Hirano se 17. ledna ve finálové jízdě Světového poháru ve švýcarském Laaxu pokoušel o vlastní, extrémně náročný trik – frontside double-cork 1260 crippler Japan grab. Jenže ztratil stabilitu a z osmimetrové výšky narazil koleny a hlavou tvrdě o zem.
Pád byl tak silný, že se mu dokonce zlomila špička snowboardu. Přesto se Hirano dokázal zvednout a dojet k tribunám do cíle. V bolestech se držel za kolena, z obličeje mu tekla krev a do druhé jízdy už nenastoupil.
V nemocnici mu lékaři diagnostikovali mnohočetné zlomeniny a pohmožděniny. Doma v Japonsku podstoupil sérií rehabilitací a vsadil na klidový režim. A jakmile nejhorší bolesti ustoupily, potvrdil, že ve Snow Parku v Livignu bude triumf z Pekingu obhajovat. „Musím prostě věřit tomu, co jsem doposud natrénoval, a zajet tak, jak umím.“
Letošní přehlídka snowboardových kreací pod pěti kruhy ale bude v mnohém jiná. Poprvé se U-rampa musí obejít bez největší legendy tohoto sportu, trojnásobného olympijského šampiona Shauna Whitea.
V Pchjongčchangu 2018 sahal Hirano dlouho po zlatu, ale americká ikona ho v úplně poslední jízdě o dva a půl bodu odsunula na stříbrnou pozici, stejně jako v Soči, kde pro změnu skončil druhý za Švýcarem Iourim Podladtchikovem.
Po mnoho let se japonský mladík snažil Whiteovi vyrovnat, inspirovat se od něj, ale zrzavý Američan byl vždy daleko před ním. Až v Pekingu, při Whiteově derniéře, se situace obrátila a Hirano se konečně stal olympijským vítězem.
„Když jsem viděl Shauna předvést tak skvělý výkon, probudilo to ve mně ještě větší touhu po vítězství,“ řekl tehdy Hirano. A dodal: „Dokud budu žít, nikdy nezapomenu, jak jsem mohl zblízka sledovat, jak neustále posouvá hranice.“
Nakonec se z nich stali blízcí přátelé. White dokonce loni v září Japonce navštívil v Tokiu. „S tímto klukem jsem bojoval roky a je úleva, že mu konečně můžu jen fandit. Je skvělý sportovec, skvělý soupeř a přítel,“ napsal k jejich společné fotce na Instagramu.
Hirano před čtyřmi lety triumfoval díky velkolepému triku frontside triple cork 1440. Jenomže jak už to ve freestyleových sportech bývá, technika letí kupředu a dnes už tento kousek předvádějí i soupeři. Třeba jiní Japonci Juto Totsuka a Ruka Hirano. V Itálii se tak může stát, že uvidíme kompletně japonské stupně vítězů.
„Možná si myslíte, že technika má své limity, ale s odstupem času si uvědomíte, jak neomezená ve skutečnosti je,“ říká Hirano. Čím obtížnější však triky jsou, tím jsou nepovedené pokusy nebezpečnější. O tom se ostatně sám nedávno přesvědčil.
Dvojnásobný vítěz X Games, který se představil i na skateboardu na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021, se navzdory tomu chce stát prvním Japoncem v historii, který ze zimních her přiveze čtvrtý cenný kov v řadě.