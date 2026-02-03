Hokejisté už mají kde se převléct. Vnitřek olympijského stadionu se podařilo upravit

Interiér stadionu vyvolal kritiku a znepokojení po prvních hokejových zápasech, které se v hale odehrály na začátku ledna. Poté pořadatelé návštěvy stadionu ve velké míře znemožnili. Na dokončení interiéru pracovalo zhruba sto dělníků.
Na stadionu, kde se první zápas odehraje už ve čtvrtek, se konaly první tréninky. „Šatny jsou dokončené, na začátku ledna se jednalo o dřevěné překližky bez oken. Kabely už nejsou vidět a tribuny jsou osazeny všemi sedadly pro celkovou kapacitu 14 000 míst,“ píše ANSA. Nedokončené zůstává okolí arény s výjimkou dočasných přístupových cest.
Méně dokončeným dojmem interiér arény připadal novinářům z BBC, kteří ji navštívili v sobotu. Podle nich nebyla hotova zařízení pro občerstvení a v zóně pro tisk chyběla sedadla. Christophe Dubi z Mezinárodního olympijského výboru (MOV) však britské novináře ujistil, že stadion bude do začátku her funkční.
Hala Santa Giulia bude sloužit jako hokejový stadion jen v období olympijských a paralympijských her. Pak ji vlastník, německá společnost CTS Eventim, přemění na prostor, kde se budou konat především koncerty či sportovní zápasy bez ledové plochy.
Letos by měla aréna hostit i semifinálové a finálové zápasy mužského mistrovství Evropy ve volejbale. Hlavním investorem do zařízení, jehož stavba se zpozdila, je právě vlastník. Veřejné prostředky však pokryly část zvýšených nákladů. Milánská radnice pak zafinancovala příjezdové cesty ke stadionu, které po hrách a s pokračující transformací oblasti zaniknou.