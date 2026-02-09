Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní

Robert Rampa
  14:33
Od našeho zpravodaje v Itálii - Druhý den, stejná sestava. David Pastrňák tvoří v týmu českých hokejistů elitní útok s Martinem Nečasem a Tomášem Hertlem. Trénovali takhle i v pondělí hned po Kanadě, která reprezentaci ve čtvrtek čeká na úvod olympijského turnaje. „Je to obrovská síla, hokejová velmoc. My si musíme vzít příklad z dvacítky,“ říká Pastrňák. A proč ještě nepsal Ester Ledecké?
David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně.

David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně. | foto: ČTK

Čeští brankáři se baví na tréninku. Zleva Lukáš Dostál, Karel Vejmelka a Daniel...
Martin Nečas si vybírá na tréninku hokejky, pomáhá mu kustod Petr Šulan.
Český útočník Tomáš Hertl odchází do kabiny po tréninku reprezentace.
David Pastrňák diskutuje se svými spoluhráči z jedné formace Tomášem Hertlem a...
7 fotografií

Jak si zatím pochvalujete spolupráci s parťáky z lajny Nečasem a Hertlem?
Zatím dobrý! O Hertlíkovi víme, že bude v předbrankovém prostoru, tak to k němu musíme nějak dostat. Dneska na tréninku dal dvakrát gól z brankoviště. A samozřejmě musíme využít Nečiho rychlost. Myslím, že by nám to mohlo fungovat. Oba jsme praváci a ve svých klubech taky hrajeme s pravákem – Neči s MacKinnonem, já s Morganem (Geekiem). Víme, jak to sehrávat, a vyhovuje nám to.

Co očekáváte od Kanady na začátek turnaje?
Nebude to nic jednoduchého, na druhou stranu to bude první zápas. Určitě tam bude spousta chyb. Musíme jít do zápasu s respektem, taky je třeba být odvážný. Vzít si příklad z naší dvacítky a Kanaďanům to znepříjemnit. Většina z nás hraje proti Kanaďanům každý večer v NHL. Jasně, jako tým mají sílu, musíme jim to ale znepříjemnit. A hrát bez faulů.

Je třeba si na některého z Kanaďanů dávat speciální pozor?
Nejsem trenér, my jdeme hrát. Nevím, jak budou mít poskládané lajny, nějakou taktiku mít určitě budeme. Ale ještě jsou tři dny do zápasu a zatím jsme se o tom nebavili.

Jak moc vás mrzí, že na olympiádě nemůže nastoupit váš spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha?
Je mi to strašně líto. Jsme dobří kamarádi a moc jsem si to s ním chtěl užít. Naše generace čeká na olympiádu celou kariéru. Je smutné, že o ni přišel kvůli zranění. Doufejme, že mu to vyjde na dalších hrách.

Jak Češi trénovali?

Nečas, Hertl, Pastrňák Červenka, Sedlák, Tomášek Palát – Kämpf – Kaše
Stránský – Faksa – Kubalík

Šimek - Hronek
Kempný - Gudas
Rutta - Špaček
Ticháček - Kundrátek

Přesilovkové formace 5 na 4:
1. Nečas, Pastrňák, Hertl, Palát, Hronek
2. Červenka, Tomášek, Kubalík, Kaše, Špaček

Přesilovková formace 5 na 3: Nečas, Pastrňák, Hertl, Červenka, Hronek

Jak se cítíte po prvních dvou trénincích?
Zatím si to užívám. Být na olympiádě je pro mě splněný sen. V neděli to s ohledem na cestování a pár dní bez ledu bylo náročnější, rozhýbat tělo bylo nepříjemné, ale dneska už je to lepší.

Je znát, že olympijský led v Miláně je ještě o trošku užší než kluziště v NHL?
Nevím, dneska mi to naopak přišlo docela velké! Z tréninků to nejde moc poznat. Možná v zápasech bude méně místa, myslím si ale, že to pro mě nebude velká změna.

Jak jste prožíval úspěšnou českou neděli?
Jsem rád, že mi to neuniklo. Koukali jsme na to asi s deseti klukama. Holkám jsme fandili a chtěli jsme, aby se spolu potkaly ve finále. Ester je vždycky perfektní a měla trošku smůlu. Její soupeřka Rakušanka Payerová proti ní odjela úplně neskutečné čtvrtfinále a pak i semifinále. Říkal jsem si, že potřetí ve finále už jí to takhle vyjít nemůže. Ester je mi líto, naštěstí to klaplo aspoň Zuzce. Sice ji neznám, posílám jí ale obrovskou gratulaci.

Ester Ledecká byla z vypadnutí hodně špatná.
Chtěl jsem jí psát, nakonec jsem jí ale ještě nenapsal. Chtěl jsem tomu dát trošku volno. Individuálnímu sportu tolik nerozumím a vím, že pro její hlavu to musí být náročné. Proto jsem jí ještě nenapsal. Nevěděl jsem, co jí napsat a jak ji podpořit. Teď jste mě chytli vy, tak si to třeba přečte u vás.

Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní

Emoce a slzy k nezastavení. Po nečekaném bronzu zaujala reakcí Italova sestra

Riccardo Lorello z Itálie v závodě mužů na 5 000 metrů v rychlobruslení na...

Italská rychlobruslařská euforie pokračuje. Po zlaté jízdě Francesky Lollobrigidové přišla v Miláně další radost, tentokrát v mužském závodě na 5 000 metrů. O překvapivou medaili se postaral teprve...

9. února 2026  12:17

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

9. února 2026  7:39,  aktualizováno  12:12

