České curlerky ztratily po čtvrté porážce v kvalifikaci šanci na olympiádu

  21:14
České reprezentantky v curlingu prohrály na olympijské kvalifikaci v Kelowně i s Německem 4:9 a po čtvrté porážce v pátém zápase přišly o naději na postup.
Tým Hany Synáčkové nestačil v minulých dnech ani na výběry Austrálie, Turecka, Japonska a v úterý na Norsko, jedinou výhru si Češky připsaly proti USA. V Kanadě se ještě utkají s Estonskem.

Z osmičky týmů postoupí na únorový olympijský turnaj dvě družstva. Trojici nejlepších po základní skupinové části čeká nadstavba. V ní se o právo startu na OH utkají nejprve první dva celky tabulky, poražený si pak o druhé postupové místo zahraje se třetím.

Boj o účast na olympijských hrách čeká ještě českou dvojici Julie Zelingrová, Vít Chabičovský v mixu. Muži se na turnaj pod pěti kruhy kvalifikovali poprvé v historii díky výsledkům z mistrovství světa přímo.

Olympijská kvalifikace žen v curlingu v Kelowně (Kanada)

Německo - Česko 9:4
Norsko - Česko 6:5

