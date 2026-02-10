Favorit Malinin ovládl krátký program krasobruslařů. Čtverného axela si šetří

Malinin v krátkém programu neriskoval a nezařadil čtverný axel, který skáče jako jediný na světě. Oba jiné čtverné skoky i trojitý axel však zvládl bez zaváhání. Vedl si o poznání lépe než v týmové soutěži, kde pomohl Američanům ke zlatu, ale v krátkém programu překvapivě nestačil na Kagijamu.
Tento japonský krasobruslař byl jeho největším soupeřem i v úterý. Obhájce stříbrné medaile z Pekingu a majitel dalších tří stříbrných cenných kovů ze světových šampionátů naopak nezajel tak skvěle jako v týmech, chyboval ve výjezdu z trojitého axelu. Tentokrát tak krále současného krasobruslení Malinina neporazil, ale zařadil se na průběžnou druhou pozici o půl bodu před dvojnásobného mistra Evropy Adama Siao Him Fa.
Francouzský krasobruslař, který vynechal lednový evropský šampionát v Sheffieldu, předvedl bezchybný krátký program se dvěma čtvernými skoky a díky osobnímu rekordu 102,55 bodu se pevně usadil na medailové pozici. Před čtvrtým Italem Danielem Grasslem má více než devítibodový náskok.
Poprvé od zimních olympijských her v Pekingu 2022 na vrcholné mezinárodní akci závodil ruský krasobruslař, který neměl u svého jména vlajku jiného státu. Jako neutrální sportovec se do Milána kvalifikoval Petr Gumennik, k medaili má ale daleko. Získal 86,72 bodu a patří mu dvanáctá příčka. Krátký program pokazil úřadující mistr Evropy Nika Egadze, kterého známka 85,11 bodu srazila až na patnáctou pozici.
Do finálové čtyřiadvacítky se kvalifikoval také slovenský reprezentant Adam Hagara. Devatenáctiletý krasobruslař, který loni a předloni získal bronz na juniorském mistrovství světa, obdržel za krátký program 80,30 bodu, což je jen šest desetin za jeho osobním maximem. Zařadil se díky tomu na 20. příčku a představí se ve volných jízdách, které se uskuteční v pátek 13. února.
XXV. zimní olympijské hry
Krasobruslení (Milán)
Muži - po krátkém programu: 1. Malinin (USA) 108,16, 2. Kagijama (Jap.) 103,07, 3. Siao Him Fa (Fr.) 102,55