Debutanti pod pěti kruhy proti úřadujícím mistrům světa od začátku jen dotahovali ztrátu. Skotská sestava skipa Bruce Mouata hned v prvním endu získala dva body a ve třetím opět, zatímco český tým dokázal reagovat vždy jen jednobodovým ziskem. Možný předčasný konec Češi odvrátili ziskem dvou bodů v osmém endu, když snížili na 4:6, ale soupeř si zápas pohlídal.
Do závěrečného endu se šlo za stavu 4:7 s výhodou posledního kamene na české straně, zkušení Britové ale drama nepřipustili. V koncovce Mouat vytloukl přesným hodem naráz oba české kameny, které v té chvíli byly v kruhu, a protože Klímův tým už měl k dispozici jenom dva a ztrátu nemohl dotáhnout, end už se nedohrával.
Britové si připsali třetí výhru, zatím nezvládli jenom utkání s Itálií, které podlehli 7:9. Právě domácí výběr bude v neděli dalším soupeřem českých curlerů.
Tým ve složení Klíma, Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa si premiérovou olympijskou účast zajistil sedmým místem na loňském světovém šampionátu v Kanadě.
Hrací systém je stejný jako v turnaji smíšených dvojic, v němž obsadili osmé místo Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Deset týmů se v základní části utkává každý s každým a čtyři nejlepší postoupí do semifinále.
XXV. zimní olympijské hry
Curling (Cortina)
Muži:
Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 4 zápasy/4 výhry, 2. Kanada a Velká Británie 4/3, 4. Itálie a Norsko 3/2, 6. Německo a USA 4/2, 8. Švédsko 4/1, 9. Česko a Čína 4/0.