Ztráta pro národní tým, Zacha se k týmu nejspíš nepřipojí. Nahradí ho Chlapík

Zacha měl patřit k oporám národního týmu, trenér Radim Rulík s ním velmi pravděpodobně počítal na pozici prvního centra vedle hvězdy Davida Pastrňáka.
Jenže podle aktuálních zpráv si bude muset připravit jinou variantu.
Zacha vynechal poslední dvě utkání Bostonu v NHL, předtím nedohrál duel proti Philadelphii.
Přesně není jasné, jaké zranění si přivodil, klub jej jen neurčitě označil za problém v horní části těla.
Mohlo se jednat o následek tvrdého nárazu na hrazení, po kterém sice ještě dvakrát na led naskočil, poté však ze zápasu odstoupil.
Zacha logged two more shifts after this before he left the game and did not return. (Video credit to @EBERFRAUD)pic.twitter.com/ZE89aEUkhB— Ty Anderson (@_TyAnderson) January 30, 2026
Připravujeme podrobnosti...