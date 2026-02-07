Ztráta pro národní tým, Zacha se k týmu nejspíš nepřipojí. Nahradí ho Chlapík

Česká hokejová reprezentace zpracovává nemilou zprávu. Útočník Pavel Zacha se stále potýká se zraněním a podle informací iDNES.cz se k týmu v Miláně velmi pravděpodobně nepřipojí. V takovém případě by se místo něj naopak na olympiádu podíval sparťanský kapitán Filip Chlapík.
Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers. | foto: Bob DeChiaraReuters

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins vyšťouchl v zápase s Philadelphia Flyers puk z...
Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase s Philadelphia Flyers. Sleduje ho...
Jonathan Aspirot (vlevo) a Pavel Zacha slaví gól Jan Boston Bruins.
Pavel Zacha z Boston Bruins (vlevo) přihlíží, jak Matthew Robertson z New York...
Zacha měl patřit k oporám národního týmu, trenér Radim Rulík s ním velmi pravděpodobně počítal na pozici prvního centra vedle hvězdy Davida Pastrňáka.

Jenže podle aktuálních zpráv si bude muset připravit jinou variantu.

Zacha vynechal poslední dvě utkání Bostonu v NHL, předtím nedohrál duel proti Philadelphii.

Přesně není jasné, jaké zranění si přivodil, klub jej jen neurčitě označil za problém v horní části těla.

Mohlo se jednat o následek tvrdého nárazu na hrazení, po kterém sice ještě dvakrát na led naskočil, poté však ze zápasu odstoupil.

Připravujeme podrobnosti...

Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Venku staveniště, vevnitř dodělávky. Jak vypadá hokejová hala před startem her?

Milánská hokejová arena před startem zimních olympijských her.

Hokejový turnaj žen na zimních olympijských hrách v Miláně se pomalu rozjíždí a téměř stejně jako sportovní výkony zajímá veřejnost stav haly, která se v italském městě stavěla speciálně pro tuto...

Ztráta pro národní tým, Zacha se k týmu nejspíš nepřipojí. Nahradí ho Chlapík

Aktualizujeme
Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Česká hokejová reprezentace zpracovává nemilou zprávu. Útočník Pavel Zacha se stále potýká se zraněním a podle informací iDNES.cz se k týmu v Miláně velmi pravděpodobně nepřipojí. Místo něj se naopak...

7. února 2026  11:45

Sjezd ONLINE: V Bormiu se jede o první medaile. Na startu je i Zabystřan

Rakušan Daniel Hemetsberger na trati olympijského sjezdu.

Po zažehnutí olympijského ohně se zimní hry Milán-Cortina 2026 rozjíždějí naplno a hned první boj o medaile slibuje napínavý souboj v jedné z královských disciplín. Na proslulé sjezdovce Stelvio v...

7. února 2026  10:31,  aktualizováno  11:31

Sáblíková vynechá sobotní závod. Nemůžu skoro dýchat a mám teplotu, vzkázala

Aktualizujeme
Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v Inzellu.

Od našeho zpravodaje v Itálii Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková musí kvůli nemoci vynechat sobotní olympijský závod v Miláně na tři tisíce metrů. Ohlásila to v sobotu dopoledne. „Nemůžu skoro dýchat a mám teplotu, bohužel...

7. února 2026  11:18,  aktualizováno  11:30

1. den ZOH 2026 ONLINE: Nemocná Sáblíková nenastoupí do závodu, Zabystřana čeká sjezd

Sledujeme online
Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vzhledem k nemoci nenastoupí do dnešního závodu na 3000 metrů. První den zimních olympijských her tak z českého pohledu přijde o největší hvězdu. Lyžař Jan Zabystřan...

7. února 2026  11:19,  aktualizováno  11:29

Nejodvážnější, nejvýraznější i nejlepší. Česká kolekce v zahraničí obstála

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Tým a sportovci Česka. (6....

Stejně jako předloňská kolekce od návrháře Jana Černého vyvolala i ta letošní pro zimní olympijské hry v Itálii řadu kontroverzí. V zahraničí ale oděvy českých sportovců na pátečním slavnostním...

7. února 2026  10:40

Sesuvy půdy, stížnosti. Další bolestivé téma her, nová lanovka v Cortině nejezdí

Lanovka Apollonio-Socrepes v Cortině není krátce před startem olympijských her...

Od našeho zpravodaje v Itálii Když se chcete jako novináři dostat do cíle pod sjezdovku Olimpia delle Tofane, musíte dole v Cortině d’Ampezzo nejprve usednout do mikrobusu a jím se po ostrých serpentinách vyškrábat vzhůru....

7. února 2026  10:15

Italský curling řeší skandál. Nominaci na olympiádu napadla vlastní reprezentantka

Italská curlingová reprezentace včetně Angely Romeiové na snímku z roku 2022.

Výrazný spor na začátku zimních olympijských her v Miláně a Cortině má na svědomí samotná pořadatelská země. Italská curlerka Angela Romeiová se obrátila na Sportovní arbitrážní soud (CAS) poté, co...

7. února 2026

Nákaza se šíří, norovirus zasáhl i české soupeřky. Tým je v karanténě, NHL reaguje

Brankářka Saskia Maurer ze Švýcarska inkasuje v duelu s Českem.

Agresivní norovirus se dál šíří olympijskou vesnicí, nákaza se objevila už i u hokejistek ze Švýcarska. Celý tým spadl preventivně do izolace, v pátek večer se ani nezúčastnil slavnostního zahájení...

7. února 2026  9:45

Husí kůže z Bocelliho i vypískaný Vance. Co se dělo, než vzplál olympijský oheň

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Od našich zpravodajů v Itálii Americká superstar Mariah Carey oděná v bílých načechraných šatech zapěla v italštině (byť nepříliš libozvučné) hit Volare z roku 1958. „Nic není nemožné,“ jako by na jeho konci posílala vzkaz všem...

7. února 2026  8:50

Alpské lyžování na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere

České naděje, světové hvězdy, naprosto ikonické sjezdovky. Alpské lyžování na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo nabídne skvělou podívanou. Ženy závodí v Cortině, muži v...

7. února 2026

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20

Olympijský oheň v Oblouku míru, Češi ve svetrech. Jak vypadalo unikátní zahájení?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zahajovací ceremoniál zimních olympijských her byl jako vždy opulentní slavností, tentokrát ještě povýšen o rozdělení do hned čtyř italských destinací. XXV. zimní olympiáda tak byla současně zahájena...

7. února 2026  7:10

