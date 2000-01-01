náhledy
Metoděj Jílek přidal v pátek večer dvanáctou zlatou medaili do sbírky České republiky na zimních olympijských hrách a čtrnáctou, pokud budeme počítat i úspěchy v dobách Československa. Prohlédněte si všechny olympijské šampiony zimních her v naší fotogalerii.
Přestože se Československo účastnilo všech zimních olympiád už od roku 1924, první zlatou medaili slavilo až v roce 1968 díky Jiřímu Raškovi. Skokan na lyžích získal zlato v Grenoblu na středním můstku.
Jediným slovenským olympijským vítězem v dobách Československa byl Ondrej Nepela. Obdivovaný krasobruslař získal zlato na hrách v Sapporu 1972.
Po roce 1972 se žádný československý reprezentant na prvním místě v olympijském klání už neobjevill. První vítězství pro samostatnou Českou republiku vybojovali hokejisté na legendárním turnaji v Naganu 1998.
O čtyři roky později získal zlato pro českou výpravu v Salt Lake City akrobatický lyžař Aleš Valenta díky svému jedinečnému trojnému saltu s pěti vruty.
V Turíně při svém posledním olympijském závodě kariéry kralovala běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. Ve dvaatřiceti letech získala vytoužené vítězství v závodě na 30 kilometrů.
Královnou her ve Vancouveru 2010 se stala Martina Sáblíková. Česká rychlobruslařka nejprve ovládla závod na 3000 metrů...
...a poté vládla i na pětikilometrové trati. S bronzem z patnáctistovky tehdy patřila k nejúspěšnějším sportovcům olympiády.
Jako první česká sportovkyně v historii zvládla Sáblíková zlato na zimní olympiádě obhájit. V Soči získala druhé zlato ze závodu na 5000 metrů.
K Sáblíkové se v seznamu olympijských šampionek přidala v Soči Eva Adamczyková – tehdy ještě Samková. Ovládla závod snowboardcrossařek a pobláznila Česko do malovaných knírků, zlaté podšívky a své nespoutané, pozitivní povahy.
Obrovský šok způsobila v Pchjongčchangu 2018 Ester Ledecká, když navzdory papírovým předpokladům předstihla všechny favoritky a zvítězila v super-G.
Teprve o pár dní později navíc přišla hlavní disciplína Ledecké - paralelní obří slalom na snowboardu. V něm už byla hlavní favoritkou a svou pozici potvrdila suverénním triumfem.
Zlato z paralelního obřího slalomu se jí pak podařilo obhájit i v Pekingu. Společně s bronzem Martiny Sáblíkové to byly jediné medaile české výpravy.
Unikátní třetí zlato z paralelního obřího slalomu v řadě Ledecká na aktuální olympiádě nepřidala, perfektně ji však zastoupila Zuzana Maděrová. Ta ve dvaadvaceti letech získala životní vítězství.
V pátek třináctého se pak i Jílek dočkal vysněné zlaté medaile, kterou chtěl získat už v závodě na pět kilometrů. Tehdy se musel spokojit se stříbrem. Na desetikilometrové trati už ale neměl konkurenci a zapsal své jméno do tabulky českých olympijských šampionů, mezi kterými jednou věcí vyniká: v devatenácti letech je jediným vítězem-teenagerem.
