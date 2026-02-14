|
Čtrnáct triumfů, dvě obhájkyně, jeden teenager. Čeští olympijští vítězové
Zimní olympiáda 2026
Zimní olympijské hry se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.
Čeští medailisté
Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové
Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor potvrdil neúčast...
Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...
Domácí euforie! Vittozziová vyjela Itálii první biatlonové zlato, Voborníková 18.
Velký italský sen splnila v nedělním stíhacím závodě Lisa Vittozziová. V Anterselvě předvedla bezchybnou střelbu a s velkým náskokem dovezla pořadatelské zemi první olympijské zlato z biatlonu v...
9. den ZOH 2026 ONLINE: Dvě osmnáctá místa biatlonistů, štafeta běžců sedmá
Program devátého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vyplní i řada českých sportovců. Jakub Hroneš neprošel do finále slopestylu, snowboardcrossaři skončili v soutěži týmů už ve...
Adamczyková další medaili nepřidala, obě české dvojice skončily už ve čtvrtfinále
Dva dny po parádní stříbrné jízdě chtěla Eva Adamczyková přidat další olympijskou medaili, tentokrát v týmové soutěži. Na snowboardcrossové trati v Livignu startovala společně s Kryštofem Chourou,...
Od konce kariéry ke zlatu. Bývalý taekwondista vybojoval Británii první kov
Skvěle rozjetou kariéru v taekwondu mu přerušilo zranění. A tak se z tatami zběsile vrhl do ledového koryta. Přesto po nevydařených hrách v Pekingu měl v plánu s profesionálním sportem nadobro...
Česko - Švýcarsko 3:4P. Ztracený klíčový duel, hokejisté si komplikují olympiádu
Dobře věděli, jak důležité utkání je čeká. Čeští hokejisté ale závěr skupinové fáze nezvládli a komplikují si cestu olympijským turnajem. Švýcarům podlehli 3:4 v prodloužení, ačkoliv jako první...
Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Švýcarsku ve třetím zápase olympiády
Oznámkujte české hokejisty za výkon v posledním skupinovém zápase na olympijských hrách proti Švýcarsku, kterému podlehli 3:4 v prodloužení. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším...
Spokojený Krčmář: Nemusím se potrestat. Manželka ho prosila: Hlavně nejeď all in
Od našeho zpravodaje v Itálii Do paměti se vepsal skvělými finiši ve smíšené štafetě loni v Lenzerheide i letos v Novém Městě, naopak na olympijských kolbištích v Anterselvě se v prvních individuálních závodech trápil a peskoval...
Pavouk hokeje na ZOH 2026: Možní soupeři v osmifinále a čtvrtfinále
Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů se pomalu blíží do vyřazovacích bojů. Jak vypadají tabulky, kdo na koho narazí v osmifinále a čtvrtfinále a jaký je herní systém hokejového turnaje na...
Brignoneová má druhé olympijské zlato. Po super-G kralovala i obřímu slalomu
Italská lyžařka Federica Brignoneová vyhrála na olympijských hrách obří slalom a v Cortině d’Ampezzo vybojovala druhé zlato po čtvrtečním triumfu v super-G. O druhé místo se podělily švédská...
Postupová matematika: koho vyzvou čeští hokejisté? Ve čtvrtfinále čekají giganti
Nedělním programem končí základní skupiny mužské části olympijského hokejového turnaje. Jasno tak bude o dvojicích pro úterní osmifinále, které se bude týkat i českého týmu. Svěřenci Radima Rulíka po...
Rekordní deváté olympijské zlato pro Klaeba! Nor slaví i ve štafetě, Češi sedmí
Norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získal jako první sportovec v historii deváté zlato ze zimních olympijských her. Devětadvacetiletý fenomén dovedl k triumfu štafetu a také čtvrtý start...
Program snowboardingu na ZOH 2026: české medaile a výsledky
Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu napřed propukla po senzační zlaté jízdě Zuzany Maděrové. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále....