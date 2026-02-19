Nejspíš hlavní tváří pomyslného pletacího klubu je vítězka ženského sjezdu Breezy Johnsonová. Americká lyžařka si plete čelenky a čepice na všechny významné závody. A její čelenka v amerických barvách se stala slavnou poté, co v ní čekala v horkém křesle na výsledky soupeřek ve sjezdu.
Stejně tak čepice s bambulí imitující americkou vlajku, ve které přijala žádost o ruku po super-G.
„Naučila jsem se plést jako asi hodně lidí – od mojí mamky. Pořádně jsem se do toho dostala ale až za covidu. Pak jsem začala sbírat první pódia a došlo mi, že pokaždé, když jsem měla v cíli nově upletenou čelenku nebo čepici, dařilo se mi líp,“ líčila ve videu Amerického olympijského týmu po svém zlatém sjezdu.
„Dokážu mít trošku ADHD sklony a pletení mi pomáhá se zklidnit.“
Ráda by se posunula k větším projektům, zatím si všechny čepice a čelenky upletla podle sebe. „Můžu vám popsat, jak jsem je upletla, ale podrobný návod vám napsat nedokážu,“ smála se.