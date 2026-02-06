ZOH jako rodinný zážitek: Gudasova dcera bude pracovat. Bydlí partneři spolu?

Partneři, Biatlon Mikuláš Karlík a Tereza Voborníková
Představte si trávit někde se svou drahou polovičkou měsíc, ale nebydlet spolu a vídat se třeba jen na snídani! Co to je za podivnou dovolenou, ptáte se? Pro biatlonový pár Terezu Voborníkovou a Mikuláše Karlíka budou takhle vypadat olympijské hry. Tedy žádná dovolená, ale tvrdá dřina. Oba už prožili olympiádu v Pekingu před čtyřmi lety, tehdy však kvůli covidovým opatřením nemohli být v kontaktu skoro s nikým. Teď se těší, že si budou mnohem víc nablízku.
Naplánovali jsme si společný let, což je pro nás jednodušší a já byl rád, že manželce pomůžu.