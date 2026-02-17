Budvar: od výčepu po pivní sekt v Miláně i Českých Budějovicích

Za každým skvělým pivem stojí nejen sládek, ale i výčepní. Právě proto Budvar spojil síly s Terezou Pospíšilovou, hlavní výčepní pražského baru Pult, který patří do sítě Ambiente. Tereza v projektu nefiguruje jen jako jeho tvář, ale i coby garant kvality. Ještě před startem her osobně vyškolila všechny výčepní, kteří se postavili k pípám v Českém domě v Miláně i na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích.
„Víme, že za skvělým pivem stojí sládek i výčepní, proto jsme od začátku navázali spolupráci s Terkou Pospíšilovou a Pultem, které vnímáme jako špičku v péči o pivo a čepování,“ vysvětluje Barbora Povišerová, mluvčí Budějovického Budvaru.
Sama Tereza potvrzuje, že udržet standard v náročném olympijském provozu vyžaduje poctivý dril. „Výčepní si při práci často najdou svoji vlastní pohodlnou cestu. Je ale důležité pořád myslet na to, jak držet půllitr nebo aby hubička výčepního kohoutu byla stále pod hladinou pěny,“ vysvětluje Tereza Pospíšilová. Její supervize je klíčová pro udržení standardu v náročném provozu, kde se vteřiny napětí mění v oslavy. Právě ona v Miláně načepovala první olympijský šnyt prezidentu Petru Pavlovi.
Pivní sekt pro medailové okamžiky
Spolupráce napříč pivní scénou přitom přinesla ještě jeden unikát. Když si k jednomu stolu sedla Tereza Pospíšilová s Jitkou Ilčíkovou z jihomoravského pivovaru Wild Creatures společně s Radimem Zvánovcem a Johankou Bauerovou z Budvaru, vznikl nápad na limitovanou edici pivního sektu. Jde o blend ze tří dřevěných sudů, který svou komplexností může připomínat spíše šampaňské než tradiční pivo.
„Proces výroby tohoto piva je řízen primárně přírodou a kvašení nastartuje okolní spontánně žijící mikroflóra,“ přibližuje Jitka Ilčíková styl piva, který následně dozrává v dřevěných sudech i několik let.
Vzniklo pouze 100 lahví uzavřených korkem a agrafou. Tento unikát je určen výhradně pro oslavy českých úspěchů – jednu lahev obdrží každý český medailista. Fanoušci mají šanci tento speciál ochutnat v pražském Pultu, v Českém domě v Miláně nebo na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích, kde se rozlévá zdarma vždy při zisku české medaile.
Fandění doma i ve světě
Precizní pivní servis se neomezuje jen na dějiště her v Itálii. Budvar přenáší stejnou péči i na Olympijský festival v Českých Budějovicích, který probíhá přímo v jeho domovském městě. Fanoušci si zde mohou vychutnat pivo načepované do zlatých půllitrů se stejnou profesionalitou a důrazem na kvalitu jako v Miláně.
Olympijskou atmosféru si navíc mohou fanoušci odnést domů; limitovaná edice plechovek, která provází letošní hry, je totiž dostupná i v běžných obchodech. Spojení národního pivovaru a národního týmu tak připomíná, že velké momenty nespočívají jen ve výsledcích, ale taky v lidech, kteří je prožívají společně – ať už u výčepu v Miláně, nebo doma u jednoho stolu.