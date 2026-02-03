Hokejisté už mají kde se převléct. Vnitřek olympijského stadionu se podařilo upravit

  21:04aktualizováno  21:46
Interiér olympijského stadionu Santa Giulia v Miláně, kde budou hrát i čeští hokejisté, se podařilo ve velké míře upravit. Hokejisté, včetně hvězd z NHL, nakonec budou mít funkční šatny. V úterý to uvedla agentura ANSA, jejíž reportér zařízení navštívil. Nedokončené je však okolí polyfunkční haly, kde měla původně vzniknout nová čtvrt pro kulturní a sportovní aktivity. Tu si návštěvníci her nakonec neužijí.
Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října. | foto: Profimedia.cz

Olympijská Santa Giulia Ice Hockey Arena v Miláně stále není dostavěná.
Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.
Rozestavěná hokejová hala PalaItalia Santa Giulia. Snímek je z 22. října 2025
Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.
Interiér stadionu vyvolal kritiku a znepokojení po prvních hokejových zápasech, které se v hale odehrály na začátku ledna. Poté pořadatelé návštěvy stadionu ve velké míře znemožnili. Na dokončení interiéru pracovalo zhruba sto dělníků.

Na stadionu, kde se první zápas odehraje už ve čtvrtek, se konaly první tréninky. „Šatny jsou dokončené, na začátku ledna se jednalo o dřevěné překližky bez oken. Kabely už nejsou vidět a tribuny jsou osazeny všemi sedadly pro celkovou kapacitu 14 000 míst,“ píše ANSA. Nedokončené zůstává okolí arény s výjimkou dočasných přístupových cest.

Hala v Miláně? Nevím, jak si to představují, řekl Rulík k táhlé stavbě. Je ale optimista

Méně dokončeným dojmem interiér arény připadal novinářům z BBC, kteří ji navštívili v sobotu. Podle nich nebyla hotova zařízení pro občerstvení a v zóně pro tisk chyběla sedadla. Christophe Dubi z Mezinárodního olympijského výboru (MOV) však britské novináře ujistil, že stadion bude do začátku her funkční.

Hala Santa Giulia bude sloužit jako hokejový stadion jen v období olympijských a paralympijských her. Pak ji vlastník, německá společnost CTS Eventim, přemění na prostor, kde se budou konat především koncerty či sportovní zápasy bez ledové plochy.

Rozestavěná hokejová hala PalaItalia Santa Giulia. Snímek je z 22. října 2025

Letos by měla aréna hostit i semifinálové a finálové zápasy mužského mistrovství Evropy ve volejbale. Hlavním investorem do zařízení, jehož stavba se zpozdila, je právě vlastník. Veřejné prostředky však pokryly část zvýšených nákladů. Milánská radnice pak zafinancovala příjezdové cesty ke stadionu, které po hrách a s pokračující transformací oblasti zaniknou.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 se kvapem blíží a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni najdete v našem...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

Jak Češi těžili z bizarního turnaje. Hokejový bronz z letních OH získali se skóre 1:31

TÝM „TĚCH PRVNÍCH“. Československá sestava, která na letní olympiádě v roce...

Někdy k velké radosti stačí málo. Třeba i jeden gól v celém turnaji. Československo to dokonale poznalo před 106 lety, kdy se tuzemský hokej dočkal historicky první olympijské medaile. A hned při...

3. února 2026  18:01

Markéta Davidová na ZOH 2026: program a výsledky v Anterselvě

Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.

Jednou z výrazných osobností české reprezentace na zimních olympijských hrách v Itálii bude Markéta Davidová. V našem textu najdete její stručnou vizitku i program závodů, do nichž by měla v...

3. února 2026

Olympiáda bez lyžařské hvězdy. Kilde ani dva roky po vážném pádu není fit

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde v cíli super-G ve Val Gardeně

Norský sjezdař Aleksander Aamodt Kilde nebude startovat na olympijských hrách v Itálii. Držitel stříbra a bronzu z předchozích her v Pekingu v úterý oznámil, že dva roky po těžkém pádu stále není v...

3. února 2026  17:03

Slováci řeší před OH problémy, Lašák i tak bavil: K čemu nám je brankář bez výstroje?

Trenér brankářů slovenské hokejové reprezentace Ján Lašák.

Podobně jako Češi už zahájili přípravu na olympijský turnaj. Jenže slovenští hokejisté museli hned zpočátku řešit nečekaný problém. K dispozici sice měli dva gólmany, na ledě však mohli počítat s...

3. února 2026  16:45

Olympijský sen Vonnové nekončí. Vím, jak to zvládnout, hlásí legenda po zranění

Lindsey Vonnová na tiskové konferenci před olympijskými hrami.

Naděje na zlatý comeback americké lyžařky Lindsey Vonnové nezmařilo ani natržení křížového vazu v koleni, které si přivodila pouhý týden před startem olympijských her. V úterý o tom přímo z dějiště...

3. února 2026  16:37

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Začátku olympijského turnaje už se nemůže dočkat. Původně měl do Milána přiletět v neděli s dalšími hráči z NHL, nakonec bude na místě už v pátek. David Pastrňák, tahoun hokejové reprezentace a jedna...

3. února 2026  15:04

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

OSLAVA. Český útočník Aleš Kotalík z Calgary dal gól Tampě a zdraví fanoušky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

Kraus o dceři: Olympiádou mé sny předčila. Věřím, že Zaby i Eva dají zlato

Skikrosařka Lucie Krausová.

Možná se blíží další zlatá éra českého skikrosu. Před dvěma dekádami medaile pravidelně vozil dvojnásobný mistr světa Tomáš Kraus, který teď jako trenér dohlíží na kariéru své dcery Lucie. Zdá se, že...

3. února 2026

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

3. února 2026  9:40

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

