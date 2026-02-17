Ostře sledovaný start Petrosjanové: v krátkém programu byla pátá a spokojená

  23:32
Krátký program krasobruslařek na zimních olympijských hrách ovládly Japonky. Vede Ami Nakaiová o necelý bod a půl před trojnásobnou mistryní světa Kaori Sakamotovou, čtvrtá příčka patří jejich krajance Mone Čibové. Dominanci asijské velmoci narušila jen průběžně třetí Američanka Alysa Liuová, úřadující mistryně světa. Ruská krasobruslařka v neutrálních barvách Adelija Petrosjanová bude ve volné jízdě útočit z páté příčky.
Adeliia Petrosianová závodící pod neutrální vlajkou a její krátký program. (17. února 2026)

Možná nejočekávanější účastnice olympijské soutěže Petrosjanová vyjela na led už jako druhá. Osmnáctiletá závodnice poprvé v seniorské kariéře startuje na vrcholné mezinárodní akci. Před olympiádou měla za sebou jen zářijovou dodatečnou kvalifikaci, odkud se do Milána dostala.

Petrosjanová se připravuje ve skupině kontroverzní trenérky Eteri Tutberidzeové, ale při soutěži ji doprovázel jiný kouč z tohoto týmu Daniil Gleichengauz, což je její oficiální trenér.

Návrat ženy mrazivých pohledů. Drsná Eteri si „hýčká“ největší ruský klenot her

V krátkém programu se Petrosjanová nepouštěla do žádných výjimečně riskantních prvků. Měla podobnou náplň jako většina krasobruslařek ze světové špičky, tedy dvojitý axel, trojitý lutz a kombinaci trojitého flipu s trojitým toeloopem.

„Jsem se svým výkonem velmi spokojená. Měla jsem na začátku obavy. Ne z toho, jak budu bruslit, ale kvůli svému emocionálnímu rozpoložení. Tohle byl nejdůležitější start mého života,“ řekla trojnásobná ruská šampionka.

Neprozradila, jestli ve volné jízdě předvede trojitý axel nebo čtverný skok. „Ráda bych si tohle nechala jako tajemství, protože o svém programu nikdy nemluvím,“ poznamenala.

Ami Nakaiová z Japonska a její krátký program. (17. února 2026)

Petrosjanová získala za krátký program 72,89 bodu, téměř o čtyři body více než na olympijské kvalifikaci. V čele soutěže zůstala bezmála tři hodiny, než přišla na led sedmnáctiletá Japonka Ami Nakaiová. Stříbrná medailistka z letošního šampionátu čtyř kontinentů zahájila krátký program skvělým trojitým axelem, a když k tomu přidala další výborné skoky a krásný projev, zlepšila si osobní rekord na 78,71 bodu.

Z vedoucí pozice už ji nikdo nesesadil. Nejvíce se jí přiblížila obhájkyně bronzové olympijské medaile Sakamotová, jež předvedla suverénní vystoupení se stejnou skokanskou náplní jako Petrosjanová, za které dostala 77,23 bodu. Na průběžnou druhou pozici ji vynesla jednoznačně nejvyšší známka za programové komponenty.

Japonská závodnice Ami Nakaiová a její krátký program. (17. února 2026)

Liuové na třetí místo pomohla mimo jiné náročná a nezvyklá kombinace trojitého lutzu s trojitým rittbergerem. Na tribuně jí fandil i padlý favorit mužského závodu Ilia Malinin. Ten viděl také nezdar jiné americké krasobruslařky Amber Glennové, která zahájila krátký program vysokým trojitým axelem, ale pak skočila jen dvojitý rittberger. Vzhledem k tomu, že je předepsaný trojitý sólový skok, za něj nedostala ani bod a v kvalitní soutěži s minimem chyb se propadla až na 13. místo.

Volné jízdy žen se uskuteční ve čtvrtek. Počínaje Soči 2014 kralovaly třikrát za sebou pod pěti kruhy krasobruslařky z Ruska. Nyní se tato nadvláda otřásá.

XXV. zimní olympijské hry:

Krasobruslení (Milán):

Ženy - po krátkém programu: 1. Nakaiová 78,71, 2. Sakamotová (obě Jap.) 77,23, 3. Liuová (USA) 76,59, 4. Čibaová (Jap.) 74,00, 5. Petrosjanová (AIN) 72,89, 6. Gubanovová (Gruz.) 71,77.

