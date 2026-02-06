Pizza je tu i k snídani. Nebo chcete spíš chobotnici? Jak se žije v olympijské vesnici

Michal Koubek
Tomáš Macek
,
  9:00
Od našich zpravodajů v Itálii - Ještě před rokem tu nestálo nic. Kolem obrovské plochy nevyužívaného letiště čněly jen dolomitské vrcholky, v sevřeném údolí se zelenaly stromy a po silnici tu a tam projelo auto s turisty mířícími za impozantními výhledy. Teď je všemu jinak. Cestou si to klikatí jeden autobus za druhým. Vyrostlo tu víc než tři sta domků a několik velkých hal.
Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině. | foto: Michal Koubek, MAFRA

Jídelna v olympijské vesnici v Cortině.
V některých ohledech je zázemí českého týmu v Cortině stále trochu...
Přestože jde o zimní olympiádu, organizátoři v Cortině jsou připraveni i na...
Sportovci mají v rámci olympijské vesnice v Cortině k dispozici také posilovnu.
19 fotografií

Celkem se tu nachází na 1 400 pokojů pro zástupce z 66 národů, mezi nimiž figuruje i třináctka českých sportovců a zhruba dvě desítky členů jejich doprovodu.

Vítejte v olympijské vesnici v Cortině d’Ampezzo, jednom ze šesti útočišť na letošním sportovním svátku, kde účastníci mohou složit hlavu, odpočívat, jíst, trénovat či se zabavit.

Když se na stejném místě v roce 1956 konaly předchozí olympijské hry, nic takového tu nebylo. Vzbouřili se totiž hoteliéři, kterým vadila možná výstavba nových ubytovacích kapacit, a akce se tak musela obejít bez společné vesnice.

Zimní olympijské hry Cortina d’Ampezzo 1956: Coca-Cola se objevila také na prvních olympijských hrách pořádaných v Itálii. Soutěže v krasobruslení se tehdy konaly pod širým nebem. Zároveň šlo o poslední olympijské hry, kde se tato disciplína odehrávala venku, což vytvořilo jedinečnou atmosféru, na kterou se vzpomíná dodnes.

Tentokrát nic podobného nenastalo.

Jakmile projdete bezpečnostním rámem a obdržíte na ruku modrou pásku s označením „Press“, organizátoři vás seznámí, kam všude během dne otevřených dveří můžete. Vstoupíte na otevřené prostranství a hned vás upoutá model ikonických pěti kruhů, za nimiž se už rozkládá spletenec příbytků.

Všechny jsou v duchu trvalé udržitelnosti mobilní, po hrách zase zmizí a chatky si za zhruba 90 tisíc eur mohou koupit zájemci z řad běžné populace.

Tomáš Bank, kouč Ester Ledecké, se pousmál, že mu vesnice připadá jako městečko kočovných umělců. „Ale je skvělá, moc se mi líbí,“ dodá.

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Taky alpská lyžařka Elisa Maria Negri si ji chválí: „Na pokoji jsem s Barčou Novákovou. Zrovna jsme si říkaly, že si tu připadáme jako na táboře. Ale ne, je to tu krásné. Všechny ty nápisy, atmosféra. Úžasné.“

A Zbyněk Kužel, jenž za Český olympijský výbor v této destinaci zajišťuje plynulý chod, dodá: „Dokonce nám tu napadl sníh, takže to tady vyloženě připomíná horskou vesničku. Chatky sem perfektně zapadají.“

Při vánici pomohli vojáci

Z vesnice cesta do centra Cortiny zabere zhruba deset až patnáct minut. Domky Čechů se nacházejí kousek od hlavního vstupu poblíž slovenských a německých kolegů. Poznáte je snadno. Kolem se tyčí červenomodrobílé vlajky, loga a před každými dveřmi cedulka se jménem. Martina Dubovská. Barbora Nováková. Julie Zelingrová. Ondřej Hyman.

Ačkoliv na chodnících leží sněhové závěje a teploměr ukazuje hodnoty lehce pod nulou, uvnitř pokojů panuje příjemné teplo. Spí se po jednom, nebo po dvou. Vybavení je skromné, leč dostačující. Záchod, koupelna, stolky, skříně, postele a na nich matrace, které si jako už tradičně český tým vozí vlastní.

S odklízením sněhu v olympijské vesnici v Cortině pomáhá traktor.

Pravda, nějaké mouchy se najdou. Párkrát už vypadl proud, a když sněžilo, organizátoři zprvu nestíhali sníh odklízet. „Trochu divočina,“ usměje se Kužel. „Nebyli na takový příval připravení, ale i s pomocí vojáků si nakonec velmi rychle poradili.“

A poradil si i sáňkař Hyman, kterému se při výpadku proudu nedařilo elektronickou kartou dostat do pokoje. „Ale přišel jsem na to. Šroubovák a je to,“ hlásí účastník už čtvrtých her, který se jinak živí jako truhlář.

Další vesnice na italských hrách vypadají jinak. Největší se nachází v Miláně, kde se po hrách promění ve studentské koleje. Další klasická se rozprostírá ve Val di Fiemme. V Livignu a v Bormiu jde spíš o hotely, jež jsou jednotně vyzdobené a mezi sebou propojené, což je i případ Anterselvy.

Biatlonová obydlí se nacházejí v obci Rasun a hotely organizátoři propojili parčíkem. Ale takřka nikdo z favoritů soutěží s malorážkou tu bydlet nebude. Vesnice je totiž nízko, zatímco závody proběhnou v 1 600 metrech nad mořem, což vyžaduje specifickou aklimatizaci.

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

„I my raději bydlíme nahoře v apartmánech v penzionu. Dole je jen servisní tým,“ říká Lukáš Dostál, kouč českých žen.

Navrch tam teď přespával Tomáš Mikyska. „Právě kvůli aklimatizaci měl problémy se spánkem, tak jsme ho na dva dny poslali dolů,“ kývne trenér Michael Málek. „Mohlo to být způsobené nervozitou, nebo na něj něco maličko leze. A když jste ve výšce nemocný, trvá aklimatizace třikrát déle než dole.“

Dvojlůžkový pokoj v olympijské vesnici v italské Cortině.

Místo oficiálních vesnic ve Val di Fiemme si vlastní ubytování našli i běžci na lyžích, v Livignu při snowboardových kláních spí odděleně také Ledecká, kterou ve stejném hotelu posléze vystřídá Eva Adamczyková.

Ledeckou pobyt ve vlastním čeká rovněž po přesunu do Cortiny, kde závodí na lyžích. „A ve vesnici nebude bydlet ani skeletonistka Anna Fernstädtová,“ upřesňuje Kužel. „Těmto sportovcům jsme ale zajistili aspoň parkovačku pro auto, aby k nám mohli jezdit na jídlo nebo do posilovny.“

Fotbálek i deskové hry

Posilovny nabízí Cortina hned dvě – jednu zaměřenou na kardio, druhou vyloženě na sílu. Služby jsou tu vážně pestré. K dispozici je i kadeřník, kosmetický salonek či prodejna oficiálního oblečení her.

Navíc všechno v docházkové vzdálenosti.

Od českých domků stačí ujít jen pár desítek kroků a jste u velké haly s jídelnou. Na výběr sportovci mají z několika druhů pokrmů. „Na to, že jde o mobilní stan a jídlo dovážejí, tak je skvělé a různorodé. Překvapilo mě, že jsme si mohli dát taky chobotnice. Ale jinak samozřejmě italská kuchyně, těstoviny, pizza – tu mají i ke snídani,“ vykládá Kužel.

Vzhůru do Milána! Rulík hokejisty na zahájení pustí: Nechceme jim to zakazovat

Venku před jídelnou stojí stánek s kávou a v dalších halách se nacházejí sklady, kde si třeba Hyman brousí nože na saních, relax zóna se stolním fotbálkem, air hokejem či televizemi. Čeští sportovci mohou využít i malou klubovnu vybavenou pytli na ležení, televizí a deskovými hrami. „Máme speciální olympijskou edici Desítky, nebo frčí Rummikub,“ usměje se Kužel.

Zabavit se dá vším možným.

Výsledky

