Olympijské hry se blíží. Co se honí v hlavách sjezdařek včetně Ledecké?

Fanoušci jsou už samozřejmě v napětí, jde pochopitelně o absolutní sportovní svátek, vyvrcholení čtyřletého cyklu. Ale když se zeptáte samotných aktérek? Odpověď možná překvapí.
Zabývat se nyní hrami? Kdepak, neřešíme, na nervy bude ještě čas!
„Některé holky možná uvažují jinak, nicméně pro mě se nic nemění,“ kývla Hütterová, dvacátá žena sobotního sjezdu, když se za cílem opřela o plůtek vymezující prostory pro týmy a novináře.
Ester Ledecká, jež skončila desátá, dodala: „Olympiádu vůbec neřeším. Jo, všichni budou postupně víc a víc bláznit, já a můj tým jsme ale zatím v klidu. Soustředím se vždycky na další den.“
Lyžování má tu výhodu, že svěťák je natolik prestižní, že si ho nikdo v rámci přípravy nedovolí vypustit. Proto se závodníci soustředí vždy jen na nejbližší starty.