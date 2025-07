Dvě poloviny, které se spojují. Podívejte se na netradiční medaile pro olympijské hry

Stejná forma bude použita i pro paralympijské hry, olympijské kruhy jen vystřídá logo paralympiády. Na těchto medailích budou vyryty detaily nejen slovy, ale také v Brailleově písmu.

„Každá medaile, olympijská i paralympijská, je příběhem vrytým do kovu: vypovídá o úsilí, odhodlání, obětech a nadějích těch, kteří to dotáhli až na stupně vítězů,“ řekl předseda organizačního výboru Giovanni Malagó.

Pořadatelé design popsali jako „grafickou abstrakci zachycující spojení dvou polovin v neustálém pohybu“ a „dvě jedinečné poloviny, které se spojují a vytvářejí odvážný, jednotný postoj“.

Dvě půlky mají jednak poukazovat na dvě italská centra, kde se většina soutěží odehraje, a rovněž na sportovce a lidi kolem nich, kteří jim v jejich kariérách pomáhají.

Během olympijských her bude rozděleno 245 sad medailí, při paralympiádě sportovci obdrží 137 sad, celkem tedy 1146 cenných kovů. Pod pěti kruhy se bude v Miláně a Cortině d’Ampezzo soutěžit od 6. do 22. února, paralympijské hry budou následovat od 6. do 15. března.