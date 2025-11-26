I když v Olympii nakonec svítilo slunce, použili organizátoři k zapálení pochodně záložní oheň, který herečky v roli kněžek zažehly pomocí slunečních paprsků během pondělní zkoušky.
Jako první se s pochodní v ruce vydal na trasu štafety veslař Petros Gaidatzis, bronzový olympijský medailista na dvojskifu lehkých vah z loňských her v Paříži. Následně se k němu přidala legendární italská lyžařka Stefania Belmondová.
V roli předsedkyně Mezinárodního olympijského výboru se poprvé zúčastnila ceremoniálu Kirsty Coventryová, která letos ve funkci vystřídala Thomase Bacha. Při emotivním projevu, v němž mluvila o poselství míru, které olympijské hry v těchto neklidných dobách nesou, se někdejší plavkyně neubránila slzám.
„V rozděleném světě, ve kterém dnes žijeme, mají hry skutečně symbolické místo,“ prohlásila Coventryová. „Je naší povinností a odpovědností zajistit, aby se sportovci z celého světa mohli setkávat v míru,“ dodala. Zmínila se také o přátelství a respektu, které musí na soutěžích panovat.
Olympijská pochodeň se bude týden pohybovat po Řecku. Italští pořadatelé oheň převezmou 4. prosince, aby ho dopravili na Apeninský poloostrov. Tam se pochodeň vydá o dva dny později z historického stadionu dei Marmi v Římě na pouť dlouhou 12 000 kilometrů, při níž navštíví všech 110 italských provincií.
V pondělí 26. ledna dorazí do Cortiny d’Ampezzo - přesně 70 let po zahajovacím ceremoniálu her v roce 1956 na stejném místě.
Štafeta, do níž se zapojí 10 001 běžců, vyvrcholí 6. února v Miláně, kde se na stadionu San Siro uskuteční zahajovací ceremoniál.