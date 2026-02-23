Oproti Pekingu dvojnásobek. Češi na olympijské hry vsadili přes dvě miliardy

Zájem o sázení zvýšil hlavně hokejový turnaj, kterého se po delší době zúčastnili také hráči NHL. Na hokejové zápasy směřovalo přes 80 procent všech sázek. Sázejícím bookmakeři vyplatili na výhrách přibližně 90 procent vkladů.
Hodnota přijatých sázek byla podle nich srovnatelná s posledními letními olympijskými hrami v Paříži v roce 2024. Zároveň to bylo o 700 až 800 milionů méně, než bookmakeři přijali na poslední dvě mistrovství světa v hokeji. Oproti poslednímu mistrovství Evropy ve fotbale z předloňského roku pak byly sázky na letošní zimní olympijské hry v Itálii zhruba poloviční.
Tipsport přijal na letošní olympiádu sázky za 1,3 miliardy korun, zatímco na hry v Pekingu to bylo 568 milionů korun. Zhruba o třetinu více lidé vsadili také u Fortuny, která přijala sázky za 450 milionů korun. Dvojnásobně vyšší hodnotu přijatých sázek oproti hrám v Pekingu zaznamenaly také kanceláře Chance ze skupiny Tipsport a Sazkabet z Allwyn. U Chance si lidé vsadili za 260 milionů korun a na Sazkabet za 50 milionů korun.
Sázkaře letos podle Tipsportu lákala hlavně účast největších hokejových hvězd z NHL, které se olympiády zúčastnily po 12 letech. Výrazně pak přibylo takzvaných svátečních sázkařů, tedy fanoušků, kteří sází hlavně při velkých událostech.
Nejvíce sázeným hokejovým zápasem byl čtvrtfinálový duel mezi Českem a Kanadou. Lidé ale sázeli i na své medailové favority v rychlobruslení, biatlonu či snowboardingu. Z pohledu bilance pak zůstali v plusu o zhruba deset procent bookmakeři. Podle mluvčího Fortuny Petra Šraina se sázejícím na letošních zimních hrách dařilo mírně hůř než při předešlých v Pekingu.
Nejvyšší přijatá sázka na letošní olympijské hry činila 2,5 milionu korun na vítězství švédského hokejového mužstva nad Lotyšskem. V kurzu 1,16:1 Fortuna výherci vyplatila 2,9 milionu korun. U Chance si pak v kurzu 1,01:1 vsadil sázkař 440 tisíc korun na to, že ČR v hokejovém turnaji nezvítězí.