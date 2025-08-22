náhledy
Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích dbalo na velmi formální oblékání, dnes si už sportovce a funkcionáře v cylindrech dokážeme představit jen stěží. Jak se za uplynulé století měnil přístup k olympijským oděvům, si můžete prohlédnout v naší galerii.
Autor: Profimedia.cz
V Antverpách 1928 přišla část československých sportovců na zahajovací ceremoniál v oblecích, část v sokolských uniformách.
Autor: Oddělení dějin tělovýchovy a sportu Národního muzea
O osm let později v Berlíně už měli všichni olympionici jednotný slavnostní úbor. Jeho výrazným prvkem byla československá vlajka na hrudi, a především baret jako pokrývka hlavy.
Autor: ČTK
V poválečném období se nejspíš nejvýrazněji zapsal slavnostní stejnokroj z letní olympiády v Tokiu 1964 s výraznými klobouky, modrým sakem a bílou sukní. Některými prvky se inspiroval outfit na zahajovací ceremoniál tokijských her před čtyřmi lety.
Autor: Oddělení dějin tělovýchovy a sportu Národního muzea
Originální klobouky tvořily důležitou součást československého stejnokroje i na hrách v Mexiku v roce 1968.
Autor: ČTK
Po několika olympiádách, kdy československá a později česká výprava svým oblečením zapadla, přišly zimní olympijské hry ve Vancouveru 2010 a psychedelické kruhy, které zaujaly i zahraniční média. Pruhovanou čepici si mnozí sportovci rebelsky otočili kšiltem dozadu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Nezapomenutelným momentem posledních olympiád je nástup české výpravy na zahájení letní olympiády v Londýně 2012. Veškerou pozornost na sebe strhly deštníky a holínky v designu inspirovaném obrazem Dvojbarevná fuga od Františka Kupky.
Autor: Reuters
Biker Jaroslav Kulhavý si holínky posléze stylově obul na medailový ceremoniál, když ho dekorovali olympijským vítězem v cross country.
Autor: Reuters
Na následující zimní olympiádě v Soči 2014 zase nejvíce zaujala chlupatá beranice s bambulkou…
Autor: MAFRA
… tedy až do chvíle, kdy si Eva Samková (dnes Adamczyková) došla pro zlatou medaili ze snowboardcrossu s bundou obrácenou naruby, aby vynikla její zlatá podšívka.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Bunda pro olympiádu v Pchjongčchangu 2018 tak byla rovnou oboustranná a rovnocenně funkční i reprezentativní z bílé i zlaté strany. Tehdy ovšem zabodovala mezi sportovci i veřejností čepice Raškovka, která připomínala padesát let od zlaté medaile skokana na lyžích Jiřího Rašky, prvního československého šampiona zimní olympiády.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Slavnostní oblečení na zahájení tokijské olympiády v roce 2021 připomínalo střihem kroj a vládl mu modrotisk. Originálními doplňky tehdy byly vějíře a lýkové tašky přes rameno.
Autor: Getty Images
V kolekci pro zimní olympiádu v Pekingu 2022 byla nejvýraznějším prvkem sada piktogramů, které vycházely z běžných udržovacích symbolů, zobrazovaly však různé zimní sporty.
Autor: ALPINE PRO
Volnočasová kolekce pro pařížskou olympiádu odkazovala k oděvům, které měli českoslovenští reprezentanti na sobě v roce 1924. Nejvýraznějším prvkem byla velká vlajka na hrudi ve zlatém rámečku, společně s nápisem CZE.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Kolekci pro slavnostní zahájení pařížské olympiády navrhl Jan Černý, outfitu vévodil smetanově-modrý plášť, který měl spojit francouzský trenčkot s českým baloňákem. Svršek ozvláštněný razítkovými detaily doplnilo červeno-modré polo triko, tmavé kalhoty a hráškově zelený šátek.
Autor: olympijskytym.cz/Jakub Zeman
Kolekci pro zimní olympiádu 2026 představili naživo krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi. Hlavním prvkem kolekce jsou výrazný svetr a kraťasy inspirované těmi hokejovými.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Novou součástí olympijské kolekce je dlouhá červená šála, kterou na fotografii představuje Tomáš Mikyska. Obměnou prošla oblíbená čepice Raškovka - nově má na sobě ornament inspirovaný dílem Vojtěcha Preissiga, čímž ladí se vzorem na svetru a šále.
Autor: ČOV / Barbora Reichová