Olympijské hry se blíží, přípravy finišují. Vedení české výpravy věří až v pět medailí

Michal Koubek
  8:05
Utíká to. Do italských zimních olympijských her zbývají už jen dva týdny. Ve čtvrtek v Míčovně Pražského hradu Plénum Českého olympijského výboru schválilo 113člennou nominaci. Od pátku si mohou sportovci vyzvedávat olympijské oblečení.
Italský prezident Sergio Mattarella s olympijskou pochodní.

Italský prezident Sergio Mattarella s olympijskou pochodní. | foto: Reuters

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.
Milánská Santa Giulia Ice Hockey Arena, v níž se bude konat olympijský hokejový...
Ledová plocha a tribuny v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.
Pohled na olympijskou Santa Giulia Ice Hockey Arenu.
13 fotografií

První z nich se do dějiště her vydají třicátého ledna, kdy oficiálně otevírají vesnice a areály pro trénink.

Čtvrtého února vypuknou úvodní soutěže a dva dny nato se na slavnostním ceremoniálu na stadionu San Siro rozhoří olympijský oheň.

Popětadvacáté v historii zimních olympijských her.

V součtu s letními hrami počtvrté v této zemi a po dvaceti letech od posledního vrcholu v Turíně.

Po dvou dalekých asijských destinacích mnohem blíž českým fanouškům.

Zároveň půjde o hry, které vsadily na model trvalé udržitelnosti a místo stavby jednoho pompézního centra se uskuteční v šesti areálech po celém severu země. A v neposlední řadě se ponesou i v duchu pořádné české účasti. Sto třináct olympioniků znamená vyrovnání rekordu z Pekingu 2022.

„Letošní zimní olympijské hry jsou z hlediska logistiky náročné, ale věřím, že budou krásné a sportovcům se na nich bude dařit,“ vyhlíží šéf výpravy Martin Doktor. „Jsme rádi, že máme tolik zástupců. Je super, že se kvalifikovaly tři týmy – dva hokejové a je skvělé, že i curleři. Jen mě mrzí, že se neprobojovali bobisté. Jsou fajn parta a vždy byli pro náš tým přínosem.“

Na soupisce figuruje 68 nováčků a čtyři medailisté z předchozích olympiád – rychlobruslařka Martina Sáblíková, která se zde loučí s kariérou, snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, snowboardcrossařka Eva Adamczyková a biatlonista Michal Krčmář.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková převzala bronzovou medaili za svůj výkon na pětikilometrové trati na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)

Naposledy z Číny si Češi přivezli dvě medaile díky zlatu Ledecké na snowboardu a bronzu Sáblíkové na pěti kilometrech.

„Nerad tipuju. Sport je hodně přísný, stačí malý kousek a jste bez medaile,“ zvažuje ambice Doktor. „Ale podle rad mého předchůdce Františka Dvořáka jsem si spočítal, kolik bychom mohli mít teoretických nadějí, číslo jsem vydělil třemi a došel jsem k tomu, že bychom se mohli pohybovat mezi výsledkem z Pekingu a pěti kovy.“

Vyrovnaný rekord z Pekingu. Do Itálie míří celkem 113 českých olympioniků

Proto se nyní soustředí spíš na to, co může ovlivnit. Například jak reprezentantům zajistit co nejhladší průběh akce.

Do Itálie zamíří 182 členů doprovodu. „Pracovali jsme se čtrnácti druhy akreditací. Snažili jsme se je využít naplno, aby sportovci i týmy měli zázemí, které potřebují,“ vysvětlil šéf výpravy.

Do dějišť účastníky dovezou všemi možnými druhy dopravy. Do Milána oba hokejové týmy využijí letecké speciály, sportovci ze severnějších areálů zvolí spíš mikrobusy. Ale třeba curleři poletí do Benátek, odkud se do Cortiny přesunou po silnici.

Kolik medailí získají Češi na ZOH v Itálii?

celkem hlasů: 38

„Ti, kteří závodí v horách, jsou ze svých sezon zvyklí, že cestují mikrobusy, takže není problém. Do hor poletí jen někteří sportovci z větší dálky. Samozřejmě i část hokejistů ze zámoří poletí jinak než speciálem z Prahy,“ pokračuje šéf mise.

Na všech místech český tým vymýšlí, aby olympionici měli komfort, na který jsou zvyklí. V minulosti se osvědčilo vozit si vlastní matrace či polštáře. Zvlášť pro zimní hry byly zařazeny zvlhčovače vzduchu pro prevenci dýchacích cest.

Náročnější úkol představuje, jak zajistit, aby se účastníci cítili skutečně jako pod pěti kruhy. Olympijské hry jsou samozřejmě specifické svou atmosférou. Potkávají se na nich závodníci ze zcela rozdílných odvětví. Což tentokrát příliš platit nebude.

„Zajistit na všech místech tu pravou atmosféru a týmový duch je velká výzva. Budeme se o to snažit aspoň různě přeneseně, virtuálně a prostory pořádně vyzdobíme. Ať je jasné, že si fandíme navzájem,“ popsal Doktor.

Martin Doktor na Evropských hrách v Krakově

Hodně se řešila i nepřipravenost areálů. Největší vášně budila hlavní hokejová hala v Miláně, již dělníci dostavovali na poslední chvíli. Poslední inspekce ale podle Doktora hovoří o velkém posunu.

„Zprávy přišly relativně pozitivní. V hale se byl podívat i ledař z NHL a potvrdil, že povrch bude precizní. Samozřejmě jde o novostavbu, což znamená hodně prachu. Nějaký čas ale zbývá a věřím, že vše zvládnou,“ líčí. „V Itálii se obecně dost staví, nejen v rámci her. Takže jinde zase věřím, že vše přikryje milosrdný sníh a čekají nás hezké hry.“

Realita bude zřejmá už brzy.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tipsport - partner programu
Hradec Králové B vs. Liberec BFotbal - - 23. 1. 2026:Hradec Králové B vs. Liberec B //www.idnes.cz/sport
23. 1. 10:30
  • 2.16
  • 3.81
  • 2.62
Liberec vs. Montréal CFFotbal - - 23. 1. 2026:Liberec vs. Montréal CF //www.idnes.cz/sport
23. 1. 11:30
  • 1.65
  • 3.79
  • 4.13
Ried vs. Č. BudějoviceFotbal - - 23. 1. 2026:Ried vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 1. 12:00
  • 1.41
  • 4.42
  • 5.51
Hertha Wels vs. TáborskoFotbal - - 23. 1. 2026:Hertha Wels vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
23. 1. 14:00
  • 3.12
  • 3.62
  • 1.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Český hokejista Filip Chytil osočil reprezentačního trenéra Radima Rulíka, že o něm neříká pravdu a že mu ublížilo, když na nominační tiskové konferenci vysvětloval, proč ho nebere na olympijské hry...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Za měsíc už bude hokejový svět znát olympijské vítěze. Nejlepší reprezentaci orazítkovanou účastí hráčů NHL. „Jenže bez Rusů těm turnajům něco zásadního chybí,“ upozorňuje ruský server Sport Express....

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

22. ledna 2026  21:52

Zpětné testy odhalily doping. O olympijské umístění z Ria přišla i sprinterka Lalovová

Bulharská sprinterka Ivet Lalovová v rozběhu na 100 metrů

Zpětné testování vzorků z olympijských her v Riu de Janeiro v roce 2016 přineslo dopingový nález u sedmi sportovců včetně bronzového litevského vzpěrače Aurimase Didžbalise a bulharské sprinterky...

22. ledna 2026  18:53

Vyrovnaný rekord z Pekingu. Do Itálie míří celkem 113 českých olympioniků

Plénum Českého olympijského výboru schválilo nominaci na olympijské hry v...

O spoustě jmen se už vědělo. Hokejisté oznámili soupisku zkraje ledna, biatlonisté zveřejnili tým v úterý. Finální nominaci na olympijské hry v Itálii schválilo Plénum Českého olympijské výboru až...

22. ledna 2026  10:59,  aktualizováno  18:26

Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Za měsíc už bude hokejový svět znát olympijské vítěze. Nejlepší reprezentaci orazítkovanou účastí hráčů NHL. „Jenže bez Rusů těm turnajům něco zásadního chybí,“ upozorňuje ruský server Sport Express....

22. ledna 2026  16:45

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 v Itálii vzbuzují v srdcích českých fanoušků medailová očekávání. V Livignu totiž půjdou do akce i dvě ženská esa. Ester Ledecká a Eva Adamczyková. Kdy se na...

22. ledna 2026  12:54

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

22. ledna 2026  7:16

Olympiádu budu řešit až den předem, říká Hornig a věří: Máme na dobré výsledky

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Dva vrcholy aktuální sezony se českým biatlonistům sešly hned za sebou. Nejprve tento týden Světový pohár před domácí kulisou v Novém Městě na Moravě a za méně než tři týdny už olympijské boje v...

21. ledna 2026  18:54

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Skeletonistka Fernstädtová: Já a olympijská naděje? Drama nechám jiným...

Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

O medailových ambicích nechce ani slyšet, nejradši by si zacpala uši. Jenže v katalogu si už zaškrtla Seychely jako dovolenou, kterou jí za olympijský kov slíbil koupit její trenér. Sebedůvěru...

21. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  12:29

Životní dílo anděla spásy. Výhra nad Rusy zpětně těší Haška víc, bronz z Turína nemá

Premium
Dominik Hašek slaví s Martinem Strakou poté, co Kanadě chytil rozhodující...

Famózní zákroky Dominika Haška na olympiádě v Naganu přiváděly trnoucí fanoušky i jeho spoluhráče k povznášejícímu nadšení a nefalšovanému úžasu, zatímco soupeři po nich propadali čirému zoufalství....

21. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

20. ledna 2026  14:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.