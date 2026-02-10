Po zklamání zlato. Slovinští skokani na lyžích ovládli soutěž smíšených družstev

Slovinští skokani na lyžích obhájili olympijské zlato v závodě smíšených družstev. Domen Prevc, jeho sestra Nika, Anže Lanišek a Nika Vodanová v Predazzu zvítězili před Norskem a Japonskem. Po osmi skocích nasbírali 1069,2 bodů.
Slovinští skokani na lyžích (zleva) Nika Vodanová, Nika Prevcová, Domen Prevc a...

Slovinští skokani na lyžích (zleva) Nika Vodanová, Nika Prevcová, Domen Prevc a Anže Lanišek získali v závodě smíšených družstev zlato. | foto: AP

Smíšené družstvo slovinských skokanů na lyžích po zisku zlatých medailí.
Slovinský skokan na lyžích Anže Lanišek se raduje ze svého výkonu.
Finská skokanka na lyžích Heta Hirvonenová během závodu smíšených družstev.
Německá skokanka na lyžích Selina Freitagová v závodě smíšených týmů.
Před norskou čtveřicí Anna Odine Strömová, Eirin Maria Kvandalová, Kristoffer Eriksen Sundal a Marius Lindvik vyhráli s náskokem 30,9 bodů. Strömová navázala na sobotní zlato ze středního můstku.

Japonský tým ve složení Nozomi Marujamaová, Sara Takanašiová, Rjoju Kobajaši a Ren Niakaido na třetím místě zaostal o 35,2 bodů. Čtvrtou příčku obsadilo německé kvarteto v čele s čerstvým olympijským šampionem ze středního můstku Philippem Raimundem.

Slovinské olympijské trumfy v defenzivě. Místo zlata jen hořkost a oplakané stříbro

Domen a Nika Prevcovi, kteří na olympijské hry přicestovali jako suverénní lídři Světového poháru, si alespoň částečně spravili chuť po úvodních vstoupeních v individuálních závodech. Nika byla na středním můstku druhá, Domen mezi muži až šestý.

„Opravdu jsem chtěla předvést víc, než jsem ukázala v individuálním závodě. Bylo důležité udržet hlavu nahoře a odvést dobrou práci,“ řekla pro web Mezinárodní lyžařské federace FIS Nika Prevcová, jež stejně jako Domen získala olympijské zlato poprvé v kariéře.

Navíc přidali další olympijské medaile do rodinné sbírky. Jejich starší bratři Peter a Cene v roce 2022 získali stříbro v závodě družstev, Peter navíc v Pekingu přidal zlato ve smíšených týmech a má také stříbro a bronz (2014) z individuálních závodů.

XXV. zimní olympijské hry

Skoky na lyžích (Predazzo)

Smíšená družstva: 1. Slovinsko (Vodanová, Lanišek, Prevcová, Prevc) 1069,2 b., 2. Norsko (Strömová, Sundal, Kvandalová, Lindvik) 1038,3, 3. Japonsko (Marujamaová, R. Kobajaši, Takanašiová, Nikaido) 1034,0, 4. Německo 1032,8, 5. Rakousko 1027,8, 6. Finsko 938,0

Po zklamání zlato. Slovinští skokani na lyžích ovládli soutěž smíšených družstev

Zavřeno! Hokejisté nepouští veřejnost na tréninky. Ani jsme to netušili, reagují hráči

David Pastrňák na tréninku českých hokejistů, dotírá na něj Matěj Stránský.

Od našich zpravodajů v Itálii Jde o nezvyklý tah, který dost zvýrazňuje důležitost okamžiku. Čeští hokejisté s blížícím se úvodním zápasem proti Kanadě zavírají tréninky v olympijském Miláně před médii a veřejností. V úterý...

10. února 2026  18:22

Pád ho nezastavil. Nástupce Shauna Whitea chce rekordní medaili pro Japonsko

Ajumu Hirano ve finále U-rampy na olympijských hrách v Pekingu.

Měla to být jen nenápadná prověrka formy, místo toho však necelý měsíc před obhajobou zlata snowboardista Ajumu Hirano utrpěl těžký pád. Vše se zdálo být ztraceno. Dlouho nikdo netušil, jak na tom...

10. února 2026

