Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Do Washingtonu na oslavy s prezidentem neodcestovalo pět hráčů.
Brankář Jake Oettinger z Dallasu, obránce Jason LaCombe z Anaheimu a útočníci Brock Nelson z Colorada, Jake Guentzel z Tampy a Kyle Connor z Winnipegu.
Nelson prý upřednostnil čas s rodinou, Connor zase po příletu zpět do promrzlého města uprostřed Kanady uvedl: „Zkrátka se chystám na středeční zápas. Čeká nás ohromně důležitá druhá část sezony, tak se chci ujistit, že na ni budu připraven.“
Zdali za jejich odmítnutím stojí i politický nesouhlas, žádný z nich veřejně neřekl.
Každopádně novinář Jerry Brewer z renomovaného portálu The Athletic uvedl: „Přítomnost týmu USA ve Washingtonu funguje jako podpora prezidenta. Možná proto se několik hráčů rozhodlo zůstat stranou. Za normálních okolností by to byla obligátní oslava pro mistrovský tým. Ale toto není neutrální klima. Toto není neutrální prezident.“
„Na krátký okamžik hráči ztišili hlučnou společnost a učinili ji méně toxickou. Teď ale její část zase ztratili. Není to proto, že by se ji snažili rozdělit. Je to prostě proto, že v současné Americe blízkost moci deformuje všechno kolem ní,“ přidal ještě Brewer.
Do Oválné pracovny nedorazily ani americké hokejistky, které odmítly pozvání kolektivně. Oficiálně kvůli „nešťastnému načasování a již dříve naplánovaným akademickým a profesionálním závazkům“.
|
Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce
Kolem účasti zlatého výběru žen v Bílém domě se ve Spojených státech namluvilo hodně, mnohým vadil způsob, jakým ho Trump pozval.
Když totiž volal hokejistům, jen tak bokem dodal: „Teď budeme muset pozvat i ženský tým. Protože věřím, že bych byl jinak pravděpodobně obžalován, co?“
Údajně ne všechny přítomné v kabině tato poznámka pobavila, i to mohl být důvod, proč pětice mužů do Washingtonu neodletěla.
Už dříve Trumpovo pozvání mnozí odmítli, kupříkladu někteří hráči Washington Capitals po vítězství Stanley Cupu v roce 2018. Třeba útočník Devante Smith-Pelly, jenž nazval Trumpovo vystupování za rasistické a sexistické.
Do Bílého domu nedorazily ani americké fotbalistky nebo basketbalisté Golden State Warriors.
V úterý si ale jiní účast u vrcholného představitele země užili. Útočník Matthew Tkachuk, jenž se se sympatiemi vůči současnému prezidentovi nikterak netají, Trumpovi nabídl, aby si nasadil jeho zlatou medaili na krk.
|
Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil
„Jo, vezmu si ji. Ale už ji nevrátím!“ žertoval.
Obránce Quinn Hughes zase k účasti u Trumpa pronesl: „Není to něco, co byste dělali každé úterý. Bude to pro nás mimořádná událost.“
Hokejisté se v úterý nejprve vyfotili před Bílým domem a poté zamířili do Západního křídla a Oválné pracovny, kde se setkali s Trumpem. Ten je pak honosně uvítal i ve Sněmovně reprezentantů před ostatními kongresmany.
„Naše země opět vítězí. Vlastně vyhráváme tak moc, že už nevím, co s tím mám dělat,“ řekl nejdřív.
„Abych to dokázal, dnes je tady s námi skupina vítězů, kteří právě učinili celou zemi hrdou: mužský olympijský hokejový tým, jenž získal zlatou medaili. Pojďte dál!“ dodal.
Následoval dlouhý potlesk vestoje. Trump poté dodal, že brankáři Connoru Hellebuyckovi, který předvedl ve finále perfektní výkon a z velké části právě díky jemu mohli Američané slavit zlato, předá nejvyšší civilní vyznamenání – Prezidentskou medaili svobody. „Myslím, že si ji zaslouží,“ uvedl.