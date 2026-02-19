Jílek nastoupí do sedmé jízdy, jeho soupeřem bude Němec Hendrik Dombek. Celkem se ve čtvrtečním závodě vystřídá třicet rychlobruslařů. Zlato z Pekingu i Pchjongčchangu obhajuje šestatřicetiletý Nizozemec Kjeld Nuis.
ONLINE: Rychlobruslení na olympijských hrách
Závod mužů na 1500 metrů sledujeme v podrobné reportáži.
Devatenáctiletý Čech už v Itálii ukořistil dvě medaile, v závodě na 5000 metrů získal stříbro, na dvojnásobné trati nenašel přemožitele a vybojoval vytoužené zlato. Na 1500 metrech nepatří mezi favority, v lednu si na závěrečné zastávce Světového poháru v Inzellu vytvořil pátým místem nové maximum.
„Na patnáctistovce by umístění do desítky bylo super,“ líčil na hrách jeho novozélandský kouč Kalon Dobbin. „Pokud si povede opravdu dobře, tak by to mohla být i první pětka.“
Jestli Jílek naplní očekávání svého trenéra, sledujte v podrobné reportáži.