Vyrovnaný rekord z Pekingu. Do Itálie míří celkem 113 českých olympioniků

O spoustě jmen se už vědělo. Hokejisté oznámili soupisku zkraje ledna, biatlonisté zveřejnili tým v úterý. Finální nominaci na olympijské hry v Itálii schválilo Plénum Českého olympijské výboru až nyní. Výprava na sportovní svátek čítá 113 jmen. Hry vypuknou 6. února, první reprezentanti nastoupí už o dva dny dříve.
Plénum Českého olympijského výboru schválilo nominaci na olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Jako tradičně se oznámení odehrálo v Míčovně Pražského hradu. Potvrdila se přání: V Itálii bychom se mohli pohybovat kolem rekordní účasti.

Do Soči 2014 se vydalo 88 reprezentantů, o čtyři roky později do Pchjongčchangu 94. Hranici sta zástupců poprvé v historii překonal Peking, do kterého zamířilo 113 jmen.

A stejný počet vyrazí i na letošní hry. Vyrovnaný rekord.

Největší podíl na něm má účast hokejových týmů mužů i žen, silnou skupinu tradičně tvoří také lyžaři a snowboardisté.

Počet nominovaných z dnešního pléna se může ještě drobně změnit po případném dalším přerozdělení kvót. „Byl to boj o místa do poslední chvíle, ale nakonec máme stejně velkou výpravu jako minule. Je super, že máme oba hokejové týmy, stejně jako dva týmy v curlingu,“ říká šéf výpravy Martin Doktor.

Slavnostní zahájení her se uskuteční 6. února na milánském stadionu San Siro, v ten den začne turnaj hokejistkám. Prvními z české výpravy v akci budou curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.

Sportovní svátek skončí 22. února. Čeští fanoušci by si samozřejmě přáli, aby ten den ještě své naděje mohli upínat k hokejovému turnaji. Právě na závěr programu je naplánované finále.

„Velkým lákadlem je návrat hráčů z NHL, kteří se do olympijského turnaje zapojí po dvanácti letech,“ dodával Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Máme v týmu řadu medailistů a zkušených sportovců, ale také nováčků, kteří se vydávají na olympijskou cestu. Fanoušci se opravdu mají na co těšit a podle našich zpráv se jich do Itálie chystá hodně.“

Čtyři bývalí medailisté

Olympijskou premiéru okusí celkem 68 sportovců.

Nejmladší z českého týmu je osmnáctiletá skikrosařka Lucie Krausová. Na opačném konci spektra stojí 48letý curler Radek Boháč.

„A je zajímavé, že máme vyrovnaný počet sportovkyň a sportovců,“ vypíchl Doktor.

V nominaci figurují čtyři majitelé medailí z předchozích olympiád. Snowboardcrossařka a majitelka zlata ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018 Eva Adamczyková se úspěšně vrátila po mateřské pauze a o minulém víkendu si definitivně zajistila účast.

V týmu biatlonistů nechybí Michal Krčmář, stříbrný muž sprintu v Pchjongčchangu.

Třikrát zlatá Ester Ledecká se opět chystá na zimní dvojboj. Sjezd na lyžích se jí sice kryje s paralelním obřím slalomem na snowboardu a ona zvolila útok na třetí vavřín na prkně v řadě, na lyžích ji ale čeká super-G, v němž se v Pchjongčchangu postarala o senzaci.

Na svou šestou a poslední olympiádu se chystá rychlobruslařka Martina Sáblíková, která pod pod pěti kruhy vybojovala už sedm kovů, z toho tři zlaté. Právě ona je nejzkušenější členkou výpravy.

I tentokrát se na Sáblíkovou upínají české medailové naděje. Ještě větším favoritem je její kolega z ledového oválu Metoděj Jílek, který v devatenácti letech suverénně vlétl mezi světovou špičku.

Náročná logistika

Olympijské hry se tentokrát uskuteční na šesti místech po celém severu Itálie, což obnáší logistickou výzvu. Českým sportovcům bude pomáhat celkem 182 členů doprovodu, včetně širokého medicínského zabezpečení, trenérského a servisního týmu, štábu ČOV a vedení ČOV. Řada z nich se na místě vystřídá.

„Pracovali jsme se 14 druhy akreditací a snažili jsme se je využít naplno, aby sportovci a týmy měli zázemí, které potřebují. Většina členů doprovodu bydlí mimo olympijské vesnice, takže zajišťujeme ubytování a další věci,“ popisuje Doktor. „Letošní zimní olympijské hry jsou z hlediska logistiky náročné, ale věřím, že budou krásné a sportovcům se na nich bude dařit.“

V Miláně se soutěží na ledu – fanoušci zde mohou sledovat hokejové výběry, rychlobruslaře a krasobruslaře, mezi nimiž nastoupí taneční sourozenecké páry Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi.

Ve Val di Fiemme se představí patnáctka českých běžců na lyžích, v níž nechybí Michal Novák či Kateřina Janatová. Na nedalekých můstcích se do akce pustí také sdruženáři či skokani na lyžích, mezi kterými si starty na své páté olympiádě připíše i Roman Koudelka.

V Cortině se vedle curlerů představí také skeletonistka Anna Fernstädtová či sáňkař Ondřej Hyman, který také absolvuje páté olympijské hry. Zároveň se tu utkají alpské lyžařky, Ledecké tedy i slalomářka Martina Dubovská.

Anterselva patří biatlonistům včetně Markéty Davidové, byť ta v současnosti řeší zdravotní potíže.

Livigno se stane domovem Adamczykové, Ledecké na snowboardu, na kterém jí bude konkurovat i Zuzana Maděrová, nebo freestyle snowboardista Jakub Hroneš.

V Bormiu pak budou závodit mužští alpští lyžaři, mezi kterými se v rychlostních disciplínách představí Jan Zabystřan, senzační vítěz super-G v prosincové Val Gardeně.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Český hokejista Filip Chytil osočil reprezentačního trenéra Radima Rulíka, že o něm neříká pravdu a že mu ublížilo, když na nominační tiskové konferenci vysvětloval, proč ho nebere na olympijské hry...

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě k rozhovoru celá rozesmátá. Má proč. Celý týden se usmívá, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a teď vykládá:...

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

22. ledna 2026  7:16

Olympiádu budu řešit až den předem, říká Hornig a věří: Máme na dobré výsledky

Vítězslav Hornig na střelnici během stíhacího závodu v Ruhpoldingu

Dva vrcholy aktuální sezony se českým biatlonistům sešly hned za sebou. Nejprve tento týden Světový pohár před domácí kulisou v Novém Městě na Moravě a za méně než tři týdny už olympijské boje v...

21. ledna 2026  18:54

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Skeletonistka Fernstädtová: Já a olympijská naděje? Drama nechám jiným...

Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

O medailových ambicích nechce ani slyšet, nejradši by si zacpala uši. Jenže v katalogu si už zaškrtla Seychely jako dovolenou, kterou jí za olympijský kov slíbil koupit její trenér. Sebedůvěru...

21. ledna 2026  10:35,  aktualizováno  12:29

Životní dílo anděla spásy. Výhra nad Rusy zpětně těší Haška víc, bronz z Turína nemá

Premium
Dominik Hašek slaví s Martinem Strakou poté, co Kanadě chytil rozhodující...

Famózní zákroky Dominika Haška na olympiádě v Naganu přiváděly trnoucí fanoušky i jeho spoluhráče k povznášejícímu nadšení a nefalšovanému úžasu, zatímco soupeři po nich propadali čirému zoufalství....

21. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

20. ledna 2026  14:13

Biatlon na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde závody sledovat

Markéta Davidová se rovná na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo slibují napínavou biatlonovou podívanou. Český tým se opět představí v ikonickém středisku Anterselva. V našem textu najdete program závodů,...

20. ledna 2026  13:40

POHLED: Chytil versus Rulík? Další příklad, jak reprezentační komunikace vázne

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks

S nezvykle ostrou reakcí vystoupil hokejový útočník Filip Chytil vůči Radimu Rulíkovi. Reprezentačního trenéra osočil, že nemluvil pravdu, a dokonce si vymýšlel, když vysvětloval, z jakých důvodů...

20. ledna 2026  7:57

Copak jsme prokletí? Švédy před OH kosí zranění, hrozí i absence největších hvězd

Leo Carlsson uhání s pukem před Rudolfsem Balcersem.

Na začátku ledna oznámil nominaci a přál si: „Snad na olympijské hry odcestujeme v tomto složení, za měsíc se pořád může stát cokoliv.“ Radim Rulík věděl, o čem mluví. S výjimkou Daniela Vladaře...

19. ledna 2026  15:29

