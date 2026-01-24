Do Itálie ovšem nepoletí jako nějaký roztleskávač, sám se chce stát českým sportovním hrdinou. Podobně jako předloni na šampionátu v Praze.
V exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium se rozpovídal o nadějích národního mužstva na sledovaném turnaji, ale taky o svých koníčcích, pokutách za rychlou jízdu a plánech do budoucnosti.
Kariéru si budujete především v NHL. Jak vlastně vnímáte olympiádu?
Jako největší sportovní akci ze všech. Když jsem byl malý, díval jsem se na přenosy, kolikrát se u televize sešla celá rodina.
Napadlo vás, že byste se jí jednou mohl zúčastnit?
Než jsem začal přemýšlet o NHL, měl jsem nejvyšší motivaci se na hry dostat a reprezentovat na nich Česko. Takže teď se mi vlastně plní dětský sen. Zúčastním se téhle výjimečné události a moc se těším. Jsem rád, že se koná v Evropě a že nás přijedou podpořit naši fanoušci, rodiče i další příbuzní.
V Praze jsme si ověřili, že zvládneme neskutečné věci. Není důvod si myslet, že to nemůžeme zopakovat.