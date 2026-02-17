Ruskou vlajku bude na paralympiádě reprezentovat šest sportovců

Na olympijských hrách v Itálii jsou nyní Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci. Paralympiáda se uskuteční od 6. do 15. března.
Rusové na ní získali účastnická místa ve sjezdovém lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu, tedy soutěžích pořádaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Na startu se objeví mimo jiné sjezdař Alexej Bugajev, trojnásobný paralympijský vítěz, jenž na hrách v Soči 2014 a Pchjongčchangu 2018 získal také tři stříbra a jeden bronz. Čtyři účastnická místa připadla Bělorusku.
Mezinárodní paralympijský výbor zrušil suspendaci Ruska a Běloruska
Sportovci obou zemí se na začátku roku vrátili do Světových pohárů poté, co Sportovní arbitrážní soud (CAS) v prosinci vyhověl jejich odvolání proti zákazu startovat v soutěžích FIS. Ruským a běloruským závodníkům to umožnilo opět sbírat body do žebříčku.