Pád ho nezastavil. Nástupce Shauna Whitea chce rekordní medaili pro Japonsko

Autor:
  18:00
Měla to být jen nenápadná prověrka formy, místo toho však necelý měsíc před obhajobou zlata snowboardista Ajumu Hirano utrpěl těžký pád. Vše se zdálo být ztraceno. Dlouho nikdo netušil, jak na tom hvězdný Japonec vůbec je. Až dva dny před slavnostním zahájením jer oznámil, že na U-rampu přece jen nastoupí. „Tahle olympiáda pro mě není jen pokračováním mého snu. Je to výzva, která leží až za hranicí všeho, čeho jsem doteď dosáhl.“

Ajumu Hirano ve finále U-rampy na olympijských hrách v Pekingu. | foto: AP

Hirano se 17. ledna ve finálové jízdě Světového poháru ve švýcarském Laaxu pokoušel o vlastní, extrémně náročný trik – frontside double-cork 1260 crippler Japan grab. Jenže ztratil stabilitu a z osmimetrové výšky narazil koleny a hlavou tvrdě o zem.

Pád byl tak silný, že se mu dokonce zlomila špička snowboardu. Přesto se Hirano dokázal zvednout a dojet k tribunám do cíle. V bolestech se držel za kolena, z obličeje mu tekla krev a do druhé jízdy už nenastoupil.

V nemocnici mu lékaři diagnostikovali mnohočetné zlomeniny a pohmožděniny. Doma v Japonsku podstoupil sérií rehabilitací a vsadil na klidový režim. A jakmile nejhorší bolesti ustoupily, potvrdil, že ve Snow Parku v Livignu bude triumf z Pekingu obhajovat. „Musím prostě věřit tomu, co jsem doposud natrénoval, a zajet tak, jak umím.“

Japonec Ajumu Hirano s vlajkou po svém vítězství na U-rampě.

Letošní přehlídka snowboardových kreací pod pěti kruhy ale bude v mnohém jiná. Poprvé se U-rampa musí obejít bez největší legendy tohoto sportu, trojnásobného olympijského šampiona Shauna Whitea.

V Pchjongčchangu 2018 sahal Hirano dlouho po zlatu, ale americká ikona ho v úplně poslední jízdě o dva a půl bodu odsunula na stříbrnou pozici, stejně jako v Soči, kde pro změnu skončil druhý za Švýcarem Iourim Podladtchikovem.

Po mnoho let se japonský mladík snažil Whiteovi vyrovnat, inspirovat se od něj, ale zrzavý Američan byl vždy daleko před ním. Až v Pekingu, při Whiteově derniéře, se situace obrátila a Hirano se konečně stal olympijským vítězem.

Legenda se loučila v slzách. Jak fenomén White předával snowboardové žezlo

„Když jsem viděl Shauna předvést tak skvělý výkon, probudilo to ve mně ještě větší touhu po vítězství,“ řekl tehdy Hirano. A dodal: „Dokud budu žít, nikdy nezapomenu, jak jsem mohl zblízka sledovat, jak neustále posouvá hranice.“

Nakonec se z nich stali blízcí přátelé. White dokonce loni v září Japonce navštívil v Tokiu. „S tímto klukem jsem bojoval roky a je úleva, že mu konečně můžu jen fandit. Je skvělý sportovec, skvělý soupeř a přítel,“ napsal k jejich společné fotce na Instagramu.

shaunwhite

Snowboarding is in good hands!

Sat down with @ayumuhirano1129 in Tokyo to talk snowboarding, the Games, @thesnowleague and everything we’ve been through as athletes.

Been battling this kid for years and it’s relieving to finally be able to cheer him on. Great athlete, great competitor and great friend!

24. září 2025 v 3:23, příspěvek archivován: 10. února 2026 v 14:17
oblíbit odpovědět uložit

Hirano před čtyřmi lety triumfoval díky velkolepému triku frontside triple cork 1440. Jenomže jak už to ve freestyleových sportech bývá, technika letí kupředu a dnes už tento kousek předvádějí i soupeři. Třeba jiní Japonci Juto Totsuka a Ruka Hirano. V Itálii se tak může stát, že uvidíme kompletně japonské stupně vítězů.

„Možná si myslíte, že technika má své limity, ale s odstupem času si uvědomíte, jak neomezená ve skutečnosti je,“ říká Hirano. Čím obtížnější však triky jsou, tím jsou nepovedené pokusy nebezpečnější. O tom se ostatně sám nedávno přesvědčil.

Rozčilený zlatý. Riskujeme život a body nikde, kritizuje dredatý Japonec

Dvojnásobný vítěz X Games, který se představil i na skateboardu na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021, se navzdory tomu chce stát prvním Japoncem v historii, který ze zimních her přiveze čtvrtý cenný kov v řadě.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Itálie vs. NěmeckoHokej - Skupina B - 10. 2. 2026:Itálie vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.70
  • 2.25
  • 2.80
Kanada vs. USAHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Kanada vs. USA //www.idnes.cz/sport
10. 2. 20:10
  • 3.99
  • 4.22
  • 1.70
Finsko vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 10. 2. 2026:Finsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
10. 2. 21:10
  • 1.62
  • 4.25
  • 4.45
Finsko vs. KanadaHokej - Skupina A - 12. 2. 2026:Finsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
12. 2. 14:30
  • 30.00
  • 28.20
  • 1.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Pád ho nezastavil. Nástupce Shauna Whitea chce rekordní medaili pro Japonsko

Ajumu Hirano ve finále U-rampy na olympijských hrách v Pekingu.

Měla to být jen nenápadná prověrka formy, místo toho však necelý měsíc před obhajobou zlata snowboardista Ajumu Hirano utrpěl těžký pád. Vše se zdálo být ztraceno. Dlouho nikdo netušil, jak na tom...

10. února 2026

Střelecké trápení a navíc ty drhnoucí lyže. Dneska to servisu nevyšlo, pronesl Krčmář

Michal Krčmář a Mark-Markos Kehva z Estonska v akci během závodu na 20...

Od našeho zpravodaje v Itálii Je to závod, jenž byl u počátků biatlonu. Ten nejstarší, kdysi jediný, pak královský. Dnes je známý jako vytrvalostní nebo prostě individuál. Některým milovníkům těsných soubojů připadá příliš dlouhý...

10. února 2026  17:30

Zradili jste je, zlobí se Ukrajinec na MOV, že mu zakázal helmu s padlými sportovci

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na olympijské dráze v Cortině...

Mezinárodní olympijský výbor zakázal v pondělí večer skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi helmu s portréty ukrajinských sportovců zabitých ve válce, kterou začalo Rusko téměř přesně před čtyřmi...

10. února 2026  17:15

Bronz vybojovali italští curleři, o zlato se večer utkají Švédsko a Spojené státy

Italští reprezentanti v curlingovém turnaji smíšených dvojic Constantiniová a...

V souboji o olympijský bronz z curlingové soutěže smíšených dvojic uspěli Italové Stefania Constantiniová a Amos Mosaner. Obhájci zlata z Pekingu porazili v Cortině d’Ampezzo 5:3 Velkou Británii. O...

10. února 2026  16:35

Kanadská tragédie? Češka zranila hvězdu, která v jedné lajně nastupuje s manželkou

Kanadská kapitánka Marie-Philip Poulinová se zvedá z ledu po zákroku Kristýny...

Dokráčely k pohodové výhře 5:1. Dá se říct, že podle očekávání. Přesto měly kanadské hokejistky důvod ke smutku, když už v první třetině souboje s Češkami přišly o kapitánku a legendu Marie-Philip...

10. února 2026  16:30

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

10. února 2026  16:22

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Vítězslav Hornig na střelnici během biatlonové smíšené štafety na olympijských...

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

10. února 2026  16:07

Slovinské olympijské trumfy v defenzivě. Místo zlata jen hořkost a oplakané stříbro

Zklamaná Nika Prevcová po závodě na středním můstku.

Společně nesli na zahájení slovinskou vlajku, společně je slovinská média označila za hlavní trumfy olympijské výpravy. Jakpak by také ne. Vždyť sourozenci Nika a Domen Prevcovi dominují skokům na...

10. února 2026

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se dvakrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

10. února 2026  15:53

4. den ZOH 2026 ONLINE: Tuž dojel pátý ve sprintu, nejlepší z biatlonistů byl 26. Hornig

Sledujeme online
Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Výborný start do čtvrtého dne olympijského programu v Miláně a Cortině obstaral běžec na lyžích Jiří Tuž, který ve sprintu obsadil skvělé páté místo. Dalším českým sportovcům se už tak nedařilo....

10. února 2026  15:46

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

10. února 2026  15:41

Tuž po životním výsledku: Cítit se takhle silný bylo jako splněný sen

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Když v mixzóně odpovídal na dotazy, kolem něj český tým jako na fotbalové tribuně skandoval: „Jiří? Tuž! Jiří? Tuž!“ Český běžec na lyžích si ovace naprosto zasloužil. Vždyť pátým místem ve sprintu...

10. února 2026  15:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.