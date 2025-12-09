Tým Hany Synáčkové nestačil v minulých dnech ani na výběry Austrálie, Turecka, Japonska a v úterý na Norsko, jedinou výhru si Češky připsaly proti USA. V Kanadě se ještě utkají s Estonskem.
Z osmičky týmů postoupí na únorový olympijský turnaj dvě družstva. Trojici nejlepších po základní skupinové části čeká nadstavba. V ní se o právo startu na OH utkají nejprve první dva celky tabulky, poražený si pak o druhé postupové místo zahraje se třetím.
Boj o účast na olympijských hrách čeká ještě českou dvojici Julie Zelingrová, Vít Chabičovský v mixu. Muži se na turnaj pod pěti kruhy kvalifikovali poprvé v historii díky výsledkům z mistrovství světa přímo.
Olympijská kvalifikace žen v curlingu v Kelowně (Kanada)
Německo - Česko 9:4