Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

„Pro nás je to uzavřené téma, o kterém jsme už mluvili víckrát. Nikdo to nechce řešit. Všichni hráči, i my na svazu, jsme proti tomu, aby válka pokračovala. Chceme, aby skončila, ale hráči s tím nic nemají,“ líčil Šatan.
V nominaci figurují tři zástupci z KHL – obránce Martin Gernát a útočníci Adam Liška se jmenovcem Ružičkou.
„Jsou to slovenští občané, kteří žádný zákon neporušili a poctivě si vydělávají. Když mají výkonnost, zaslouží si být členy reprezentace,“ uvedl mistr světa z roku 2002.
|
Tři hráči z Ruska, včetně hříšníka s bílým práškem. Slováci nominovali na olympiádu
Zmíněnou trojici v nominaci doplňuje devět hokejistů ze zámoří, stejný počet z české extraligy, dva hráči ze Švédska a jeden ze Švýcarska. Z domácí soutěže je jediným zástupcem Samuel Takáč ze Slovanu Bratislava.
„Naší úlohou bylo postavit co nejsilnější tým. Nemyslím si, že bychom se měli přizpůsobovat menšině nebo většině. Reprezentace by měla být pro všechny. Politici rozdělují, my chceme spojovat,“ vyhlašoval Šatan.
Podrobněji se vyjádřil také na Ružičkovu adresu. Forvard moskevského Spartaku dříve nechvalně proslul zveřejněným videem s bílým práškem, které ho stálo místo v Arizoně i v národním týmu.
|
Skandál s bílým práškem i alkoholem bylo dno, ví Ružička. Teď sní o návratu do NHL
Po nástupu kouče Országha se ale podmínky změnily a na nejprestižnější sportovní události roku rodák z Bratislavy chybět nebude.
„Každý může v životě udělat chybu. Byli hráči, kteří ji udělali a jakmile dostali druhou, třetí, čtvrtou šanci, svým chováním zůstali v zajetých kolejích. Myslím si, že Adam je jiný případ, postavil se k tomu jako chlap,“ oceňoval Šatan.
„Vyhledal odbornou pomoc, udělal správné věci, které by udělat měl. Změnil se jako osoba. Věřím, že si druhou šanci zaslouží. Svým chováním totiž ublížil jen sám sobě a své zámořské kariéře,“ přiblížil šéf slovenského hokeje.
Startu pod pěti kruhy by neměli zabránit ani kluboví funkcionáři. KHL totiž v průběhu olympijských her soutěž nepřeruší, uvolnění hráčů je tak na jednotlivých týmech.
„Předtím, než jsme nominovali, jsem s každým generálním manažerem mluvil. Chci vyzdvihnout jejich vstřícnost, že hráčům nechtěli bránit, aby se olympijských her zúčastnili. Je to už vykomunikované,“ potvrdil Šatan.
Ten si také pochvaloval fakt, že nikdo možnost reprezentovat neodmítl. Jedinou výjimkou je situace kolem brankáře Patrika Rybára, který už dříve oznámil, že po dohodě dává přednost působení v týmu Šanghaj Dragons.
|
Lašák zkritizoval slovenský hokej: Čechům tiše závidím, my ani nepostavíme stadion
„Je třeba se podívat, v jaké situaci je Patrikův klub. Má ambice na play off a momentálně na těch pozicích není. Po diskuzi, kterou jsme já i on měli s generálním manažerem, se tým rozhodl, že ho bude potřebovat a Patrik mu musel dát prioritu,“ vysvětlil Šatan.
O místo mezi třemi tyčemi u obhájců bronzových medailí tak zabojují Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek a Adam Gajan.
Slováci se na turnaji nejprve představí proti Finsku, po jednodenním volnu se utkají s domácí Itálií. Na závěr skupiny pak vyzvou Švédsko.