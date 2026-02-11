První závod sdruženářů ovládl Nor Oftebro. Konvalinka se vešel do dvacítky

Olympijský závod v severské kombinaci na středním můstku vyhrál Nor Jens Luraas Oftebro. Druhý byl v Teseru Johannes Lamparter z Rakouska a třetí Fin Eero Hirvonen. Jiří Konvalinka při premiéře pod pěti kruhy obsadil 20. místo, Jan Vytrval skončil na 26. příčce.
Oftebro byl po dopolední skokanské části sedmý. V běhu na 10 kilometrů se od začátku pohyboval v čele a v závěru už s ním dokázal držet tempo jen Lamparter, kterému však nedal ve finiši na těžkém sněhu šanci.

Oftebro zvítězil před Lamparterem s náskokem jedné sekundy. Třicetiletý Hirvonen na třetí příčce zaostal o 2,5 sekundy a připsal si životní výsledek. Dosud v kariéře ještě nevyhrál ani závod Světového poháru.

Pětadvacetiletý Oftebro získal třetí olympijskou medaili. Před čtyřmi lety v Pekingu s norským týmem ovládl soutěž družstev a byl druhý na velkém můstku. Na kontě má také čtyři tituly mistra světa.

Jedenadvacetiletý Konvalinka, který byl po skoku osmnáctý, do cíle doběhl se ztrátou čtyř minut a pěti sekund. S umístěním v první dvacítce byl spokojený.

„To byla ta moje vysněná meta, dvacáté místo.Trochu jsem byl zklamaný po skoku, že to umístění nebylo úplně adekvátní a tu dvacítku jsem tam úplně neviděl. Nicméně neházel jsem flintu do žita a v běžecké části jsem ze sebe vydal úplně všechno, co jsem mohl. To, že to dalo do toho zmiňovaného 20. místa, je bonus,“ řekl v nahrávce ČOV pro média.

Jan Vytrval v akci během běžeckého závodu. (11. února 2026)

Také sedmadvacetiletý Vytrval si v konečném pořadí o dvě místa pohoršil a na 26. pozici zaostal o čtyři minuty a 46 sekund. Na rozdíl od Konvalinky ho výkon nepotěšil.

„Pocitově to byl asi jeden z nejhorších závodů sezony. Cítím se tady takový slabý. Už na můstku to bylo znát a v běhu chybělo hodně sil,“ posteskl si. Neprospělo mu, že se běželo v hlubokém, rozježděném sněhu. „Byly to snad nejtěžší podmínky, co jsem jel na velké akci. Ale podmínky jsou pro všechny stejné, dneska je to ve mně,“ dodal.

XXV. zimní olympijské hry

Severská kombinace (Predazzo/Tesero)

Muži (střední můstek/10 km): 1. J. L. Oftebro (Nor.) 29:59,4, 2. Lamparter (Rak.) -1,0, 3. Hirvonen (Fin.) -2,5, 4. S. Rettenegger (Rak.) -17,6, 5. Herola (Fin.) -22,1, 6. Ilves (Est.) -41,1, ...20. Konvalinka -4:05,5, 26. Vytrval (oba ČR) -4:45,8.

