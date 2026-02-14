8. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede obří slalom, biatlonistky sprint

Top momenty 8. dne ZOH 2026
- 10:00 obří slalom, muži – Marek Müller
- 14:45 biatlon, sprint žen
- 18:00 skeleton, ženy – Anna Fernstädtová
Český program osmý dne olympiády 2026
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|10:00
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom muži 1. kolo
|Marek Müller
|12:00
|Běh na lyžích⛷️
|Štafeta žen 4x7,5km
|Sandra Schützová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská a Kateřina Janatová
|13:30
|Alpské lyžování🎿
|Obří slalom muži 2. kolo - FINÁLE
|Marek Müller ?
|14:05
|Curling🥌
|Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká Británie
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|14:45
|Biatlon🎯
|Sprint ženy 7,5 km - FINÁLE
|Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|18:00
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 3. jízda
|Anna Fernstädtová
|18:45
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek muži 1. kolo
|Roman Koudelka
|19:44
|Skeleton🥶
|Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLE
|Anna Fernstädtová
|19:57
|Skoky na lyžích⛷️🛫
|Velký můstek muži FINÁLE
|Roman Koudelka
Český lyžař Marek Müller jde do akce v 10:00. Na trať vyrazí z číslem 44. V olympijském Bormiu už absolvoval týmovou kombinaci s Janem Zabystřanem, ve které skončili na posledním místě. Druhé jízdy obřího slalomu startují ve 13:30.
V běžecké štafetě na 4x7,5 km se představí Sandra Schützová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská a Kateřina Janatová.
Ve 14:05 nastoupí ke čtvrtému zápasu na olympiádě čeští curleři. Sestava Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa má zatím za sebou tři porážky. Těsnou 7:8 se Spojenými státy a jednoznačnou 3:7 se Švýcarskem a 4:7 s Norskem. V sobotu čeká Čechy tým Velké Británie.
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Biatlonistky absolvují v sobotu odpoledne sprint. Nejkratší disciplína startuje ve 14:45 a postupně do ní vstoupí Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Tereza Vinklárková. Davidová se vrací do závodů po protrápené smíšené štafetě a vynechaném vytrvalostním klání. Prostor na vyléčení lehké nemoci naopak dostala Jessica Jislová.
Třetí a čtvrtou jízdu má odpoledne před sebou skeletonistka Anna Fernstädtová. První půlku závodu uzavřela v pátek na 11. místě, pouhých sedm setin sekundy od desáté příčky. Devětadvacetiletá pražská rodačka obhajuje sedmé místo z Pekingu.
Po závodě na středním můstku se i na tom velkém představí Roman Koudelka. Šestatřicetiletý skokan na lyžích absolvuje svou pátou olympiádu, na velkém můstku byl v olympijském závodě nejlépe devatenáctý v Soči před dvanácti lety.