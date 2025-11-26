Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Autor: ,
  12:40
V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v kulisách antického stadionu, ale poprvé v historii pod střechou v sále tamního muzea.
Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří. | foto: Louisa GouliamakiReuters

Holubice míru vzlétá u příležitosti zapálení ohně pro hry v Miláně a Cortině.
Řecký veslař Petros Gaidatzis a bývalá italská běžkyně na lyžích Stefania...
Řecký veslař Petros Gaidatzis jako první člen štafety s olympijským ohněm pro...
Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří, přebírá ho c řecký veslař Petros...
8 fotografií

I když v Olympii nakonec svítilo slunce, použili organizátoři k zapálení pochodně záložní oheň, který herečky v roli kněžek zažehly pomocí slunečních paprsků během pondělní zkoušky.

Jako první se s pochodní v ruce vydal na trasu štafety veslař Petros Gaidatzis, bronzový olympijský medailista na dvojskifu lehkých vah z loňských her v Paříži. Následně se k němu přidala legendární italská lyžařka Stefania Belmondová.

Řecký veslař Petros Gaidatzis a bývalá italská běžkyně na lyžích Stefania Belmondová jako první členové štafety s olympijským ohněm pro hry v Miláně

V roli předsedkyně Mezinárodního olympijského výboru se poprvé zúčastnila ceremoniálu Kirsty Coventryová, která letos ve funkci vystřídala Thomase Bacha. Při emotivním projevu, v němž mluvila o poselství míru, které olympijské hry v těchto neklidných dobách nesou, se někdejší plavkyně neubránila slzám.

„V rozděleném světě, ve kterém dnes žijeme, mají hry skutečně symbolické místo,“ prohlásila Coventryová. „Je naší povinností a odpovědností zajistit, aby se sportovci z celého světa mohli setkávat v míru,“ dodala. Zmínila se také o přátelství a respektu, které musí na soutěžích panovat.

Olympijská pochodeň se bude týden pohybovat po Řecku. Italští pořadatelé oheň převezmou 4. prosince, aby ho dopravili na Apeninský poloostrov. Tam se pochodeň vydá o dva dny později z historického stadionu dei Marmi v Římě na pouť dlouhou 12 000 kilometrů, při níž navštíví všech 110 italských provincií.

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří, přebírá ho řecký veslař Petros Gaidatzis.

V pondělí 26. ledna dorazí do Cortiny d’Ampezzo - přesně 70 let po zahajovacím ceremoniálu her v roce 1956 na stejném místě.

Štafeta, do níž se zapojí 10 001 běžců, vyvrcholí 6. února v Miláně, kde se na stadionu San Siro uskuteční zahajovací ceremoniál.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brozany vs. BenátkyFotbal - 13. kolo - 26. 11. 2025:Brozany vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.12
  • 8.00
  • 18.00
Frýdek-M. vs. TřebíčHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
26. 11. 16:30
  • 2.35
  • 4.00
  • 2.49
Plzeň vs. VítkoviceHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Plzeň vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 2.11
  • 4.09
  • 2.91
Vsetín vs. KolínHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Vsetín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 1.62
  • 4.34
  • 4.37
Přerov vs. SokolovHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Přerov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 1.92
  • 4.25
  • 3.12
Zlín vs. LitoměřiceHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Zlín vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 2.28
  • 4.17
  • 2.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková pózuje s medailemi z mistrovství světa.

Od deseti let se každou zimu prohání na lyžích, při trénincích i závodech je však odkázána na svého traséra, protože sama na trať nemůže. Nevidí. Teď bude lyžařka Simona Bubeníčková největší českou...

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...

26. listopadu 2025  12:40

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková pózuje s medailemi z mistrovství světa.

Od deseti let se každou zimu prohání na lyžích, při trénincích i závodech je však odkázána na svého traséra, protože sama na trať nemůže. Nevidí. Teď bude lyžařka Simona Bubeníčková největší českou...

26. listopadu 2025  10:40

Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den

Julien Alfredová ze Svaté Luci probíhá vítězně cílem olympijského závodu na...

Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...

12. listopadu 2025  17:49

Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně...

Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích...

12. listopadu 2025

Valijevová neuspěla s odvoláním proti trestu za doping ani u švýcarského soudu

Kamila Valijevová v soutěži družstev na olympijských hrách v Pekingu.

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla u švýcarského federálního soudu s odvoláním proti rozhodnutí sportovní arbitráže CAS, která ji loni v lednu potrestala za doping. Informovala o tom...

30. října 2025  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.