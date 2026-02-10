Nebláznit, šetřit silou. Jak skokan, který se bál výšek, ovládl olympijský závod

Není to ani rok, co německý skokan na lyžích Philipp Raimund nenastoupil do finále Světového poháru v letech na lyžích v Planici s překvapivým vysvětlením: má strach z výšek! Sklidil za to posměch některých fanoušků, ale dnes už se mu nikdo nesměje. Pětadvacetiletý skokan je senzačním vítězem olympijského závodu na středním můstku.
Německý skokan Philipp Raimund se zlatou medailí ze závodu na středním můstku....

Německý skokan Philipp Raimund se zlatou medailí ze závodu na středním můstku. (9. 2. 2026) | foto: AP

Loni v březnu pod mamutím můstkem ve Slovinsku se přiznal, že na něj občas přicházejí momenty, kdy nad sebou ztrácí kontrolu a cítí se krátkodobě paralyzovaný. „Obvykle to mívám pod kontrolou, ale čas od času hlavně při letech na lyžích mám problém, že moje tělo reaguje, aniž bych ho mohl ovládat.“

Ještě neuteklo ani jedenáct měsíců a Raimund je jako vyměněný. Zlé démony i s pomocí psychologa zahnal a v pondělí na olympijských můstcích v Predazzu ustál psychicky mimořádně náročný závod.

Nevšední důvod pro konec v kvalifikaci SP. Německý skokan dostal strach z výšky

Po prvním kole vedl, takže nastupoval k poslednímu skoku celého závodu. Před ním sice selhali největší favorité v čele se slovinským suverénem Domenem Prevcem, ale přesto měl závod dramatickou zápletku.

Soupeři před ním atakovali rekord můstku, takže jury řešila, zda před závěrečným Němcovým skokem nebude z bezpečnostních důvodů snižovat nájezd. Nakonec nezasáhla.

Raimund čekal na vrcholu můstku a hledal klid.

Pohlédl na pět tisícovek diváků, uvědomil si, že ve hře je olympijské zlato.

„Ještě nikdy jsem nevyhrál Světový pohár a teď stát úplně nahoře na té největší akci je prostě neskutečné,“ uvědomoval si. Koncentraci našel v poučkách, které zná z tréninku: „Šetřit sílu“ a „Držet kolena u sebe.“

Soustředění na techniku je srozumitelné, ale šetřit síly? Raimund totiž někdy do odrazu vkládá příliš síly, což vede k chybám. Prý tak překypuje energií, že mu reprezentační kolega Felix Hoffmann začal říkat králíček Duracell.

„Hlavně se nesmí zbláznit,“ říkal před závodem i trenér Stefan Horngacher.

Střední můstek senzačně ovládl Raimund, Prevc bez medaile, Koudelka čtyřicátý

Těžkou situaci německý skokan zvládl a zajistil si nečekané zlato. „Byl jsem nervózní už před prvním skokem. Vůbec nevím, jak jsem to dokázal, jsem na to strašně pyšný,“ vyprávěl Raimund pod můstky do televizních kamer.

Oslavy s kamarádem vynechal Andreas Wellinger, který sprintoval pro mobilní telefon, aby mohl k Raimundovi povolat jeho blízké. „Olympijské vítězství je něco velmi speciálního. Musel jsem zajistit, aby se jeho rodina mohla dostat dolů z tribuny,“ řekl skokan, který má zlato ze stejného olympijského závodu z Pchjongčchangu z roku 2018.

Čerstvý olympijský šampion se tak brzy mohl obejmout s matku a dvěma bratry. Jen otec tentokrát chyběl, jako trenér se musel věnovat svému týmu, ženské reprezentaci Švýcarska.

Na stupních vítězů se po závodu na středním můstku sešli nečekaně čtyři...

Vedle senzačního vítěze a krachu favoritů přinesl pondělní závod na malém můstku i další překvapení. Stříbro získal čerstvě devatenáctiletý talent Kacper Tomasiak z Polska a na stupních se sešli ne tři, ale hned čtyři skokani. O bronzový stupínek se totiž podělili Japonec Ren Nikaido a Švýcar Gregor Deschwanden. Japonec je jediný z medailové sestavy, který v minulosti vyhrál závod Světového poháru.

