Špalír dobrovolníků natěšeně juchá a hvízdá. Prochází jím žena, na kterou všichni čekají. S úsměvem od ucha k uchu si s každým nadšeně plácá a míří k pódiu.
„Přivítejte zlatou olympijskou vítězku, naši Zuzanu Maděrovou,“ vítá za rytmů oslavné hudby a mocných ohnivých plamenů moderátor novou sportovní hrdinku národa.
„Je to úžasné, moc děkuji za takové uvítání. Hrozně ráda vás tady všechny vidím,“ dojímá se 22letá rodačka z Liberce.
Hned druhý den po zlatém úspěchu česká snowboardistka zamířila do Českých Budějovic na olympijský festival. Kromě vřelého uvítání dostala na památku i dort s vlastní fotkou. V olympijském domě čepovala pivo, které předala trenérovi Evženu Marešovi.
Je skromná a pracovitá bohyně, zlato ji nezmění, říká o Maděrové šéf jejího oddílu
Jedna velká party bude pokračovat i v úterý. Maděrová zůstane na festivalu a těší se na další setkání se svými příznivci. „S každým se vyfotím, každému se podepíšu. Chci děti inspirovat ke sportu. Je to jedna z nejdůležitějších věcí – vracet sportu to, co mi dal. Věřím, že i díky mně začnou další děti sportovat,“ zdůrazňuje.
Ve čtvrtek zpátky v tréninku
Na velké oslavy zatím nebyl čas. „Do čtyř do rána jsem si četla zprávy od fanoušků. Jsou jich tisíce a ještě jsem jich hodně nečetla. Dělají mi hroznou radost. Všem moc děkuji,“ vzkazuje.
Ve čtvrtek se zlatá snowboardistka vrátí k tréninku. Ve středu oslaví desáté narozeniny mladšího bratra a těší se na masáž. O víkendu Maděrovou čeká mistrovství republiky na Dolní Moravě.
Že vypadla Ester? Nevěřila jsem. A slavit se budu muset naučit, směje se Maděrová
„Když vidím vše kolem sebe, začínám tomu věřit. Cítím, že se mi mění život. Jsem extrovert, mám akce ráda. Nebude to pro mě problém,“ líčí.
Zlatý kov si hýčká na krku a ráda s ním pózuje. S medailí i spala, měla ji hned vedle postele. „Už mi dokonce spadla, tak je trochu poškrábaná. Ale vydržela. A je docela těžká, trochu mě z ní bolí za krkem,“ směje se.