Jak se v narvaném Českém domě slavilo Jílkovo zlato. Nadšeně skandoval i Pelta

Robert Rampa
  14:23
Od našeho zpravodaje v Itálii - Český dům v Miláně zaplnili v pátek večer dychtiví fanoušci v očekávání, že zblízka uvidí zlatého rychlobruslaře Metoděje Jílka. V prvních řadách pod pódiem ale stál i jeden nečekaný host. Bývalý fotbalový boss a teď už i pravomocně odsouzený Miroslav Pelta. Ten si s Jílkem plácl, skandoval se všemi ostatními, že si také přeje postavit halu pro rychlobruslaře, a přátelsky se bavil s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem.
Bývalý fotbalový boss a v dnešní době odsouzený za machinace se sportovními dotacemi Miroslav Pelta v přátelské debatě s předsedou Českého olympijského výboru slavili v pátek večer v Českém domě v Miláně zlato Metoděje Jílka. Vedle sebe měl Pelta také například zakladatele firmy Syner Petra Syrovátka, kterého policie v roce 2024 obvinila v korupční kauze spojené s libereckou radnicí | foto: Robert Rampa, iDNES.cz

V Miláně to v pátek večer žilo a pořádně živo bylo i v Českém domě.

Čekalo se na novou českou senzaci. Rychlobruslař Jílek právě zajel v 19 letech nejrychleji ze všech na olympijské dráze na deset tisíc metrů a ke stříbru z pětky po pár dnech přidal i zlato.

Chtělo to s ním oslavit tolik lidí, že se fanoušci na ulici v pozdních hodinách ptali, jak se do Českého domu mohou dostat, protože je do dveří už nechtějí pustit z důvodu uzavřené společnosti.

Ostatně i na stránkách Českého domu svítila informace: „12. a 13. února rádi uvítáme všechny návštěvníky do 19:30, poté bude pro příchozí fanoušky kapacita z důvodu rezervací olympijských partnerů velmi omezená.“

Mezi těmi, kteří stihli obsadit jeden ze stolů, byl i Pelta. Patřil i mezi ty šťastné, kteří utvořili špalír a mohli si s Jílkem za ohromného rámusu plácnout.

Takhle si Pelta s Jílkem plácl:

A když pak zlatý rychlobruslař vystoupal na ochoz a začal si užívat zasloužené oslavy. Létaly konfety, ťukalo se s pivem, rozdávaly se panáky, na televizních obrazovkách běžely záběry s Jílkem.

Pelta skandoval spolu se všemi ostatními, přidal se i k pokřiku „My chceme halu!“ a u toho pumpoval rukama. S dalšími rychlobruslařskými úspěchy totiž znovu ožila otázka moderní rychlobruslařské dráhy, která v Česku chybí.

„Stát by se k tomu měl postavit a vytvořit sportovcům podmínky, aby to mohli dělat. Určitě bychom rychlobruslařů měli víc. Myslím, že jednu rychlobruslařskou dráhu by si Česko jednoznačně zasloužilo,“ řekl třeba kouč českých hokejistů Radim Rulík po páteční výhře nad Francií.

Ani Rulík nechyběl v Českém domě v pátek večer, potkat jste mohli i třetího brankáře Karla Vejmelku a samozřejmě i Martinu Sáblíkovou, která několikrát sama začala vytleskával sborový pokřik. Ukazovala na Jílka – to je on, můj nástupce, nová hlavní hvězda.

„Úplně mi odchází hlasivky, ale to je jedno!“ řekla v jeden moment. A když ji Jílek také vyvolal na ochoz, dlouze se objali. Pak Jílek vystříkal šampaňské na lidi pod sebou.

Mezi nimi byl Pelta a u stolu také nebyl sám, po boku měl Petra Syrovátka, spoluzakladatele firmy Syner, která vlastní extraligový klub z Liberce. Syrovátka v roce 2024 policie obvinila v korupční kauze spojené s libereckou radnicí.

Na fotce vlevo se Miroslav Pelta baví s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem, na fotce vpravo je Pelta vidět po boku Petra Syrovátka.

Když skončily Jílkovy pěkné a dojemné oslavy na ochozu, kde si od předsedy Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala převzal ocenění, Kejval sestoupil po schodech dolu právě za Peltou.

U stolu si chvíli povídali, Kejval se usmíval, Pelta se pak kvůli hluku naklonil blíž, chytil Kejvala za levou ruku a něco mu řekl do ucha.

Podle informací iDNES.cz Pelta přišel jako soukromá osoba, nikoli na pozvání výboru. Redakce požádala ČOV o vyjádření, ten ale přítomnost bývalého šéfa českého fotbalu nekomentoval.

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Pelta byl pravomocně odsouzen k 5,5 letům za mřížemi kvůli manipulacím s dotacemi ministerstva školství pro český sport. Do Itálie ale mohl odcestovat, protože mu trest loni v říjnu pět dní po nástupu do liberecké věznice přerušil Nejvyšší soud (NS). A Peltovi žádné zákazy typu vycestování za hranice nestanovil.

„Nemá žádné omezení. Byl mu odložen výkon trestu bez nějakých podmínek, jaké se dávají u propuštění z vazby. Takže může cestovat, jak chce,“ citovaly v sobotu Novinky Peltova obhájce Bronislava Šeráka.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
