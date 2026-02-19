Zacha o neúčasti na olympiádě: Frustrující. Na zápasy jsem se ani nemohl dívat

Poslední dva týdny pro něj byly těžké. Doufal, že se na olympijském turnaji představí, zranění mu to však nedovolilo. A zatímco další čeští hokejisté bojovali v Miláně, Pavel Zacha na zápasy národního týmu ani nekoukal.
Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins vyšťouchl v zápase s Philadelphia Flyers puk z...
Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase s Philadelphia Flyers. Sleduje ho...
Jonathan Aspirot (vlevo) a Pavel Zacha slaví gól Jan Boston Bruins.
Pavel Zacha z Boston Bruins (vlevo) přihlíží, jak Matthew Robertson z New York...
„Je těžké je vůbec sledovat, když nemůžete být na místě a prožívat to,“ přiznal novinářům v Bostonu po tréninku.

Na ledě byl poprvé od 29. ledna, kdy utrpěl zranění v horní části těla během utkání s Philadelphií po střetu s Nicolasem Deslauriersem.

Zacha i generální manažer českého národního týmu Jiří Šlégr doufali, že zdravotní komplikace osmadvacetiletého forvarda nebudou vážné a olympijský turnaj stihne.

Zacha? Smutný lidský příběh. Volali nám z Bostonu, že ho uvolnit nemohou, řekl Šlégr

Avšak 7. února přišel definitivní verdikt, že se původně očekávaný první centr v Itálii nepředstaví.

„Můj stav se tři dny zlepšoval, ale pak začal stagnovat. Během dalších pěti dní se dokonce zhoršil. Když bylo jasné, že to potrvá déle než týden, tušil jsem, že olympiáda nedopadne,“ přiznal Zacha.

I když spolu v Bostonu v jedné lajně nenastupují, reprezentace si hodně slibovala od jeho souhry s klubovým parťákem Davidem Pastrňákem. Ta měla navázat na dva roky staré a úspěšné mistrovství světa v Praze.

David Pastrňák s Pavlem Zachou pózují se zlatými medailemi.

V dresu národního týmu se ale tentokrát nepotkali.

„Byla to jedna z nejvíc frustrujících věcí. Na olympiádu se těšíte, není snadné udělat takové rozhodnutí. Každý mi ale nakonec rozuměl a říkal, že zdraví je hlavní,“ přiblížil Zacha.

K těžkému rozhodnutí dospěl po rozhovorech s bostonským generálním manažerem Donem Sweeneym, reprezentační zájmy pak zastával Šlégr.

Ztráta pro reprezentaci. Zacha se k týmu nepřipojí, v Miláně ho nahradí Chlapík

A musel zvolit náhradní variantu, místo Zachy povolal sparťanského kapitána Filipa Chlapíka. Ten se v Miláně předvedl ve velmi dobrém světle, naskočil do čtyř duelů a zapsal tři body (2+1). I on nakonec musel kousat středeční hořkou čtvrtfinálovou prohru s Kanadou (3:4P).

Od vyřazení giganta chyběl kousek, fanoušky dost možná napadá, jak by mužstvo vypadalo se Zachou. Osmadvacetiletý hokejista se na neočekávanou absenci alespoň snažil nahlížet s nadějí ohledně přínosu pro klub.

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

„Díky přestávce jsem nevynechal příliš mnoho zápasů, měl jsem čas se pomalu vracet do formy. Snažím už se přemýšlet pozitivně, ačkoliv to bylo několik dní těžké,“ dodala šestka draftu z roku 2015.

Pro Bruins se program v NHL znovu rozjede 26. února utkáním proti Columbusu. Podle trenéra Marca Sturma je šance, že to bude i se Zachou v sestavě.

Absence na turnaji pod pěti kruhy však brněnského rodáka ještě nějakou dobu zřejmě mrzet bude.

