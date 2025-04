Olympijská účast stvrzena. Prezident se šéfy výborů podepsal na Hradě přihlášku

Společný podpis přihlášky na olympiádu a paralympiádu se uskutečnil podruhé. Poprvé se zástupci para sportu k tomuto slavnostnímu aktu připojili v listopadu 2023, kdy se podepisovala přihláška na loňské hry v Paříži.

Zimní olympijské hry se v Itálii uskuteční od 6. do 22. února 2026, paralympiáda bude následovat od 6. do 15. března 2026. Na posledních zimních olympijských hrách v Pekingu 2022 měla česká výprava rekordních 114 sportovců. Získali dvě medaile. Paralympijských her se v Pekingu zúčastnil tým parahokejistů a čtyři lyžaři. Cenný kov nezískali.

