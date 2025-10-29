Sto dní do olympiády, sto věcí na řešení. Italové nestíhají, Češi shání tkaničky

Michal Koubek
  15:16
V Miláně teploměr ukazuje přes deset stupňů. V horách se už ale snášejí první sněhové vločky a střediska spustila umělé zasněžování. Sportovci ladí formu na start Světových pohárů, nervozita stoupá. Letí to. Přesně za 100 dní na severu Itálie vypukne vrchol zimní sezony, olympijské hry. Co v souvislosti s nimi český tým nyní řeší?
1 Rekordní počty?

Olympijský turnaj v ledním hokeji. Česko - Švýcarsko. Na snímku smutný kapitán Roman Červenka snižující na 2:4. (15. února 2022)

Dosud největší česká zimní výprava – 114členná – zamířila do Pekingu 2022. Tentokrát by reprezentantů mohlo být ještě víc. „Doufám, že až budeme 24. ledna odesílat přihlášku, budeme mít mezi 115-120 sportovci,“ vyhlíží šéf mise Martin Doktor.

V současnosti mají Češi jistých 80 míst, 48 z nich patří hokejovým výběrům mužů a žen. Mnoho sportů kvalifikační proces nicméně uzavře až v lednu a posléze se ještě bude čekat, zdali jiné země využijí všechny své kvóty a Čechům nepřipadnou jejich místa. „Dost se to bude měnit. Věříme, že směrem nahoru,“ pokračuje Doktor.



