Český paralympijský výbor už dříve zopakoval, že zásadně nesouhlasí se startem ruských a běloruských sportovců, kteří na paralympijských hrách budou závodit i pod státními vlajkami.
Nyní se připojil k ukrajinskému týmu, který ohlásil neúčast na slavnostním zahájení.
Bojkot kvůli návratu Rusů. Ukrajinští paralympionici se nezúčastní zahájení her
„To znamená, že naši zástupci nebudou na zahájení her ve Veroně, nebudeme mít vlajkonoše v Cortině a nebudeme natáčet vzkazy sportovců, které se měly na ceremoniálu promítat,“ uvedl ČPV.
Paralympijské hry se v Itálii uskuteční od 6. do 15. března.