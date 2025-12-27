Minus čtyřicet? Už brutální. Zabystřan o mrazech, adrenalinu i čiré euforii

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně. | foto: Leonhard FoegerReuters

Michal Koubek
Od jeho senzačního triumfu v super-G ve Val Gardeně už uplynulo pár dní. Přesto Jan Zabystřan povídá: „Pořád mi připadá šílené. O něčem takovém sníte, říkáte si, že kdyby se vám jednou podařilo aspoň pódium. A najednou bum, rovnou vítězství!“

Upozorňuje ale, že se jím rozhodně nenechá ukolébat. Dnes ho čeká další superobří slalom v Livignu, v únoru samozřejmě italské olympijské hry, vrchol sezony.

Chce potvrdit, že nešlo o náhodu.

Na obří úspěch touží navázat.

Nejen o výzvě pod pěti kruhy, ale i o největších mrazech, adrenalinu, euforii či opojných pocitech z jízdy v prašanu vypráví v seriálu iDNES Premium Naděje pro olympiádu.

Kdybyste si měl vybrat, jestli žít v krajině věčné zimy, nebo věčného tepla, co byste zvolil?
Těžká otázka. K životu potřebuju obojí, takže bych to asi nechal tak, jak to je. Dlouhá zima, když už jí někdy v dubnu nebo v květnu máte dost, dáte si dva tři měsíce v teple, a pak zase zima. Krása.

V Bormiu jsem zažil pády, nepovedené závody, ale i devatenácté místo v kombinaci. Nicméně myslím, že minulou zimu už jsem sjezdovce přišel na kloub. Zajímavá trať. Třeba skok San Pietro – nádhera, před ním ještě dlouhý traverz na levou nohu...

Jan Zabystřan o olympijské sjezdovce v Bormiu

Tuny sněhu, poctivý servisman a bronzový jásot. Jak si Charvátová Křížová splnila sen

Premium
Olga Charvátová (vpravo) s bronzovou medailí na zimních olympijských hrách v...

Psal se rok 1984. Olympijský oheň v Sarajevu dohasínal. Čechoslováci měli po závodech, vybojovali celkem šest kovů, a tak se slavilo. Něčím se přiťuklo, zpívalo se a během veselí si reprezentanti...

Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Už se zdálo, že proťala fotobuňku finálového duelu první, ale cílová fotografie byla jiného názoru. Centimetry rozhodly o tom, že snowboardistka Zuzana Maděrová skončila v paralelním slalomu...

Brzy bude jasno. Hokejový svaz prozradil, kdy zveřejní olympijské nominace

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

Za dva týdny – v úterý 6. ledna – zveřejní Český svaz ledního hokeje nominace na olympijský turnaj v Miláně. Společná tisková konference pro trenéry mužů i žen se uskuteční v Hotelu Stages od 11.00....

23. prosince 2025  13:26

23. prosince 2025

22. prosince 2025

