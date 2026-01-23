Olympijské hry se blíží, přípravy finišují. Vedení české výpravy věří až v pět medailí

První z nich se do dějiště her vydají třicátého ledna, kdy oficiálně otevírají vesnice a areály pro trénink.
Čtvrtého února vypuknou úvodní soutěže a dva dny nato se na slavnostním ceremoniálu na stadionu San Siro rozhoří olympijský oheň.
Popětadvacáté v historii zimních olympijských her.
V součtu s letními hrami počtvrté v této zemi a po dvaceti letech od posledního vrcholu v Turíně.
Po dvou dalekých asijských destinacích mnohem blíž českým fanouškům.
Zároveň půjde o hry, které vsadily na model trvalé udržitelnosti a místo stavby jednoho pompézního centra se uskuteční v šesti areálech po celém severu země. A v neposlední řadě se ponesou i v duchu pořádné české účasti. Sto třináct olympioniků znamená vyrovnání rekordu z Pekingu 2022.
„Letošní zimní olympijské hry jsou z hlediska logistiky náročné, ale věřím, že budou krásné a sportovcům se na nich bude dařit,“ vyhlíží šéf výpravy Martin Doktor. „Jsme rádi, že máme tolik zástupců. Je super, že se kvalifikovaly tři týmy – dva hokejové a je skvělé, že i curleři. Jen mě mrzí, že se neprobojovali bobisté. Jsou fajn parta a vždy byli pro náš tým přínosem.“
Na soupisce figuruje 68 nováčků a čtyři medailisté z předchozích olympiád – rychlobruslařka Martina Sáblíková, která se zde loučí s kariérou, snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká, snowboardcrossařka Eva Adamczyková a biatlonista Michal Krčmář.
Naposledy z Číny si Češi přivezli dvě medaile díky zlatu Ledecké na snowboardu a bronzu Sáblíkové na pěti kilometrech.
„Nerad tipuju. Sport je hodně přísný, stačí malý kousek a jste bez medaile,“ zvažuje ambice Doktor. „Ale podle rad mého předchůdce Františka Dvořáka jsem si spočítal, kolik bychom mohli mít teoretických nadějí, číslo jsem vydělil třemi a došel jsem k tomu, že bychom se mohli pohybovat mezi výsledkem z Pekingu a pěti kovy.“
Vyrovnaný rekord z Pekingu. Do Itálie míří celkem 113 českých olympioniků
Proto se nyní soustředí spíš na to, co může ovlivnit. Například jak reprezentantům zajistit co nejhladší průběh akce.
Do Itálie zamíří 182 členů doprovodu. „Pracovali jsme se čtrnácti druhy akreditací. Snažili jsme se je využít naplno, aby sportovci i týmy měli zázemí, které potřebují,“ vysvětlil šéf výpravy.
Do dějišť účastníky dovezou všemi možnými druhy dopravy. Do Milána oba hokejové týmy využijí letecké speciály, sportovci ze severnějších areálů zvolí spíš mikrobusy. Ale třeba curleři poletí do Benátek, odkud se do Cortiny přesunou po silnici.
„Ti, kteří závodí v horách, jsou ze svých sezon zvyklí, že cestují mikrobusy, takže není problém. Do hor poletí jen někteří sportovci z větší dálky. Samozřejmě i část hokejistů ze zámoří poletí jinak než speciálem z Prahy,“ pokračuje šéf mise.
Na všech místech český tým vymýšlí, aby olympionici měli komfort, na který jsou zvyklí. V minulosti se osvědčilo vozit si vlastní matrace či polštáře. Zvlášť pro zimní hry byly zařazeny zvlhčovače vzduchu pro prevenci dýchacích cest.
Náročnější úkol představuje, jak zajistit, aby se účastníci cítili skutečně jako pod pěti kruhy. Olympijské hry jsou samozřejmě specifické svou atmosférou. Potkávají se na nich závodníci ze zcela rozdílných odvětví. Což tentokrát příliš platit nebude.
„Zajistit na všech místech tu pravou atmosféru a týmový duch je velká výzva. Budeme se o to snažit aspoň různě přeneseně, virtuálně a prostory pořádně vyzdobíme. Ať je jasné, že si fandíme navzájem,“ popsal Doktor.
Hodně se řešila i nepřipravenost areálů. Největší vášně budila hlavní hokejová hala v Miláně, již dělníci dostavovali na poslední chvíli. Poslední inspekce ale podle Doktora hovoří o velkém posunu.
„Zprávy přišly relativně pozitivní. V hale se byl podívat i ledař z NHL a potvrdil, že povrch bude precizní. Samozřejmě jde o novostavbu, což znamená hodně prachu. Nějaký čas ale zbývá a věřím, že vše zvládnou,“ líčí. „V Itálii se obecně dost staví, nejen v rámci her. Takže jinde zase věřím, že vše přikryje milosrdný sníh a čekají nás hezké hry.“
Realita bude zřejmá už brzy.