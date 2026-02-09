Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje
Ženský turnaj má dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupí do čtvrtfinále všech pět týmů a „béčko“, z něhož půjdou dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže má čtvrtfinálovou účast jistou. Na koho může narazit?
Dvojice pro čtvrtfinále se vytvoří následovné:
|A1 vs B3
|A2 vs B2
|A3 vs B1
|A4 vs A5
Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USAUSA
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|6
|2.
|ČeskoČesko
|3
|1
|0
|1
|1
|6:9
|4
|3.
|KanadaKanada
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|3
|4.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|2
|0
|1
|0
|1
|4:7
|2
|5.
|FinskoFinsko
|2
|0
|0
|0
|2
|0:7
|0
Skupina B
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvédskoŠvédsko
|3
|3
|0
|0
|0
|14:2
|9
|2.
|ItálieItálie
|3
|2
|0
|0
|1
|8:9
|6
|3.
|NěmeckoNěmecko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|4.
|JaponskoJaponsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|3
|5.
|FrancieFrancie
|3
|0
|0
|0
|3
|3:11
|0
- Pokud české hokejistky skončí v „áčku“čtvrté nebo páté, utkají se ve čtvrtfinále znovu se soupeřkami ze stejné skupiny. Za současné situace by šlo o souboj se Švýcarskem nebo s Finskem.
- Kdyby se Češkám podařilo skončit na třetí pozici, narazily by na absolutního suveréna skupiny B Švédsko.
- Ve téměř nereálné verzi – a sice českého umístění na prvním či druhém místě – by národní tým nejspíš vyzval Itálii nebo Německo.
V semifinále se týmy nasazují podle umístění. Nejlepší tým ze základních skupin narazí na nejhorší a zbylé dva týmy jdou proti sobě. Češky by tak velmi pravděpodobně nastoupily do duelu s Kanadou či USA.
Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen
|Fáze
|Datum a čas
|Čtvrtfinále 1
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
Hokej mužů: play off olympijského turnaje
V mužském turnaji je systém jiný. Základní skupiny jsou tři po čtyřech týmech.
|
- Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
- Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále.
- Zbylých 8 týmů (2 druhá místa + všechna třetí a čtvrtá místa) se utkává ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o zbývající čtyři místa ve čtvrtfinále.
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Harmonogram play off v hokejovém turnaji mužů
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40