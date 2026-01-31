Lanovka v Cortině nebude do začátku olympiády hotová, píší média

Nová lanovka v Cortině d’Ampezzo, která vede do areálu Tofane, nebude hotová do začátku zimních olympijských her příští týden. V sobotu to uvedla agentura Reuters a italská média. V areálu Tofane se přitom uskuteční olympijské lyžařské závody. Státní společnost Simico, která stavbu řídí, informaci nekomentovala.
Staveniště lanovky v olympijské Cortině. | foto: Reuters

Reuters cituje dopis z tohoto týdne od představitele nadace Milano Cortina 2026, která zodpovídá za organizaci olympijských her, Andrea Francise. Podle něj společnost Simico sdělila, že nová kabinová lanovka nebude do začátku her hotová.

Zimní olympijské hry na severu Itálie začnou oficiálně v pátek.

Lanovka má především usnadnit dopravu do areálu Tofane. Francisi dal najevo, že v Cortině d’Ampezzo, kde se mají konat olympijské závody i v jiných než lyžařských disciplínách, může nefunkčnost lanovky způsobit dopravní a logistické komplikace.

V novinách jen fotbal, uražené legendy. Jak Itálie (ne)žije olympiádou

Podle něj by radnice měla v nejvytíženějších dnech zvážit uzavření škol. Doprava do areálu se v současnosti spoléhá hlavně na automobilovou dopravu.

Deník Corriere delle Alpi uvádí, že se technici budou snažit spustit novou lanovku do 12. února. Za pravděpodobnější však deník považuje spuštění zařízení na začátku paralympijských her v březnu.

Podle portálu společnosti Simico je dokončení lanovky stále plánované na tuto neděli. Podle společnosti, která v rámci olympiády řídí budování zařízení a infrastruktur, měla lanovka stát zhruba 35 milionů eur (850 milionů korun).

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Problémy s včasným dokončením měla i některá další zařízení, která mají sloužit olympijským hrám. Problémy se týkaly například haly Santa Giulia v Miláně, kde se budou hrát hokejové zápasy.

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Hokej na ZOH

Olympijské sporty

Lanovka v Cortině nebude do začátku olympiády hotová, píší média

