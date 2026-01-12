Olympijské hry se blíží. Co se honí v hlavách sjezdařek včetně Ledecké?

Premium

Fotogalerie 19

Ester Ledecká po dojezdu do cíle v Zauchensee. | foto: Leonhard FögerReuters

Michal Koubek
Od našeho zpravodaje v Rakousku - Letí to. Do startu italských olympijských her už zbývá necelý měsíc. Když jste se během sobotního sjezdu v rakouském Zauchensee zadívali na publikum, mohli jste si všimnout transparentu s nápisem: „Lindsey Vonnová, olympijská šampionka.“ Taky rakouský moderátor v tomto duchu příznivce hecoval: „Potlesk pro Cornelii Hütterovou, naši olympijskou naději.“

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Fanoušci jsou už samozřejmě v napětí, jde pochopitelně o absolutní sportovní svátek, vyvrcholení čtyřletého cyklu. Ale když se zeptáte samotných aktérek? Odpověď možná překvapí.

Zabývat se nyní hrami? Kdepak, neřešíme, na nervy bude ještě čas!

„Některé holky možná uvažují jinak, nicméně pro mě se nic nemění,“ kývla Hütterová, dvacátá žena sobotního sjezdu, když se za cílem opřela o plůtek vymezující prostory pro týmy a novináře.

Ester Ledecká, jež skončila desátá, dodala: „Olympiádu vůbec neřeším. Jo, všichni budou postupně víc a víc bláznit, já a můj tým jsme ale zatím v klidu. Soustředím se vždycky na další den.“

Lyžování má tu výhodu, že svěťák je natolik prestižní, že si ho nikdo v rámci přípravy nedovolí vypustit. Proto se závodníci soustředí vždy jen na nejbližší starty.

Tomáš Bank

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Tipsport - partner programu
Boston vs. PittsburghHokej - - 11. 1. 2026:Boston vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.75
  • 4.00
  • 4.40
Sönmezová vs. SamsonTenis - - 12. 1. 2026:Sönmezová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.31
  • -
  • 3.15
Bartůňková vs. JanicijevicováTenis - - 12. 1. 2026:Bartůňková vs. Janicijevicová //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.07
  • -
  • 7.70
Utah vs. ColumbusHokej - - 12. 1. 2026:Utah vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
12. 1. 01:00
  • 1.91
  • 4.25
  • 3.51
Nashville vs. WashingtonHokej - - 12. 1. 2026:Nashville vs. Washington //www.idnes.cz/sport
12. 1. 01:00
  • 2.85
  • 4.07
  • 2.24
Stephensová vs. PalicováTenis - - 12. 1. 2026:Stephensová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
12. 1. 01:30
  • 1.60
  • -
  • 2.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice

Premium
Akrobatický lyžař Aleš Valenta slaví na olympiádě v Salt Lake City.

Několikrát si protáhl ruce a zarotoval trupem, aby tělo přichystal na nápor, kterému ho za chvíli vystaví. Jen co se odrazil směrem k můstku, přiložil si ruce na spánky. A potom Aleš Valenta předvedl...

Olympijské hry se blíží. Co se honí v hlavách sjezdařek včetně Ledecké?

Premium
Ester Ledecká po dojezdu do cíle v Zauchensee.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Letí to. Do startu italských olympijských her už zbývá necelý měsíc. Když jste se během sobotního sjezdu v rakouském Zauchensee zadívali na publikum, mohli jste si všimnout transparentu s nápisem:...

12. ledna 2026

Tragédie na olympijském staveništi. Během mrazivé noci zemřel hlídač

Olympijské kruhy na curlingové hale v Cortině rok před startem her

Během mrazivé noci zemřel ve čtvrtek na staveništi před olympijským stadionem v Cortině d’Ampezzo hlídač. O smrti pětapadesátiletého muže po třech dnech informovaly italské úřady. Vicepremiér Matteo...

11. ledna 2026  16:06

Na helmě máš nedovolené barvy, slyšel Valenta. A pak posunul lidské hranice

Premium
Akrobatický lyžař Aleš Valenta slaví na olympiádě v Salt Lake City.

Několikrát si protáhl ruce a zarotoval trupem, aby tělo přichystal na nápor, kterému ho za chvíli vystaví. Jen co se odrazil směrem k můstku, přiložil si ruce na spánky. A potom Aleš Valenta předvedl...

10. ledna 2026

Díra v ledu a nutný kapacitní ústupek. Test hokejové haly pro OH vzbudil i rozpaky

Fanoušci sledují testovací utkání v olympijské Santa Giulia Ice Hockey Areně.

Odkládaná a tolik očekávaná zatěžkávací zkouška konečně proběhla. A výsledek? Poněkud rozpačitý. Hned první zápas v nové, ještě stále nedokončené Santa Giulia Ice Hockey Areně, která bude hostit...

10. ledna 2026  10:45

V lotyšské nominaci na ZOH je osm hokejistů z české extraligy a šest z NHL

Lotyšský útočník Haralds Egle se raduje z gólu proti Slovensku.

Hned osm hráčů z české extraligy nechybí v hokejové nominaci Lotyšska na olympijské hry v Miláně. Mezi 25 jmény, která oznámil trenér Harijs Vitolinš, je také šest zástupců NHL v čele s obráncem...

9. ledna 2026  10:14

V nominaci dánských hokejistů na ZOH je i útočník Olesen z Budějovic

Mikkel Aagaard a Nick Olesen oslavují dánský gól.

V nominaci dánských hokejistů na olympijské hry v Miláně je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. Hrdina čtvrtfinále loňského mistrovství světa doma v Herningu proti Kanadě patří mezi dvacítku...

9. ledna 2026  10:11

Němečtí hokejisté berou na ZOH sedm hráčů z NHL a tří stříbrné medailisty z OH 2018

Dominik Kahun posílá do maďarské brány šestý německý gól.

Sedm hokejistů z NHL a dva hráče z nižší AHL zařadil do nominace na únorové olympijské hry v Miláně trenér Německa Harold Kreis. V pětadvacetičlenném kádru má i trio stříbrných medailistů z olympiády...

9. ledna 2026  9:39

Švýcarští hokejisté mají v nominaci na olympijské hry deset hráčů z NHL

Švýcar Roman Josi sleduje puk ve čtvrtfinále MS.

Deset hráčů z NHL zařadil do nominace na únorové olympijské hry v Miláně trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Nechybí mezi nimi ani v současné době zranění útočníci Philipp Kurashev ze San...

9. ledna 2026  9:29

Ve čtyřiceti na OH? Není důvod nic měnit. Červenka má pořád vliv, důvěru i respekt

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Když reprezentační trenér Radim Rulík dostal otázku na Romana Červenku, bez váhání zavrtěl hlavou: „Naprostý profík. Neskutečně mu věřím.“ Čtyřicetiletého veterána čekají páté olympijské hry. Famózní...

9. ledna 2026  8:45

Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu

Libor Hudáček přijímá gratulace ke čtvrté brance Slovenska.

Také Slováci oznámili svoji nominaci na olympiádu v Miláně. Do Itálie berou 25 hokejistů, v týmu nechybí ani devět hráčů z české extraligy a sedm z NHL. Realizační tým ukázal i na trojici z ruské...

8. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  15:02

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

8. ledna 2026  14:17

Tempo má jak Draisaitl, na olympiádu přesto nejede. Jsem zklamaný, říká Bedard

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Po oznámení kanadské olympijské nominace patřil k těm nejprobíranějším jménům ze seznamu, která se do kádru nedostala. Mnozí rozhodnutí realizačního týmu nechápali, jenže zámořský favorit zkrátka...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.