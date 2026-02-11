Holínky brát nemusíte, říká z milánské haly český organizátor. Dělníci prý jeli nonstop

Pavel Kuba, český organizátor, který má během zimní olympiády v Miláně na starost hokejovou arénu Santa Giulia. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Dan Hübsch
  12:00
Od našeho zpravodaje v Itálii - Najdete ji na jihovýchodním okraji Milána, mezi dírami a dálnicí A51. Ohromná stavba se třemi šedými prstenci stojí uprostřed ničeho a připomíná, jak si Italové zase jednou před velkolepou sportovní akcí dali na čas s hokejovou halou. Aréna Santa Giulia, jedno z největších předolympijských témat, ale stojí. Připravená na očekávaný návrat hráčů NHL, jak přisvědčuje i Pavel Kuba. Český organizátor, který se o dění na stadionu stará.

Práce na očekávané aréně po koronavirové pandemii nabraly zpoždění a do země se při nich poprvé koplo až na jaře 2023. Nejvýraznější obavy se ale šířily se závěrem uplynulého roku. Hovořilo se o trapasu, dokonce už padaly i odhady, že Italové výstavbu nemohou stihnout.

„Já to ani nemůžu moc komentovat, nestavěli jsme to,“ odpovídá k dění v posledních měsících Kuba v rozhovoru pro iDNES.cz. „Jen jsem slyšel, že jeli nonstop a každý den měli víc jak 1 500 dělníků.“

Podobně jako u hokejového stánku Palasport Olimpico v Turíně 2006 se i o dvacet let později doháněl další projekt na poslední chvíli. Naštěstí úspěšně. Byť na místě stále úřadují pobíhající řemeslníci se štaflemi, kladivy, hladítky či vrtačkami.

„Konstrukčně je ale aréna hotová a firma vše dodělala tak, jak bylo potřeba,“ doplňuje český zástupce. V rozhovoru reaguje na stále kritické debaty, které podle něj leckdy byly až „přefouknuté“, a přibližuje prostředí v Miláně.

Poslední dva tři měsíce jsem teprve vnímal, že se něco bude dít, ale když jsem se tu procházel v listopadu, netipl bych, že tu hry budou.

Pavel Kuba

