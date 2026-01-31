Reuters cituje dopis z tohoto týdne od představitele nadace Milano Cortina 2026, která zodpovídá za organizaci olympijských her, Andrea Francise. Podle něj společnost Simico sdělila, že nová kabinová lanovka nebude do začátku her hotová.
Zimní olympijské hry na severu Itálie začnou oficiálně v pátek.
Lanovka má především usnadnit dopravu do areálu Tofane. Francisi dal najevo, že v Cortině d’Ampezzo, kde se mají konat olympijské závody i v jiných než lyžařských disciplínách, může nefunkčnost lanovky způsobit dopravní a logistické komplikace.
Podle něj by radnice měla v nejvytíženějších dnech zvážit uzavření škol. Doprava do areálu se v současnosti spoléhá hlavně na automobilovou dopravu.
Deník Corriere delle Alpi uvádí, že se technici budou snažit spustit novou lanovku do 12. února. Za pravděpodobnější však deník považuje spuštění zařízení na začátku paralympijských her v březnu.
Podle portálu společnosti Simico je dokončení lanovky stále plánované na tuto neděli. Podle společnosti, která v rámci olympiády řídí budování zařízení a infrastruktur, měla lanovka stát zhruba 35 milionů eur (850 milionů korun).
Problémy s včasným dokončením měla i některá další zařízení, která mají sloužit olympijským hrám. Problémy se týkaly například haly Santa Giulia v Miláně, kde se budou hrát hokejové zápasy.