Pád do „škorpiona“ a deset minut přerušení. Číňanka se zranila na U-rampě

Stříbrná medailistka z Pchjongčchangu 2018 se snažila dokončit poslední kvalifikační jízdu trikem s rotací o 900 stupňů. Na rovince však její prkno zachytilo hranu, po tvrdém dopadu zůstala ležet na zemi a nedokázala se sama zvednout.
Třiatřicetiletou Ťia-jü Liou nepovedený trik vymrštil dopředu a nohy s prknem jí přelétly přes záda, do pádu mezi snowboardisty známého jako „škorpion“.
Závod byl na deset minut přerušen, k čínské snowboardistce přispěchali zdravotníci, kteří ji odnesli na nosítkách. V době kvalifikace byla Ťia-jü Liou na 13. místě, k postupu do čtvrtečního finále se potřebovala posunout o jednu příčku výš.
Kvalifikaci ovládla Američanka Chloe Kimová.