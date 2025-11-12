Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Alžběta Marešová
  11:26aktualizováno  12:30
Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už poněkolikáté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo významného grafika Vojtěcha Preissiga. K oblíbené čepici Raškovce přibyly jako nové kousky kolekce třeba rukavice na šňůrce, punčochy a také kraťasy.

Preissigovy motivy zpracoval pro olympijský výbor stejně jako v předešlých letech akademický malíř Milan Jaroš, kolekci pak navrhla Anežka Berecková společně s Terezou Horňákovou.

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi představují kolekci Vojtěcha Preissiga pro ZOH 2026.
Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky kolekce jsou oversized svetr s výrazným vzorem a kraťasy inspirované těmi hokejovými.
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi s Petrem Drahošem představují kolekci Vojtěcha Preissiga pro ZOH 2026.
Český olympijský výbor představil kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Role modelů se zhostili krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi.
Vizuálním základem kolekce jsou Preissigovy ornamenty, barevná škála se tentokrát od tradiční české trikolory posunula. Stále lze hovořit o bílé, modré a červené, které doplňuje zlatá, odstíny jsou ale méně výrazné a tlumenější.

Což platí i pro dlouhý kabát, který poprvé není v zářivě bílé. „Sportovci řekli, že bílá už není módní. Že off white (tedy jakási zastřená bílá), je ta správná cesta,“ vysvětlil předseda ČOV Jiří Kejval. „Oni v tom budou chodit a sportovat. Pokud se v oblečení cítí příjemně, mají dobrou náladu, pak je hned o 10 % vyšší šance, že se jim bude dařit i v závodech.“

Další novinkou pak je, že kabát může být vyhřívaný přes powerbanku.

Obměnou prošla i Raškovka, na které je Preissigův ornament, výrazně modrou vystřídala tmavě modrá a vrátila se bambulka.

Hlavními kousky kolekce jsou však oversized svetr s výrazným vzorem a kraťasy inspirované těmi hokejovými. Ty je možné doplnit vzorovanými punčochami nebo legínami. Nechybí ani palčáky se šňůrkou.

„To oceňuju, protože věčně rukavice ztrácím. Z olympiády v Pekingu už mám jen jednu,“ říkala s úsměvem krasobruslařka Natálie Taschlerová, která s bratrem Filipem předvedla kolekci v akci.

Ocenila i posun barevné palety. „Jako holka, která používá spoustu make-upu, jsem minulou olympiádu prala trička skoro každý den. Jsem ráda, že tam není tolik bílé a můžu si zachovat kvalitu toho oblečení.“

Další výraznou novinkou je dlouhá červená šála, která má odkazovat ke slavné éře italské módy.

„Mně se hodně líbí svetr a velký kabát, který je hodně teplý a má vyhřívací systém, což je super. I boty jsou hezké. Myslím si, že je to ohromný kus kupředu oproti minulé olympiádě,“ podělil se o dojmy Taschler.

„Poprvé jsme nepoužili národní barvy tak, jako jsou na vlajce. Chtěli jsme, aby kolekce byla originální a jedinečná,“ řekl na prezentaci Václav Hrbek, generální ředitel Alpine Pro. „Snad fanoušci kolekci ocení a bude se jim o to lépe fandit.“

Ve středu se zároveň spustil prodej kolekce pro fanoušky.

Svetr a kraťasy jsou zamýšleny na slavnostní zahájení olympiády, zatímco kabát a kalhoty pro volný čas sportovců a pohyb po olympijské vesnici. Je to vůbec poprvé, kdy ČOV vytvořil nástupovou kolekci i pro zimní olympiádu.

I tentokrát se na tvorbě podíleli členové paralympijského výboru, kteří kontrolovali, aby bylo oblečení praktické i pro paralympiky. „To třeba znamená, že některé kousky jsou delší, aby při sezení netáhlo na ledviny, a některé zase kratší, aby byly vhodné i pro vozíčkáře,“ popsal předseda výboru Zbyněk Sýkora.

„Moc se mi líbí odvaha Alpine Pro jít do jiných barev. Materiály jsou moc příjemné, těším se, až si doma vyzkouším každý kousek,“ hodnotil paralyžař Petr Drahoš.

ČOV a Alpine Pro sáhly při tvorbě olympijské kolekce pro dílo českého umělce už počtvrté. V roce 2012 posloužil jako inspirace František Kupka, o dva roky později Alfons Mucha. Pro pláště z nástupové kolekce pro loňskou olympiádu v Paříži zase posloužila jako vzor práce Vladimíra Boudníka.

Vojtěch Preissig pracoval po studiích v Paříži v Muchově ateliéru, několik let strávil ve Spojených státech jako vyučující na univerzitách. Vytvářel plakáty pro protirakouský odboj a nábor do legií. Po okupaci v roce 1939 se zapojil do odbojové činnosti, se svou dcerou Irenou Bernáškovou vydával časopis V boj. Zemřel v koncentračním táboře Dachau v roce 1944.

