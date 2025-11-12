|
Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků
Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den
Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...
Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků
Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích...
Valijevová neuspěla s odvoláním proti trestu za doping ani u švýcarského soudu
Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla u švýcarského federálního soudu s odvoláním proti rozhodnutí sportovní arbitráže CAS, která ji loni v lednu potrestala za doping. Informovala o tom...
Doufejme, že zaprší. Ledecká spekuluje, chce stihnout oba olympijské závody
V týmu zavedli pravidlo, že pokud někdo vysloví slůvka „olympijské hry“, čeká ho pokuta. Ester Ledecká se před vrcholem nadcházející zimy nechce tolik stresovat, a tak, když se o únorovém svátku...
Seberu vám fotbal i olympiádu, hrozí Trump městům. Nemá na to právo
Boston má být hostitelem sedmi zápasů mistrovství světa ve fotbale 2026. Los Angeles zase přivítat olympijské hry 2028. Anebo také ne? „Mohu jim je odebrat,“ tvrdí americký prezident Donald Trump,...