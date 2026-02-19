Osmé místo po první části. Sdruženáři Vytrval a Konvalinka načali klání dvojic

Autor: ,
  11:02
Sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka jsou po skokanské části premiérového olympijského závodu dvojic na osmém místě ze 14 účastníků. Po polovině závodu ve vytrvalém sněžení na velkém můstku v Predazzu ztrácejí minutu a tři sekundy na vedoucí Němce Vinzenze Geigera a Johannese Rydzeka, kteří mají šanci napravit nepovedené individuální závody. Běh na 7,5 km pro každého z dvojice začne na tratích v Teseru ve 14:00.
Fotogalerie3

Jiří Konvalinka z České republiky v akci během kvalifikačního kola skoků na lyžích. (19. února 2026) | foto: Kai PfaffenbachReuters

Nejlepším výsledkem Čechů v obou dosavadních závodech na hrách v Itálii bylo Konvalinkovo 20. místo ze středního můstku. Jednadvacetiletý reprezentant dnes předvedl 119 metrů, Vytrval o osm méně. Dohromady získali 198,9 bodu.

Rydzek skočil 123 m, Geiger o půl méně a před během mají náskok 13 sekund na dvojnásobného šampiona z této olympiády Jense Luraase Oftebra s Andreasem Skoglundem z Norska.

Jan Vytrval z České republiky po svém skoku během kvalifikačního kola v severské kombinaci. (19. února 2026)

Průběžnou třetí pozici drží Japonci Akito Watabe a Rjota Jamamoto. Za Němci zaostávají o 21 sekund. Další z favoritů Stefan Rettenegger a Johannes Lamparter jsou pátí. Na tratích v Teseru každý oběhne pětkrát patnáctisetmetrový okruh.

Závod dvojic v olympijském programu nahradil dosavadní čtyřčlennou týmovou soutěž, protože federace FIS omezila počet startujících v severské kombinaci na 36. Navíc je možné, že dnes sdruženáři na hrách závodili naposledy, protože budoucnost tohoto tradičního sportu je nejistá. Podle Mezinárodního olympijského výboru je problémem malá konkurence a s ní spojená nízká popularita.

