Dobrá lekce, zaspali jsme. Ale nervózní jsem nebyl, řekl Pastrňák. Z Jílka má radost

Robert Rampa
  20:00
Od našeho zpravodaje v Itálii - Jeho gól na 3:3 uklidnil divoké utkání s Francií. Pak už začali čeští hokejisté dominovat a ve druhém zápase na olympiádě si připsali první body za výhru 6:3. „Ale já nervózní nebyl,“ pronesl vyrovnaně útočník David Pastrňák v pátek večer.
David Pastrňák se raduje s Ondřejem Palátem z gólu proti Francii.

David Pastrňák se raduje s Ondřejem Palátem z gólu proti Francii. | foto: AP

David Pastrňák reaguje v utkání proti Francii.
Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)
Roman Červenka dává šestý gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)
Roman Červenka dává šestý gól Česka v utkání proti Francii. (13. února 2026)


Důležitý comeback.
Pro nás to je dobrá lekce. Musíme hrát celých šedesát minut, nemůžeme nechat soupeře vrátit se takhle do zápasu.

Co se ale ve druhé třetině přihodilo, když vám Francouzi dali tři góly?
Zaspali jsme, to se nemůže stávat. Ale stalo se, takže se musíme ponaučit. A do třetí třetiny už jsme pak vstoupili lépe, to je důležité. Doufejme, že se nám tohle už nestane.

Louis Boudon dává druhý gól Francie v olympijském utkání proti Česku. (13. února 2026)

Váš gól na 3:3 musel střídačku uklidnit.
Já nervózní opravdu nebyl, zbývalo hodně času do konce. Samozřejmě jsme nebyli spokojení, zvlášť se začátkem druhé třetiny, ale ještě bylo času dost. Jsem rád, že jsme to otočili už ve druhé třetině.

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Proti Kanadě bez gólu, proti Francii už daly gól všechny lajny.
Zápasy, které hrajete celou dobu bez puku jako proti Kanadě, nejsou jednoduché. Takže je důležité, že se teď dařilo všem. Doufám ale, že jsme si nechali i něco do budoucna.

Třeba pro neděli proti Švýcarsku.
Už jsme s nimi hráli hodněkrát a pokaždé to byla velká bitva. Na olympiádě neočekávám nic jiného, takže si musíme trochu odpočinout. Měli jsme hodně tréninků, pak dva zápasy v řadě, se Švýcarskem to bude třetí ve čtyřech dnech. Bude to boj, mají tu to nejsilnější, co mají. Velký zápas.

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Francii ve druhém zápase olympiády

Po gólu jste mával do hlediště. Komu?
Jo, já tu mám mámu, tchyni a tchána.

Víte, že Metoděj Jílek získal zlato?
Fakt? Super! Zdálo se mi, že jsem slyšel fanoušky, takže mě mrzelo, že jsme to nestihli, ale o pauze jsme měli úplně jiné starosti.

