožívá? Olympijské tápání Shiffrinové se protahuje. Ale nevzdává se

Přiznávala, že olympijské hry se pro ni nadlouho staly dost složitým tématem. V osobním životě si toho prožila spoustu: ztratila milovaného otce Jeffa, dostávala se z několika zranění a zároveň sledovala, jak s nimi bojuje její norský snoubenec Aleksander Aamodt Kilde. Pokud ale šlo o nejhorší čistě sportovní moment, měla jasno. Právě Peking.

Před aktuální sezonou proto vyhlásila: Něco se musí změnit. „Neberu to tak, že mám na olympiádě nedokončené záležitosti, ale spíš s ní chci nastolit mír. Nechci, aby byl Peking důvodem, proč bych se měla her bát. Což se tehdy vážně dělo,“ povídala.

Víc se zaměřila na duševní pohodu a zintenzivnila spolupráci s psychologem. Vypustila rychlostní disciplíny, a byť v obřích slalomech se stále dostává z následků hrozivého pádu z roku 2024, v nejtočivější disciplíně vystoupala na samý vrchol. Z osmi slalomů této zimy nevyhrála jen jediný, načež dostávala otázky: Nejste v životní formě?

Americká slalomářka Mikaela Shiffrinová v objetí svých kolegyň.

Jenže když dorazila do Itálie, vzpomínky na trápení ožily.

Týmovou kombinaci jí krajanka Breezy Johnsonová rozjela skvostně. Po první části Američanky vedly o šest setin před Rakušankami Ariane Rädlerovou a Katharinou Huberovou. Shiffrinová už měla triumf jen dokonat, ovšem ve slalomové části zapsala až patnáctý nejrychlejší čas a duo kleslo na čtvrté místo.

V obřím slalomu pak skončila jedenáctá se ztrátou 92 setin na domácí Federicu Brignoneovou.

Středeční slalom pro ni představoval poslední šanci. Tlak musel být obrovský, asi málokdo si ho dokáže představit.

Lyžařka Mikaela Shiffrinová se stala olympijskou šampionkou ve slalomu. (18....
Američanka Mikaela Shiffrinová v akci během slalomu žen. (18. února 2026)

Ale tentokrát se už nemýlila. Znovu byla tou ženou, která udivuje svět. Agresivní, ale ladná, přesná, nechybující. Po úvodním kole vedla o 82 setin před Němkou Lenou Dürrovou, po druhém náskok na stříbrnou Švýcarku Camille Rastovou narostl na 1,5 sekundy!

Konečně vládla.

„Moje tajemství spočívá v týmu kolem mě. Jsou to ti nejúžasnější lidé,“ děkovala Shiffrinová. „Olympiáda je pokaždé neuvěřitelný zážitek, jen nikdy dopředu nevíte, jaký přesně bude.“

Na tento bude vzpomínat v dobrém.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Výsledky

