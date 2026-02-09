Pavouk hokeje na ZOH 2026: Na koho můžou narazit ženy a muži v play off?

Autor:
  17:59
Zápasy v základních skupinách ženského hokejového turnaje na zimních olympijských hrách se blíží ke konci. Následovat bude play off. Na koho můžou české hokejistky narazit a jak se hraje ve vyřazovacích bojích? V našem textu najdete rozpis duelů a systém ženského i mužského turnaje.

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení. | foto: Reuters

Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje

Ženský turnaj má dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupí do čtvrtfinále všech pět týmů a „béčko“, z něhož půjdou dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže má čtvrtfinálovou účast jistou. Na koho může narazit?

Dvojice pro čtvrtfinále se vytvoří následovné:

A1 vs B3
A2 vs B2
A3 vs B1
A4 vs A5

Skupina A

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 0 10:1 6
2. ČeskoČesko 3 1 0 1 1 6:9 4
3. KanadaKanada 1 1 0 0 0 4:0 3
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 0 1 0 1 4:7 2
5. FinskoFinsko 2 0 0 0 2 0:7 0

Skupina B

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 3 3 0 0 0 14:2 9
2. ItálieItálie 3 2 0 0 1 8:9 6
3. NěmeckoNěmecko 2 1 0 0 1 6:6 3
4. JaponskoJaponsko 3 1 0 0 2 7:10 3
5. FrancieFrancie 3 0 0 0 3 3:11 0
  • Pokud české hokejistky skončí v „áčku“čtvrté nebo páté, utkají se ve čtvrtfinále znovu se soupeřkami ze stejné skupiny. Za současné situace by šlo o souboj se Švýcarskem nebo s Finskem.
  • Kdyby se Češkám podařilo skončit na třetí pozici, narazily by na absolutního suveréna skupiny B Švédsko.
  • Ve téměř nereálné verzi – a sice českého umístění na prvním či druhém místě – by národní tým nejspíš vyzval Itálii nebo Německo.

V semifinále se týmy nasazují podle umístění. Nejlepší tým ze základních skupin narazí na nejhorší a zbylé dva týmy jdou proti sobě. Češky by tak velmi pravděpodobně nastoupily do duelu s Kanadou či USA.

Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen

FázeDatum a čas
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Hokej mužů: play off olympijského turnaje

V mužském turnaji je systém jiný. Základní skupiny jsou tři po čtyřech týmech.

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění
  • Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
  • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále.
  • Zbylých 8 týmů (2 druhá místa + všechna třetí a čtvrtá místa) se utkává ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o zbývající čtyři místa ve čtvrtfinále.

Skupina A

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Česko 0 0 0 0 0 0:0 0
2.  Francie 0 0 0 0 0 0:0 0
3.  Kanada 0 0 0 0 0 0:0 0
4.  Švýcarsko 0 0 0 0 0 0:0 0

Skupina B

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Slovensko 0 0 0 0 0 0:0 0
2.  Itálie 0 0 0 0 0 0:0 0
3.  Švédsko 0 0 0 0 0 0:0 0
4.  Finsko 0 0 0 0 0 0:0 0

Skupina C

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0
2.  USA 0 0 0 0 0 0:0 0
3.  Německo 0 0 0 0 0 0:0 0
4.  Dánsko 0 0 0 0 0 0:0 0

Harmonogram play off v hokejovém turnaji mužů

Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Německo vs. FrancieHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Německo vs. Francie //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.06
  • 9.50
  • 60.00
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 2. 20:40
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Kanada vs. ČeskoHokej - Skupina A - 9. 2. 2026:Kanada vs. Česko //www.idnes.cz/sport
9. 2. 21:10
  • 1.05
  • 14.00
  • 25.70
Japonsko vs. ŠvédskoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 12:10
  • 8.11
  • 5.81
  • 1.28
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
10. 2. 16:40
  • 3.11
  • 3.98
  • 1.98
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 2.93
  • 4.08
  • 2.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Na koho můžou narazit ženy a muži v play off?

České hokejistky neudržely proti Švýcarkám vedení.

Zápasy v základních skupinách ženského hokejového turnaje na zimních olympijských hrách se blíží ke konci. Následovat bude play off. Na koho můžou české hokejistky narazit a jak se hraje ve...

9. února 2026  17:59

3. den ZOH ONLINE: Curleři se loučí osmým místem, v akci je Zdráhalová

Sledujeme online
Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v souboji s Estonskem. (9. února...

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představí řada českých sportovců. Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský se s turnajem smíšených dvojic rozloučili...

9. února 2026  15:25,  aktualizováno  17:53

Kanadské hvězdy zbrojí na Čechy, rabiát v elitní lajně. Chceme rovnováhu, hlásil kouč

Trenér Jon Cooper uděluje pokyny na tréninku kanadských hokejistů.

Milán si zvyká na přítomnost největších hokejových hvězd světa, o víkendu do dějiště olympijských her dorazili i hlavní favorité na zlato. Kanaďané už za sebou mají také úvodní tréninky před...

9. února 2026  17:40

Gremaudová obhájila zlato ve slopestylu, opožděně tím oslavila 26. narozeniny

Švýcarka Mathilde Gremaudová získává zlatou medaily v disciplíně Slopestyle -...

Lyžařský slopestyle na olympijských hrách vyhrála Švýcarka Mathilde Gremaudová a obhájila zlato z Pekingu. Na druhém místě skončila stejně jako před čtyřmi lety Číňanka amerického původu Ku Aj-ling,...

9. února 2026  17:17

POHLED: Jílek má náturu Kanaďanů a Pogačara. Že byl zklamaný? No a co

Metoděj Jílek se chystá do závodu na 5 kilometrů.

Proč se neraduje? Proč se tváří tak upjatě? Copak je pro něj olympijské stříbro bezvýznamné? I takové reakce zaznívaly v neděli z řad českých fanoušků, těch na místě i u televize, po vystoupení...

9. února 2026  17:08

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20,  aktualizováno  9. 2. 16:50

Byli to mí přátelé. Ukrajinský skeletonista má na helmě portréty lidí zabitých ve válce

Skeletonista Vladyslav Heraskevyč má na helmě portréty zabitých ukrajinských...

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč absolvoval pondělní tréninky na olympijské dráze v Cortině d’Ampezzo v helmě, na níž jsou fotografie lidí zabitých během války na Ukrajině. Splnil tak...

9. února 2026  16:46

Slova obdivu, ale taky otázky: Má se tak riskovat? Nehoda Vonnové i rozděluje

Lindsey Vonnová padá v olympijském sjezdu. (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii V pondělí měly sjezdařky na olympijských hrách volný den. Každá ho pojala jinak. Jedenáct z nich si v rámci přípravy na úterní týmovou kombinaci ještě jednou projelo trať, jiné si vyrazily jen na...

9. února 2026  16:38

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

8. února 2026  15:40,  aktualizováno  9. 2. 16:24

Tabulky hokeje na ZOH 2026: pořadí skupin mužů i žen

České hokejistky v akci v úvodním duelu olympijského turnaje proti Američankám.

Olympijský turnaj hokejistek je v plném proudu. Jak vypadají tabulky najdete v našem textu. Souboje mužů odstartují v Miláně 11.2., přehledné rozdělení týmů si však můžete prohlédnout už teď.

9. února 2026  16:19

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

9. února 2026  16:18

Adamczyková ladí formu: Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v neděli v Livignu Zuzana Maděrová dotáhla svůj zlatý olympijský sen, Eva Adamczyková se v cílovém prostoru otočila na šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. „Šéfe, tak seš...

9. února 2026  16:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.