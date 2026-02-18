„Rozhodnutí mě zklamalo a je také skandální. Ruské a běloruské vlajky na sportovních akcích, které podporují férovost, respekt a čestnost, nemají místo. Jsou to vlajky režimů, které ze sportu udělaly nástroj války, lží a opovržení,“ napsal Bidnyj.
Mezinárodní paralympijský výbor na valném zasedání loni v září zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, zavedenou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Nyní oznámil, že oběma zemím přidělil účastnická místa.
Rusko bude mít na paralympiádě, která se uskuteční od 6. do 15. března, šest zástupců, Bělorusko čtyři.
Na hrách budou startovat pod státní vlajkou i se státní hymnou. Na probíhající olympiádě jsou Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci.