Ruskou vlajku bude na paralympiádě reprezentovat šest sportovců

  17:58
Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo bude startovat šest sportovců z Ruska, kteří obdrželi divoké karty. Agentuře SID to sdělil Mezinárodní paralympijský výbor (IPC). Vzhledem k tomu, že IPC na valném shromáždění loni v září zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, zavedenou po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, mohou ruští sportovci v Itálii soutěžit pod státní vlajkou.

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. | foto: Aleksandra SzmigielReuters

Na olympijských hrách v Itálii jsou nyní Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci. Paralympiáda se uskuteční od 6. do 15. března.

Rusové na ní získali účastnická místa ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu, tedy soutěžích pořádaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Na startu se objeví mimo jiné sjezdař Alexej Bugajev, trojnásobný paralympijský vítěz, jenž na hrách v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018 získal také tři stříbra a jeden bronz. Čtyři účastnická místa připadla Bělorusku.

Mezinárodní paralympijský výbor zrušil suspendaci Ruska a Běloruska

Sportovci obou zemí se na začátku roku vrátili do Světových pohárů poté, co Sportovní arbitrážní soud (CAS) v prosinci vyhověl jejich odvolání proti zákazu startovat v soutěžích FIS. Ruským a běloruským závodníkům to umožnilo opět sbírat body do žebříčku.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

ONLINE: Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté hájí těsný náskok, soupeř hraje bez brankáře

Sledujeme online
Lukáš Dostál chytá dánskou střelu.

Zápas, který výrazně ovlivní, jaký dojem čeští hokejisté na olympijském turnaji v Miláně zanechají. Národní tým chce v osmifinále proti Dánsku potvrdit roli favorita, trenéři udělali pár změn, opět...

17. února 2026  19:02

Oznámkujte hokejisty za výkon na ZOH 2026 proti Dánsku

Logo portálu iDNES.cz

Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

vydáno 17. února 2026

Adamczyková na olympiádu málem nejela. Nechtěli jí zajistit hlídání syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Snowboardistka Eva Adamczyková na olympiádě stříbrem zkompletovala svou sbírku medailí. Její účast na hrách v Itálii přitom měla podmínku: od Českého olympijského výboru žádala zajištění hlídání pro...

17. února 2026  18:30

11. den ZOH 2026 ONLINE: Čeští hokejisté hrají klíčový duel, biatlonisté jsou šestí

Sledujeme online
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Lukáš...

Na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo začínají v jedenáctý den vyřazovací zápasy mužského hokejového turnaje. Zatímco čtyři týmy postoupily přímo do čtvrtfinále, ty zbývající se...

17. února 2026  14:43,  aktualizováno  18:06

Přemohly mě emoce. Slalomář o frustraci ze ztráty zlata i o radosti trenéra soupeře

Nor Atle McGrath ví, že právě ztratil šanci na olympijskou medaili. Nad ním...

Měl na dosah olympijské zlato. Luxusní náskok po prvním kole. Ale selhal. Místo medaile měl norský slalomář Atle Lie McGrath jen oči pro pláč. Po chybě ve druhém kole zahodil hůlky, sundal lyže a...

17. února 2026  17:45

Zdárná olympijská obhajoba, kanadské rychlobruslařky vyhrály stíhací závod

Kanadské rychlobruslařky Isabelle Weidemannová, Valérie Maltaisová a Ivanie...

Kanadské rychlobruslařky Ivanie Blondinová, Valérie Maltaisová a Isabelle Weidemannová na olympijských hrách v Itálii vyhrály stíhací závod družstev a obhájily zlaté medaile. Mezi muži v Miláně...

17. února 2026  17:29

Premiérové zlato pro štafetu Francie. Češi jsou příčku od svého nejlepšího umístění

Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet a Eric Perrot z...

Na prvním úseku sice museli absolvovat trestné kolo, už na druhém však útočili z prvního místa. A to slaví i v cíli. Francouzští biatlonisté ovládli štafetový závod na olympijských hrách vůbec...

17. února 2026  14:20,  aktualizováno  16:23

Hrozilo, že už nikdy nebude chodit. Teď Brit Weston získal dvě olympijská zlata

Britští skeletonisté Matt Weston a Tabitha Stoeckerová slaví zlatou medaili ve...

Ještě jako teenager slyšel Brit Matt Weston zdrcující verdikt: po vážném zranění zad možná už nikdy nebude chodit. O více než deset let později slaví historický zápis - na zimní olympiádě v Miláně a...

17. února 2026  16:11

Mrázkovi propadli odznáčkové horečce. Na olympiádě je ale zklamali hokejisté

Sourozenci Mrázkovi reprezentující Českou republiku v krasobruslení. (11. února...

Svou první olympiádu mají za sebou sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi. Čeští krasobruslaři získali šestnácté místo v soutěži tanců na ledě, o lepší výsledek je připravila drobná chyba v rytmickém...

17. února 2026  15:45

Sdruženář Oftebro kraloval i na velkém můstku, Češi skončili ve třetí desítce

Jens Luraas Oftebro z Norska překračuje cílovou čáru a získává zlatou medaili v...

Norský sdruženář Jens Luraas Oftebro vyhrál na olympijských hrách i závod na velkém můstku a po triumfu na středním můstku získal v Itálii druhé zlato. Znovu druhý byl Rakušan Johannes Lamparter a...

17. února 2026  15:13

Švýcarsko - Itálie 3:0. Favorit nezaváhal, postup do čtvrtfinále zařídil Hischier

Philipp Kurashev ze Švýcarska slaví první gól se svými spoluhráči během zápasu...

Švýcarští hokejisté slaví postup mezi osm nejlepších týmů olympijského turnaje. V osmifinále v Miláně potvrdili roli favorita proti Itálii, kterou porazili 3:0. Na všech trefách se podílel Nico...

17. února 2026  15:08

