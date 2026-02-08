„Má nějakou limitaci v zádech, ale není to něco, co by jí seklo až tak, že by nemohla jet. Jde spíš o komplex věcí, které se teď nasčítaly,“ popisoval Rybář. „Bolelo ji to. Byla otázka, kam ji ta bolest pustí. Někdy je to risk, což vidíte i u jiných sportovců. Jsou tací, kteří jedou i s přetrhanými křížovými vazy. Viděl jsem už spousty sportovců, u nichž adrenalin bolest přebije a v tu chvíli jsou schopní závodit. Markéta moc chtěla, ale víc nešlo. Teď je z toho hodně špatná.“
A špatné bude pochopitelně i hodnocení závodu, přestože v něm Češi do tří čtvrtin štafety drželi elitní pětku.
Spokojení samozřejmě nejsme, i vzhledem k průběhu, jak se pro nás dlouho štafeta vyvíjela. Ukazovali jsme, že můžeme závodit se špičkou, ale bohužel se počítají výsledky v cíli a tam jsme se ocitli v pozici, kde jsme být nechtěli. Tak to prostě je.
Jaký byl stav Davidové ráno před závodem?
Takový, jaký tu řešíme už delší dobu. Nebylo před startem nic, co by ji výrazně limitovalo. Ale byla to zároveň těžká situace. Řešili jsme ji pořád dokola. Když jedete na olympiádu, chcete bojovat o medaili. Markéta byla do štafety nasazená s tím, aby byla naše ambice na medaili co největší. Pokud máte závodníka formátu Markéty, která vám až do Světového poháru v Oberhofu předváděla, že běžecky je nejlepší z týmu, chcete to s ní zkusit.
Považujete tedy sestavu i zpětně za správnou?
Markéta byla na posledním úseku a i Terka Voborníková ocenila, že díky tomu mohla jet třetí. Myslím, že tady nemá cenu nikomu nic vyčítat. Markéta z toho je teď vážně špatná, protože je závodníkem formátu, který ve štafetách vždy něco na ostatní najíždí. Když teď naopak v kopcích viděla, že ji sjíždí závodnice, které byly ještě před chvílí deset vteřin za ní, byl to i pro nás smutný pohled. Ovšem největší utrpení zažíval ten závodník sám.
Jste připraven i na kritiku z řad fanoušků?
Fanoušci budou nespokojení, bude spousta kritiků. Na druhou stranu, Markéta už toho předvedla tolik, že jí rozhodně nemáme co vyčítat. Jsme v tom všichni společně.
Už v prvním kole měla až 21. běžecký čas a evidentně se na trati trápila. Záda se tedy hned po startu do úseku ozývala?
Nemyslím, že by to tak bylo. Spíš šlo o obavu pustit do toho víc dynamiky. Techniku musela uzpůsobit stavu, ve kterém je. V tréninku jsme zkoušeli různá kola, různá tempa a nevypadala špatně. Ale tohle byl ostrý závod a v něm furt hraje roli i psychika. Jedete na pátém místě na olympiádě, hodně vepředu. Chcete to místo hájit, chcete ještě výš. Na druhou stranu se bojíte, abyste ten závod úplně nepodělal. Hrozně těžko se to hodnotí. Dostala nějakých 20 vteřin na kolo v porovnání s Terkou Voborníkovou, což u Markéty není vůbec obvyklé.
Vzhledem k pozdějším trestným kolům Německa a Norska by za normálních okolností byl ještě souboj o medaili na posledním úseku teoreticky možný, jenže normální okolnosti dnes rozhodně nebyly.
Terka předtím běžela štafetu výborně. A co se dělo pak… Kdyby jsou jen kdyby, kdyby neexistuje. Vůbec nemohu říct, že kdybychom to měli postavené jinak, Terka by finišovala a měli bychom v sestavě Jessicu Jislovou, dopadlo by to tak a tak. Můžeme spřádat hypotézy, které nám nikdo nevyvrátí, ani nepotvrdí, ale to je asi tak vše. My nasadili sestavu takhle, chtěli jsme bojovat o medaili. Markéta jet chtěla, bylo to rozhodnutí nás všech. I za celou dobu, kterou českému biatlonu pomáhá, si Markéta tu šanci ve štafetě zasloužila. Ale nebylo to místo za zásluhy!
Do novinářské mixzóny nepřišla. Vy jste s ní po závodě mluvil?
Jen úplně krátce. Ptal jsem se, jaký je její stav. Říkala, že stejný jako za poslední dobu.
Co se týče dalšího působení Davidové tady na olympiádě, jaké bude?
Nejtěžší pro ni bude její vnitřní zklamání. Tohle jsou šrámy, které na duši zůstávají. Někdy jsou horší než bolest svalů nebo čehokoli jiného. Určitě není závodníkem, který by se smířil s tím, že tady dostane na kole dvacet vteřin. Myslím si, že proto by na olympiádě být nechtěla. Na olympiádu jedete, abyste tu jeli o co nejlepší výsledek, abyste tady třeba pro první desítku udělali všechno. Nechcete jezdit pro 30. místa. Uvidíme, co se bude dít dál. Jsme stále na začátku, přijdou další závody. Řeknu snad jen to, že v každém budeme chtít mít na startu čtyři naše momentálně nejlepší závodníky.
Ve středu čeká ženy vytrvalostní závod. Ten by pro ni byl v jejím současném stavu velmi dlouhý.
Na takové hodnocení je brzo. Pokud bude patřit v tréninku mezi čtyři nejlepší, bude na startu, jestliže bude chtít, jinak ne. Je to na rozhodnutí jejím i celého týmu. Nemůžeme čekat, že se najednou stane nějaký zázrak a pojede o minutu rychleji. Ale může jet o něco rychleji než dnes – i když až tak diametrálně odlišné to asi nebude.
Dojde i na nějaká vyšetření a rozbory?
Zcela jistě, s Markétou vše zhodnotíme, co se za dobu přípravy odehrálo a jak to teď vypadalo v reálném závodě. Vím, že se objeví spousta dohadů, že jsme doma nechali juniorku Ilonu Plecháčovou, ale lidi, kteří biatlon sledují a prostudují si běžecké ztráty z Nového Města, musí uznat, že jsou tu závodnice, co si olympiádu v sezoně vyjely. Budu tvrdě stát za složením týmu, který tu je, včetně Markéty.
Abyste zcela zahnali obavy z jejího možného obnovení zranění plotýnky, neprovedete přímo na hrách magnetickou rezonanci?
Máme rezonance udělané a zmonitorované, co tam je za problém, velice dobře. Řeší to tým lékařů, od těch, kteří Markétu operovali, až k profesoru Kolářovi, Karolíně Velebové, doktoru Vítkovi a dalším lékařům i fyzioterapeutům. Tým kolem ní je veliký a nemáme v Čechách o moc větší odborníky, než kolem Markéty nyní jsou. Myslím, že po olympiádě rozkryjí vše, co se kolem ní v posledních týdnech dělo. Ale teď v době olympijských závodů není na místě se tím detailně zatěžovat.
Existuje stále varianta, že by na hry dorazila z Česka už zmíněná náhradnice Ilona Plecháčová?
Je rezervou pro ženskou štafetu. Není problém sem Ilonu dovézt. Na druhou stranu: zajela sice super výsledek v krátkém individuálu v Novém Městě, jenže když si pak rozebereme běžecké časy, musíme konstatovat, že jde o mladou a velmi perspektivní závodnici, ale všechny ty holky, co tady jsou, jsou minimálně o minutu rychlejší. Což je realita, a tak bych to objasnil i lidem, kteří se třeba do výsledků podrobněji nepodívají. Pro Ilonu teď bude stěžejní akcí mistrovství světa juniorů.