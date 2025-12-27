Upozorňuje ale, že se jím rozhodně nenechá ukolébat. Dnes ho čeká další superobří slalom v Livignu, v únoru samozřejmě italské olympijské hry, vrchol sezony.
Chce potvrdit, že nešlo o náhodu.
Na obří úspěch touží navázat.
Nejen o výzvě pod pěti kruhy, ale i o největších mrazech, adrenalinu, euforii či opojných pocitech z jízdy v prašanu vypráví v seriálu iDNES Premium Naděje pro olympiádu.
Kdybyste si měl vybrat, jestli žít v krajině věčné zimy, nebo věčného tepla, co byste zvolil?
Těžká otázka. K životu potřebuju obojí, takže bych to asi nechal tak, jak to je. Dlouhá zima, když už jí někdy v dubnu nebo v květnu máte dost, dáte si dva tři měsíce v teple, a pak zase zima. Krása.
V Bormiu jsem zažil pády, nepovedené závody, ale i devatenácté místo v kombinaci. Nicméně myslím, že minulou zimu už jsem sjezdovce přišel na kloub. Zajímavá trať. Třeba skok San Pietro – nádhera, před ním ještě dlouhý traverz na levou nohu...