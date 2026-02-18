Hák ustál olympijský křest. Co bude dál? Mnoho nadějí mezi dospělými narazilo

Tomáš Macek
  7:45
Od našeho zpravodaje v Itálii - Hodíme tě do vody, chlapče, a plav. I tak bychom mohli popsat premiéru 22letého Petra Háka ve štafetě na vrcholné biatlonové scéně. „Jak mám stát na předávce, abych ti tam zbytečně nevadil?“ ptal se ještě před startem Vítězslava Horniga. Nemínil vůbec nic podcenit.
A co nervy před olympijským startem?

„Naštěstí nejsem stresař,“ řekl.

Na třetím úseku ustál krizi při položce vstoje, kde potřeboval k likvidaci všech terčů tři dobíjené rány. Vzápětí, jak pokropený živou vodou, se v posledním kole náramně rozjel a zaznamenal v něm dokonce čtvrtý nejrychlejší čas.

„Vyburcoval jsem se do maxima a jel na krev. Doslova na krev, v cíli mi pak tekla z nosu,“ líčil.

Finišmanovi Krčmářovi předal devátý a ten posléze dovezl štafetu do cíle na šesté příčce, historicky druhém nejlepším umístění v této disciplíně na hrách. Načež Michal Krčmář vzpomínal, jak v ní on sám debutoval v hučícím kotli na mistrovství světa v Novém Městě 2013, kdy Češi rovněž byli šestí. „Do další kariéry mi ta zkušenost dala hrozně moc. I Péťovi dnešek dá,“ byl přesvědčen.

Premiérové zlato pro štafetu Francie. Češi jsou příčku od svého nejlepšího umístění

Právě Hák, majitel dvou bronzů z loňského mistrovství světa juniorů, je jednou z největších nadějí českého biatlonu do let příštích.

Pokud neustrne ve vývoji jako někteří jeho předchůdci.

A hlavně pokud skloubí vrcholový sport s náročným studiem leteckého inženýrství na ČVUT.

„Jsem dost ambiciózní,“ ujistil. Proto si předsevzal vybojovat si už pro příští sezonu stálé místo v týmu pro Světový pohár. „Chci být na topu, a ne delší dobu jezdit jen nižší soutěže,“ řekl a naznačil, že v takovém případě by plně upřednostnil studium.

Biatlonovou reprezentaci však čeká brzy větší obměna především mezi ženami.

Pokračování kariéry Markéty Davidové (29) je s opětovně vyhřezlou ploténkou krajně nejisté. Tereza Vinklárková (27) už v lednu oznámila, že kvůli vleklým problémům s imunitou končí. Lucie Charvátová (33) naznačila, že by se jí zamlouvala varianta přivést na svět potomka a pak se zkusit vrátit. Naopak další třicátnice Jessica Jislová (31) má sice za sebou protrápenou zimu, ale zatím o konci nepřemýšlí. „Ze všeho, co se letos nepovedlo, bych si chtěla vzít motivaci do další sezony,“ řekla.

Mezi nástupkyněmi se nejvíc skloňuje jméno 19leté Ilony Plecháčové, loňské dorostenecké mistryně světa. Na Světovém poháru v Novém Městě se blýskla 18. místem ve vytrvalostním závodě, v něm však hraje významně větší roli než v dalších závodech střelba. Po startu na Vysočině zaúřadovala únava a na mistrovství Evropy v Sjusjoenu, kde startovali většinou závodníci z druholigového IBU Cupu, dojela nejlépe dvaadvacátá. Běžecky zatím mezi dospělými zaostává a bylo by velkou chybou ji v tak mladém věku zahltit.

V mužích není situace s brzkým prořídnutím kádru až tak dramatická, ani „držák“ Michal Krčmář (35) zatím nehovoří o odchodu do biatlonové penze.

Krčmářův (další) skvělý finiš: Jeli jsme totální šponu a šrot. Hrozně bolestivé!

Zarážející je nicméně série nepříliš zdařilých přechodů juniorských světových medailistů do dospělé kategorie, kde jejich forma stagnuje nebo padá dolů. Vyprávět by mohli Štvrtecký, Karlík, Mareček a další. Trojnásobný dorostenecký světový medailista Mánek už kvůli zdravotním potížím předčasně ukončil kariéru.

Lépe v tomto směru zvládaly změnu kategorie české juniorské mistryně světa Davidová a Voborníková.

„Někdy mi připadá, že jsou naši mladí kluci vytrénovaní až moc brzy a pak přijdou z juniorů do mnohem větší konkurence a najednou to jejich těla nedávají,“ uvedla Gabriela Soukalová. „Ale je těžké odhadnout únosnou míru zátěže, protože každý trenér je hodnocený za medaile ve své věkové kategorii.“

Podobný názor sdílí Krčmář. „Nevíme, jak junioři v jiných zemích trénujou,“ poukázal. „Když já přecházel z juniorů do mužů, navyšoval jsem své tréninkové hodiny o 200 za rok. Dnes je čeští junioři přicházející mezi dospělé navyšují maximálně o 100 hodin. Je otázkou, jestli Francouzi, Norové či Němci neaplikují nárůst tréninkových hodin až později, a i díky tomu dokážou Češi mezi juniory vynikat a pak už tolik ne.“

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Další otázkou je psychika. V českém podání některé juniorské hvězdičky přechod do dospělých nemilosrdně semlel.

„Vnímáte, že najednou vám chlapi ujíždějí o dost víc než předtím vaši vrstevníci a že potřebujete střílet tím víc přesněji,“ podotkl Hák.

„Každý si to musí poskládat v hlavě. O tom to je,“ zdůraznil šéf svazu Hamza a dodal: „Nemůžeme si ale už furt nalhávat, že jsme na tom dobře, protože máme perspektivní juniory.“

Český biatlon se po letech hojnosti propadl do nižších pater. Zahodit další mladé talenty si už nesmí dovolit.

