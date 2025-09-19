Rusové mohou opět na olympiádu jen jako neutrální sportovci. Pokud splní pravidla

Autor: ,
  16:55aktualizováno  17:30
Rusové mohou startovat na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo v příštím roce stejně jako vloni v Paříži jen jako neutrální individuální sportovci, pokud splní dané podmínky. Oznámila to prezidentka Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová po zasedání výkonného výboru v Miláně.

Ukrajinské protesty proti startu ruských a běloruských sportovců před sídlem Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne | foto: AP

„Výkonný výbor zaujímá stejný přístup jako v Paříži. Nic se nezměnilo,“ uvedla Coventryová. Připuštění jednotlivců jako neutrálních sportovců bez státní vlajky či hymny se předem očekávalo.

Už v květnu MOV potvrdil, že soutěže pod pěti kruhy budou příští rok v Itálii bez zástupců Ruska a Běloruska v týmových soutěžích. Zákaz startů družstev z obou zemí platí od invaze na Ukrajinu v roce 2022. Předloni v březnu MOV opatření zmírnil a doporučil přijetí jednotlivců za podmínky, že nepodporují válku a nejsou napojeni na armádu.

Spokojení Italové hlásí: Stavební práce pro olympijské hry jsou z většiny hotové

Na loňských letních olympijských hrách ve francouzské metropoli závodilo 25 sportovců z Ruska a Běloruska, kteří splnili podmínky a dokázali se kvalifikovat. Získali pět cenných kovů.

Počet startujících v Itálii bude záviset i na přístupu jednotlivých federací. Momentálně se o účast na hrách, které začnou za necelých pět měsíců, ucházejí v dodatečné kvalifikaci dva krasobruslaři. Například sáňkaři ani bobisté a skeletonisté z Ruska a Běloruska v Cortině startovat nebudou ani jako jednotlivci. Mezinárodní federace FIL a IBSF už dříve rozhodly o prodloužení zákazu startů sportovců z obou zemí ve všech svých soutěžích včetně kvalifikačních bojů.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. PlzeňHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Třinec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.05
  • 3.20
  • 3.90
Litvínov vs. SpartaHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Litvínov vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 50.00
  • 17.00
  • 1.03
Vítkovice vs. Ml. BoleslavHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Vítkovice vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 5.40
  • 4.60
  • 1.54
Kometa vs. LiberecHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Kometa vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • -
  • -
  • -
K. Vary vs. Hradec Kr.Hokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:K. Vary vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.05
  • 4.00
  • 3.00
Kladno vs. Č. BudějoviceHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Kladno vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 4.20
  • 2.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Český olympijský tým má nového sponzora. Innogy věnuje peníze nadaci

Novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu je energetická skupina innogy. Zástupci ČOV ji představili v úterý na tiskové konferenci. Olympioniky bude podporovat do roku 2028. Spolupráce...

9. září 2025  14:44

Nový partner: CSG. Český olympijský tým uzavřel smlouvu se zbrojařskou skupinou

Český olympijský tým ve středu oznámil nového generálního partnera. Až do roku 2029 se jím stává zbrojařská a strojírenská společnost CSG. Její místopředseda představenstva David Chour a předseda...

3. září 2025  14:05

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.