1 Rekordní počty?
Dosud největší česká zimní výprava – 114členná – zamířila do Pekingu 2022. Tentokrát by reprezentantů mohlo být ještě víc. „Doufám, že až budeme 24. ledna odesílat přihlášku, budeme mít mezi 115-120 sportovci,“ vyhlíží šéf mise Martin Doktor.
V současnosti mají Češi jistých 80 míst, 48 z nich patří hokejovým výběrům mužů a žen. Mnoho sportů kvalifikační proces nicméně uzavře až v lednu a posléze se ještě bude čekat, zdali jiné země využijí všechny své kvóty a Čechům nepřipadnou jejich místa. „Dost se to bude měnit. Věříme, že směrem nahoru,“ pokračuje Doktor.