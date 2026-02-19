Nejlepším výsledkem Čechů v obou dosavadních závodech na hrách v Itálii bylo Konvalinkovo 20. místo ze středního můstku. Jednadvacetiletý reprezentant dnes předvedl 119 metrů, Vytrval o osm méně. Dohromady získali 198,9 bodu.
Rydzek skočil 123 m, Geiger o půl méně a před během mají náskok 13 sekund na dvojnásobného šampiona z této olympiády Jense Luraase Oftebra s Andreasem Skoglundem z Norska.
Průběžnou třetí pozici drží Japonci Akito Watabe a Rjota Jamamoto. Za Němci zaostávají o 21 sekund. Další z favoritů Stefan Rettenegger a Johannes Lamparter jsou pátí. Na tratích v Teseru každý oběhne pětkrát patnáctisetmetrový okruh.
Závod dvojic v olympijském programu nahradil dosavadní čtyřčlennou týmovou soutěž, protože federace FIS omezila počet startujících v severské kombinaci na 36. Navíc je možné, že dnes sdruženáři na hrách závodili naposledy, protože budoucnost tohoto tradičního sportu je nejistá. Podle Mezinárodního olympijského výboru je problémem malá konkurence a s ní spojená nízká popularita.