Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků

  16:00
Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně jako vše ostatní spojené s největším sportovním svátkem se těší zájmu veřejnosti. Před sto lety se i na sportovištích dbalo na velmi formální oblékání, dnes si už sportovce a funkcionáře v cylindrech dokážeme představit jen stěží. Jak se za uplynulé století měnil přístup k olympijským oděvům, si můžete prohlédnout v naší galerii.
Kolekce oblečení pro olympijské hry je vždy pod velkým drobnohledem a stejně... Také nástup v roce 1928 v Antverpách byl dost neuspořádaný. Někteří sportovci... Olympijská kolekce pro hry v Berlíně 1936 Československou výpravu v Tokiu v roce 1964 vedla početná skupina gymnastek.... Olympijská kolekce pro hry v Mexiku 1968 Hokejista Jaromír Jágr jde s vlajkou v čele průvodu českých sportovců na... ČESKÁ VÝPRAVA. Badmintonista Petr Koukal se hrdě ujal role vlajkonoše českého... NEJLEPŠÍ ČAS, NEJVYŠŠÍ BOTY. Jaroslav Kulhavý v sobotu na Hadleigh Farm poblíž... Akrobatická lyžařka Nikola Sudová předvádí oblečení české výpravy pro zimní... Eva Samková si skáče na stupně vítězů pro zlatou medaili. EVA VLAJKONOŠKA. Za čínskou výpravou se vydala na stadion také česká. Potřetí v... Slavnostní zahájení a Český olympijský tým. Čeští vlajkonoši, tenistka Petra...

